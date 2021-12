Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành: Tập trung công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19

(GLO)- Sáng 18-12, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố triển khai một số công tác phòng-chống dịch trong tình hình mới. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành-Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh chủ trì cuộc họp.





Tham dự cuộc họp có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh.



Dịch diễn biến phức tạp



Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh những ngày qua tiếp tục diễn biến phức tạp. Một số địa phương vẫn chưa ổn định được tình hình, tiếp tục ghi nhận nhiều ca mắc trong cộng đồng như huyện Phú Thiện, Chư Pưh và TP. Pleiku. Trong đó, phức tạp nhất là huyện Phú Thiện. Lũy kế số trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 từ ngày 1-10 đến ngày 17-12 ở huyện Phú Thiện là 916 trường hợp (trong đó, 349 trường hợp phát hiện tại cộng đồng, 289 trường hợp phát hiện khi đang cách ly tại nhà, 278 trường hợp phát hiện khi đang cách ly tập trung).

Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện



Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện Trịnh Văn Sang thông tin: Từ ngày 4-12 đến 17-12, trên địa bàn huyện ghi nhận 563 trường hợp dương tính. Các ca dương tính ghi nhận trong thời gian qua có liên quan đến nhiều xã, thị trấn của huyện và các địa phương lân cận như: thị xã Ayun Pa, huyện Ia Pa, Chư Sê và TP. Pleiku. Đồng thời, qua truy vết lịch trình di chuyển, tiếp xúc, một số ca dương tính có liên quan đến các địa điểm tập trung đông người như: các địa điểm ăn, uống; các đại lý phân bón, chợ, trường học... Vì vậy, khả năng lây lan dịch bệnh ra cộng đồng là rất lớn. Riêng tại thị trấn Phú Thiện, hiện tất cả tổ dân phố đều xuất hiện F0 với tổng số 334 ca, tập trung chủ yếu ở tổ 10 (153 F0), tổ 2 (64 F0), tổ 9 (36 F0) và tổ 1 (30 F0). Đến ngày 17-12, huyện có 43.713 công dân từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 1 (đạt 89,4%) và tiêm mũi 2 (đạt 53,1%). Tuy nhiên, trên thực tế, nếu đánh giá tỷ lệ bao phủ vắc xin của huyện được tính trên số đối tượng tiêm có mặt tại địa phương thì đạt hơn 94,7% và chưa tiêm là gần 5,3%.



Thông tin về tình hình dịch bệnh ở TP. Pleiku, Chủ tịch UBND TP. Pleiku Đỗ Việt Hưng cho hay: Từ ngày 25-10 đến ngày 17-12, trên địa bàn thành phố ghi nhận 948 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và đã có 30 chùm ca bệnh. Các chùm ca bệnh cơ bản đã được kiểm soát nhưng hiện còn chùm ca bệnh tại Trung tâm Thương mại Pleiku vẫn còn ghi nhận ca mắc mới, từ ngày 11-12 đến 17-12 đã ghi nhận 112 ca mắc. Thành phố đã tổ chức 23 đợt tiêm vắc xin phòng Covid-19 an toàn, đảm bảo theo quy định. Hiện nay, trên địa bàn thành phố người dân từ 12 tuổi trở lên đã tiêm được ít nhất 1 mũi là 204.068/205.308 (chiếm 99,4%) và đã tiêm đủ 2 mũi là 161.060/205.308 (chiếm 78,45%).



Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết: Đã xuất hiện dấu hiệu chủ quan, lơ là tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương và người dân, nhất là người khỏe mạnh đã được tiêm vắc xin phòng Covid-19. Tâm lý chủ quan, lơ là dễ dẫn đến nguy cơ dịch lan rộng và bùng phát. Một vấn đề khác là truy vết còn bỏ sót đối tượng F1, một số nơi thực hiện chưa đúng theo quy định, dẫn đến vẫn còn nguồn bệnh trong cộng đồng, vì vậy cần phải rà soát, chấn chỉnh công tác này. Hiện nay, Gia Lai thực hiện cách ly F0 tái dương tính và thực hiện thí điểm cách ly F1 tại nhà. Theo đó, phải xây dựng mạng lưới, hệ thống chặt chẽ ngay từ cơ sở. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách hiện nay là tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19. Trong triển khai tiêm vắc xin, các địa phương cần hỗ trợ thì cần kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh.



