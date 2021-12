Gia Lai diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh

(GLO)- Sáng 29-12, Ban Chỉ đạo diễn tập ứng phó sự cố hóa chất tỉnh năm 2021 tổ chức diễn tập vận hành cơ chế và diễn tập thực binh chính thức tại Kho xăng dầu thuộc Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên (thôn Khối Zố, xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Phước Thành-Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh dự và chỉ đạo buổi diễn tập. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.





Các lực lượng tiếp cận hiện trường tham gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Ảnh: Vũ Thảo

Tham gia diễn tập có 168 người thuộc 13 đơn vị trên địa bàn tỉnh với 28 xe các loại, 4 máy bơm và các phương tiện chuyên dụng, hỗ trợ khác.



Tình huống giả định là: “Trong quá trình bơm đẩy xăng E5 RON92 từ xe xitec lên bể trụ đứng, mặt bích nối ống công nghệ do sử dụng lâu ngày và phải chịu áp lực bơm lớn nên bị bục gioăng đệm giữa 2 mặt bích khiến xăng bị tràn ra ngoài với khối lượng lớn. Khi xảy ra sự cố, lái xe và nhân viên vận hành sử dụng dụng cụ để đóng van khóa đoạn ống bị bục, đồng thời thay gioăng đệm tại mặt bích nối ống. Do vội vàng, sơ ý nên đã để công cụ va chạm với đường ống thép làm phát sinh tia lửa, gặp hơi xăng gây cháy. Đám cháy bùng phát dữ dội, có nguy cơ cháy lan đến khu vực các bồn chứa xăng dầu. Trong quá trình đóng hệ thống van, thu hồi xăng tràn ra ngoài và tham gia chữa cháy, do tác động của nhiệt độ cao, khói độc nên nhiều công nhân bị thương, ngạt khói”. Khi phát hiện sự cố, dựa trên kịch bản được duyệt, các lực lượng đã khẩn trương tiếp cận hiện trường, xử lý theo chức năng của đơn vị mình.

Tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác diễn tập. Ảnh: Vũ Thảo



Với sự tham gia tích cực, khẩn trương và hiệu quả của các ngành, các đơn vị, địa phương trong ứng phó sự cố hóa chất, sự cố tràn và cháy dầu tại kho xăng dầu đã được khống chế, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, lượng dầu tràn đã được khoanh vùng để tổ chức thu gom, nồng độ khói độc đã giảm đến mức an toàn. Buổi diễn tập ứng phó sự cố hóa chất diễn ra đúng như kịch bản đã được phê duyệt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, phương tiện tham gia và tài sản của đơn vị.



Kết thúc diễn tập, 5 tập thể có thành tích xuất sắc đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen gồm: Sở Công thương, Công an tỉnh, Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên, UBND xã Ia Tiêm, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh.



VŨ THẢO