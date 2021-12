Gia Lai: Khẩn trương rà soát, thống kê thiệt hại do mưa lớn gây ra

(GLO)- Ngày 2-12, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 1975/UBND-NL về việc tập trung ứng phó và khẩn trương khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của mưa lớn gây ra trên địa bàn tỉnh.





Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, sạt lở; tăng cường kiểm tra, rà soát, kịp thời tổ chức sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. Khẩn trương huy động các đơn vị lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ, đoàn viên, thanh niên cùng với lực lượng tại chỗ khắc phục thiệt hại về nhà ở; dọn dẹp vệ sinh môi trường, khôi phục các tuyến đường giao thông, công trình hạ tầng thiết yếu và sản xuất sau lũ; giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Chủ động sử dụng dự phòng ngân sách địa phương để ứng phó, khắc phục hậu quả thiệt hại về nhà cửa, tài sản của Nhà nước và Nhân dân theo đúng quy định hiện hành. Rà soát, báo cáo tình hình thiệt hại về nhà cửa, tài sản của nhà nước và nhân dân do ảnh hưởng của mưa lớn, đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất hỗ trợ thiệt hại theo quy định (nếu có) gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (trước ngày 9-12-2021) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Lực lượng cứu hộ đưa người dân trong vùng nguy hiểm do nước lũ dâng cao ở tổ 9 (phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) đến nơi an toàn. Ảnh: Văn Ngọc



Sở Nông nghiệp và PTNT (cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh) tổ chức kiểm tra tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của mưa lớn trên địa bàn tỉnh; đôn đốc, hướng dẫn các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn để giúp người dân ổn định cuộc sống. Tăng cường theo dõi, nắm bắt chặt chẽ diễn biến các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm trên địa bàn tỉnh; chủ động tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo triển khai kịp thời các biện pháp phòng-chống ứng phó hiệu quả với thiên tai. Hướng dẫn các địa phương khẩn trương rà soát, thống kê tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của mưa lớn gây ra trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 12-12-2021.



Các sở, ban, ngành là thành viên của Ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình để phối hợp với chính quyền địa phương tham gia khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.



KIỀU PHAN