Tăng cường phòng-chống dịch dịp cuối năm



Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các địa phương đã báo cáo tình hình dịch bệnh, công tác triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19, một số kiến nghị, đề xuất trong công tác phòng-chống dịch. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành nhấn mạnh: Công tác phòng-chống dịch thời gian qua có sự tham gia của cấp ủy, chính quyền địa phương và cả hệ thống chính trị. Bên cạnh đó, còn có sự tham gia, đồng tình ủng hộ của các đơn vị, doanh nghiệp và người dân trong tỉnh. Hiện nay, tỉnh triển khai công tác phòng-chống dịch theo Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19; vừa phòng-chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế-xã hội. Việc thực hiện Nghị quyết số 128 không có nghĩa là bình thường như lâu nay, mà chuyển sang điều kiện bình thường mới, thích ứng trên cơ sở là an toàn, kiểm soát một cách chặt chẽ.



Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Như Nguyện



Theo Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành, hiện nay đã có một bộ phận người dân, cơ quan, đơn vị và địa phương chủ quan, lơ là dẫn đến trong những ngày gần đây dịch bùng phát và lây lan; một số địa phương không kiểm soát được. Bên cạnh đó, công tác tiêm chủng vẫn chưa đạt được kết quả như ý muốn. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương cần nhanh chóng rà soát dân số, làm rõ số công dân đi ra ngoài tỉnh và từ tỉnh khác về, từ đó có số liệu cụ thể và tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 đầy đủ cho tất cả người dân theo quy định. Cần triển khai quyết liệt và tập trung công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19, tiến tới mục tiêu đạt miễn dịch cộng đồng trong thời gian tới.



Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành khẳng định, công tác phòng-chống dịch là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, cần phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo một cách quyết liệt của cấp ủy. Vì vậy, đề nghị các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên cập nhật và chỉ đạo hàng ngày. Qua đó, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc trong công tác phòng-chống dịch để đạt hiệu quả cao. Bên cạnh đó, cần kiên quyết xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, nếu để dịch xảy ra, bùng phát mà không có các giải pháp kiểm soát. Trong công tác phòng-chống dịch, tỉnh tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, chỉ đạo của các bộ, ngành Trung ương và của Tỉnh ủy. Đối với các địa phương trong tỉnh cần nghiêm túc và thực hiện thật tốt phương châm “4 tại chỗ”. Theo đó, các địa phương phải xây dựng dự toán để bố trí nguồn lực triển khai phòng-chống dịch hiệu quả.



Từ nay đến cuối năm (tính đến hết Tết Nguyên đán), tạm dừng tất cả các cuộc hội họp tập trung đông người. Đối với các tổ chức tôn giáo thực hiện nghiêm các giải pháp phòng-chống dịch. Các trường hợp tổ chức sự kiện được cấp thẩm quyền cho phép thì phải có sự tham gia giám sát của ngành Y tế về phòng-chống dịch. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng từ Công an huyện đến xã có kế hoạch, biện pháp để kiểm soát di biến động dân cư hàng ngày; tiếp tục kiểm soát, quản lý chặt dân cư trên địa bàn. Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố cần tiếp tục tăng cường kiểm tra xử lý các vi phạm trong công tác phòng-chống dịch. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính thực hiện chi trả kịp thời các chế độ chính sách; hướng dẫn thủ tục thanh quyết toán, đồng thời rà soát khoản nào của Trung ương thì đề nghị Trung ương cấp. Ngành Y tế khẩn trương triển khai mua sắm trang-thiết bị, vật tư… phòng-chống dịch.



Đối với công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh phê bình những địa phương triển khai tiêm chậm. Đề nghị các địa phương tiếp tục tăng cường công tác tiêm chủng, nơi nào thiếu nhân lực triển khai công tác tiêm chủng thì báo cáo ngay Ban Chỉ đạo tỉnh để có sự hỗ trợ kịp thời. Công tác tiêm chủng cần triển khai một cách quyết liệt, phấn đấu tới ngày 31-12-2021, triển khai tiêm xong mũi 2 cho người dân trên 18 tuổi và hoàn thành tiêm mũi 1 cho học sinh từ 12 đến dưới 18 tuổi; đồng thời có ít nhất 30% học sinh được tiêm mũi 2. Tiếp tục triển khai tiêm cho học sinh các lứa tuổi còn lại và cập nhật thông tin đầy đủ lên hệ thống tiêm chủng. Ngành Y tế tăng cường kiểm tra việc triển khai tiêm chủng ở các địa phương. Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác tuyên truyền, nhất là thông điệp “5K + Vắc xin, thuốc + biện pháp điều trị phù hợp + Công nghệ thông tin + đề cao ý thức của người dân và các biện pháp khác” để phòng-chống dịch Covid-19.



NHƯ NGUYỆN