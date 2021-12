Gia Lai khen thưởng 34 tập thể, cá nhân về thi hành án dân sự

(GLO)- Chiều 14-12, Cục Thi hành án Dân sự (THADS) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai công tác THADS, hành chính năm 2022. Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Phước Thành-Trưởng ban Chỉ đạo THADS tỉnh cùng đại diện một số sở, ban, ngành.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: R'Ô HOK



Năm 2021, công tác THADS tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực và đạt hiệu quả nhất định. Theo đó, Cục THADS tỉnh giải quyết 16.608 việc, thụ lý mới 10.009 việc, tăng 295 việc so với cùng kỳ năm 2020. Qua xác minh, phân loại có 12.003 việc có điều kiện thi hành (chiếm 72,74%) và 4.355 việc chưa có điều kiện thi hành (chiếm 26,39%). Trong số có điều kiện, đã thi hành 8.431 việc, giảm 289 việc so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 70,24%. Tổng số việc chưa có điều kiện thi hành án là 1.281 việc, tăng 16,25% so với cùng kỳ năm 2020.



Cũng trong năm 2021, Cục THADS tỉnh đã giải quyết hơn 2,13 tỷ đồng, thụ lý mới với tổng số tiền hơn 850 triệu đồng. Trong đó, tổng số phải thi hành là hơn 2 tỷ đồng, số có điều kiện thi hành là hơn 1 tỷ đồng (chiếm 55,64% trong tổng số phải thi hành); số chưa có điều kiện thi hành là hơn 851 triệu đồng, chiếm 40,89%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Phước Thành phát biểu tại hội nghị. Ảnh: R'Ô HOK



Bên cạnh đó, các cơ quan THADS đã tham mưu chỉ đạo, ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với 454 trường hợp, tăng 51 trường hợp so với cùng kỳ năm 2020, trong đó có 203 cuộc cưỡng chế có huy động lực lượng liên ngành, tăng 23 trường hợp so với cùng kỳ năm 2020.



Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Phước Thành ghi nhận sự nỗ lực và biểu dương những kết quả mà ngành THADS đã đạt được trong năm 2021. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thời gian đến, toàn hệ thống THADS tỉnh cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa, khắc phục những tồn tại, hạn chế, khó khăn trong công tác quản lý, cần đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, thực hiện thi hành án; phối hợp quyết liệt với các sở, ban, ngành của tỉnh để thực hiện trong công tác quản lý nhà nước về THADS nhằm góp phần phát triển kinh tế-xã hội, ổn định an ninh trật tự tại địa phương.

Tặng giấy khen cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021. Ảnh: R'Ô HOK





Dịp này, Cục THADS tỉnh tặng giấy khen cho 6 tập thể và 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021.



R’Ô HOK