Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm chúc mừng Giáng sinh tại huyện Đak Đoa và Mang Yang.

(GLO)- Sáng 23-12, ông Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã đến thăm, chúc mừng Giáng sinh một số cơ sở của đạo Công giáo, Tin lành và đồng bào có đạo tại huyện Đak Đoa, Mang Yang.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến thăm, chúc mừng Giáo xứ Châu Khê, Hội thánh Kon Chrah và một số cá nhân tiêu biểu trong đồng bào có đạo tại huyện Mang Yang; Giáo xứ Phao lô Hneng, Chi hội Tin lành Plei Piơm tại huyện Đak Đoa.

Tại những nơi đến thăm, trong không khí đầm ấm, đoàn kết, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã gửi lời chúc đến các vị chức sắc, chức việc và bà con giáo dân có nhiều sức khỏe, bình an, thịnh vượng, đón Giáng sinh an lành, tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa.

Thăm các cá nhân tiêu biểu trong đồng bào có đạo, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh mong muốn trong thời gian tới với vai trò, uy tín của mình sẽ tuyên truyền, vận động bà con giáo dân tiếp tục phát huy tốt tinh thần sống “Tốt đời, đẹp đạo”, “Kính Chúa yêu nước”, thực hiện tốt hơn nữa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nghiêm các quy định về phòng-chống dịch Covid-19, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm (bìa trái) tặng quà, chúc mừng Giáo xứ Phao lô HNeng (huyện Đak Đoa). Ảnh: Kỳ Anh

* Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2021, sáng 23-12, ông Dương Đình Diện-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã đến thăm, chúc mừng Giáng sinh một số cơ sở tôn giáo của đạo Công giáo tại TP. Pleiku.

Theo đó, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã đến thăm, chúc mừng nhà thờ Giáo xứ Mẹ vô nhiễm (phường Hoa Lư), nhà thờ Giáo xứ Thăng Thiên (phường Tây Sơn) và nhà thờ Giáo xứ Thánh Tâm (phường Phù Đổng).

Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã gửi tặng lẵng hoa tươi thắm cùng lời chúc mừng đến các vị linh mục, quản nhiệm các giáo xứ cùng tu sĩ và bà con giáo dân. Chủ tịch Hội cũng ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các Giáo xứ và bà con giáo dân đối với hoạt động nhân đạo trong thời gian qua, đặc biệt trong phong trào hiến máu tình nguyện. Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh bày tỏ mong muốn các giáo xứ hướng dẫn đồng bào theo đạo đón Giáng sinh đúng quy định pháp luật, gắn với thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19; luôn nêu cao tinh thần “Kính Chúa, yêu nước”; sống "Tốt đời đẹp đạo", cùng tham gia vào các phong trào thi đua phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, tiếp tục thể hiện tinh thần đoàn kết và đóng góp nhiều hơn trong hoạt động nhân đạo.

* Trước đó, ngày 22-12, đoàn công tác của thị xã An Khê do ông Huỳnh Minh Thiện-Trưởng ban Dân vận thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã dẫn đầu đã đi thăm và chúc mừng các Giáo xứ, Tu viện Công giáo và Chi hội Tin lành trên địa bàn thị xã.

Theo đó, đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng Giáo xứ An Khê (phường An Phú); Giáo xứ Chợ Đồn (phường An Bình); Giáo họ An Lũy (phường Tây Sơn); Tu viện Phao lô Mai Liên (phường An Phú); Tu viện Phao lô Chợ Đồn (phường An Bình); Chi hội Tin Lành An Khê (phường An Phú); Điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo Tin lành Báp Tít Liên Hiệp (phường An Tân).

Đại diện lãnh đạo thị xã An Khê (bên trái) thăm và tặng quà nhân dịp Giáng sinh tại Chi hội Tin Lành An Khê (phường An Phú, thị xã An Khê). Ảnh: Ngọc Anh

Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê đã gửi lời chúc mừng đến các vị chức sắc, chức việc và bà con giáo dân nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2021 an lành, hạnh phúc. Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới các chức sắc, chức việc và bà con tín đồ tại địa phương tiếp tục phát huy tinh thần “Kính Chúa yêu nước”, sống “Tốt đời đẹp đạo”, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, an sinh xã hội, phòng-chống dịch Covid-19.

Các cơ sở tôn giáo đã bày tỏ niềm vui mừng và cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo địa phương nhân dịp Giáng sinh. Đại diện các cơ sở tôn giáo cho biết sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con giáo dân trên địa bàn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành nghiêm các quy định về phòng-chống dịch Covid-19; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Dịp này, Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê cũng đã gửi tặng 7 phần quà cho các cơ sở Công giáo và Tin lành trên địa bàn.