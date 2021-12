Gia Lai: Lễ Giáng sinh bình yên và an lành

(GLO)- Tối 24-12 và sáng 25-12, đồng bào đạo Công giáo và Tin lành tại Gia Lai đã tổ chức đón Giáng sinh 2021. Dịp này, cấp ủy và chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp trong tỉnh đã dành sự quan tâm đến thăm, chúc mừng, động viên kịp thời các Giáo xứ Công giáo và các Chi hội Tin lành.





Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch (bìa trái) thăm hỏi, chúc mừng các mục sư trong Ban Đại diện Tin lành tỉnh Gia Lai nhân dịp lễ Giáng sinh 2021. Ảnh: Thanh Nhật

Mùa Giáng sinh 2021 cũng là thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến khá phức tạp tại TP. Pleiku và một số địa phương trong tỉnh. Do đó, đồng bào theo đạo đã thực hiện đúng chủ trương “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” của Chính phủ đề ra tại Nghị quyết số 128/NQ-CP cũng như các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban Tôn giáo tỉnh, đón Giáng sinh trong khuôn khổ phù hợp với tình hình phòng-chống dịch Covid-19 tại địa phương.



Lễ chính Giáng sinh tại Nhà thờ Đức An. Ảnh: Thanh Nhật



Riêng tại TP. Pleiku, không khí đón giáng sinh tại các giáo xứ lớn khá trầm lắng so với mọi năm. Từ 19 giờ 30 phút, một số đơn vị như Giáo xứ Thánh Tâm (phường Phù Đổng), Giáo xứ Mẹ vô nhiễm (phường Hoa Lư), Giáo xứ Đức An (phường Ia Kring) đã bắt đầu tiến hành nghi thức đón mừng Chúa Giáng sinh. Riêng Giáo xứ Thăng Thiên (phường Tây Sơn) không tổ chức lễ vào tối 24-12 mà chuyển thánh lễ đón mừng Chúa Giáng sinh vào sáng và chiều ngày 25-12. Nhìn chung trong dịp lễ Giáng sinh này, các Giáo xứ đã cắt giảm tối đa phần văn hoá văn nghệ, chủ yếu tập trung phần thánh lễ.



Toàn thể linh mục, chức việc và giáo dân chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang và sát khuẩn tay, cùng các biện pháp phòng-chống dịch bệnh theo quy định. Đồng thời, các Giáo xứ đã bố trí đội ngũ chức việc theo dõi nhắc nhở mọi người chấp hành các quy định phòng-chống dịch bệnh.

Rước tượng Chúa hài đồng trong Lễ Giáng sinh. Ảnh: Thanh Nhật





Cũng trong tối 24-12 và sáng ngày 25-12, các Chi hội Tin lành đã tiến hành khoá lễ cầu nguyện chính trong dịp lễ Giáng sinh. Các mục sư và mục sư nhiệm chức, ban chấp sự và bà con tín hữu đã thực hiện đúng quy định về phòng-chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Ban Tôn giáo tỉnh, tinh thần chỉ đạo của chính quyền địa phương.

Người dân dạo phố và tham quan tại các nhà thờ trong đêm giáng sinh. Ảnh: Thanh Nhật



Lo ngại về tình hình dịch Covid-19 nên dịp Giáng sinh 2021 năm nay, số lượng thanh niên và người dân tại TP. Pleiku tham quan, dạo phố và các sinh hoạt vui chơi cũng hạn chế rất nhiều so với năm trước. Lực lượng chức năng các cấp cũng đã tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự tại địa bàn. Nhìn chung, Lễ Giáng sinh diễn ra trong không khí ấm áp, đảm bảo an toàn.



THANH NHẬT