Gia Lai rà soát quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba

(GLO)- Ngày 15-12, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 2064/UBND-NL về thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp khắc phục hậu quả mưa lũ ở các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên.





Thực hiện Thông báo số 333/TB-VP ngày 10-12-2021 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp khắc phục hậu quả mưa lũ ở các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên; UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các chủ đầu tư, chủ hồ, đập thủy lợi, thủy điện triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện việc khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của mưa lớn gây ra trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1975/UBND-NL ngày 2-12-2021. Kịp thời hỗ trợ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cho các hộ dân có nguy cơ thiếu đói, nhất là những gia đình chính sách, hộ nghèo, khó khăn; rà soát, báo cáo tình hình thiệt hại về nhà cửa, tài sản của người dân do ảnh hưởng của mưa lớn, hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất hỗ trợ thiệt hại theo quy định.

Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak diễn tập xử lý tình huống sạt lở mái đập hồ chứa. Ảnh: Ngọc Minh



Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết trong tháng cuối năm 2021 và những tháng đầu năm 2022; chủ động triển khai các giải pháp sẵn sàng ứng phó trước các tình huống thiên tai bất thường, cực đoan; tuyệt đối không được chủ quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng-chống thiên tai.



Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra, rà soát việc vận hành các công trình hồ, đập, thủy lợi trong thời gian vừa qua, nhất là việc vận hành điều tiết xả nước các hồ: An Khê-Ka Nak, Ayun Hạ, Ia Mlah; kịp thời chấn chỉnh khắc phục các tồn tại, hạn chế, nhất là chế độ thông tin, báo cáo đến các địa phương vùng hạ du; thực hiện vận hành các hồ chứa theo quy trình đã được phê duyệt và cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin liên quan đến vận hành hồ chứa theo quy định. Tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của từng hồ; sửa chữa, xử lý sự cố để đảm bảo an toàn cho hồ chứa; xây dựng, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp cho công trình và vùng hạ du đập đối với các hồ chứa.



Phối hợp với Sở Tài Nguyên và Môi trường, Sở Công thương rà soát Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định 878/QĐ-TTg ngày 18-7-2021; Quyết định số 499/QĐ-UBND tỉnh ngày 25-10-2018 của UBND tỉnh Gia Lai về việc quy định trách nhiệm thực hiện Quyết định 878/QĐ-TTg ngày 18-7-2021; đánh giá các nội dung không còn phù hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung quy trình vận hành nhằm bảo đảm vừa vận hành an toàn công trình và an toàn của người dân vùng hạ du đập.



Phối hợp với Đài Khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, dự báo, cảnh báo kịp thời, chính xác, đầy đủ về tình hình thiên tai cho các thành viên Ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các địa phương và cơ quan thông tấn, báo chí.



Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc các chủ hồ chứa thủy điện thực hiện nghiêm quy định về quản lý an toàn đập, quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa; chỉ đạo chủ hồ đập xây dựng phương án ứng phó với thiên tai và phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp; báo cáo, cung cấp đầy đủ, kịp thời theo thời gian thực thông tin về hồ chứa, vận hành hồ chứa cho cơ quan dự báo, chỉ đạo, chỉ huy phòng-chống thiên tai theo quy định; nâng cao năng lực cán bộ đáp ứng yêu cầu vận hành.



Thường xuyên kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của các hồ chứa, thủy điện nhằm phát hiện sớm những nguy cơ mất an toàn công trình; chủ động đề xuất việc duy tu bảo dưỡng, sửa chữa các hư hỏng nhằm bảo đảm an toàn công trình; đối với các hồ chứa có nguy cơ mất an toàn đập phải tiến hành sửa chữa ngay, xả nước để giảm dung tích nước trong hồ chứa hoặc không tích nước để đảm bảo an toàn đập và vùng hạ du đập.



Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công thương rà soát Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba được Thủ tướng ban hành tại Quyết định 878/QĐ-TTg ngày 18-7-2021 và Quyết định số 499/QĐ-UBND tỉnh ngày 25-10-2018 của UBND tỉnh Gia Lai; báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung quy trình vận hành nhằm bảo đảm vừa vận hành an toàn công trình và an toàn của người dân vùng hạ du đập.



Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trên cơ sở báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn các công trình hồ chứa, đê điều và công trình thủy lợi, phòng-chống thiên tai khác của Sở Nông nghiệp và PTNT, tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn lực để sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn công trình.



Các chủ công trình hồ, đập thực hiện vận hành các hồ chứa theo quy trình đã được phê duyệt và cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin liên quan đến vận hành hồ chứa theo quy định.



Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo thiên tai, bảo đảm thông tin chỉ đạo của các cấp chính quyền đến từng thôn, làng, tổ dân phố, người dân tại các khu vực có nguy cơ thiên tai, đặc biệt người dân tại các vùng cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; vùng sâu, vùng xa để người dân sẵn sàng ứng phó trước các tình huống thiên tai bất thường, cực đoan. Cương quyết di tản người dân ở các vùng trũng, thấp, bãi bồi, ven sông đến nơi an toàn trước khi xảy ra lũ.



Chủ động sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí khác theo quy định để phòng-chống và khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định sản xuất và đời sống của người dân.



KIỀU PHAN