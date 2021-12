Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành: Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021

(GLO)- Hội nghị sơ kết công tác tháng 11 và triển khai nhiệm vụ tháng 12-2021 do UBND tỉnh tổ chức ngày 3-12 đã tập trung đánh giá kết quả cũng như những tồn tại, hạn chế trên các mặt công tác của tỉnh. Cùng với đó, nhiều giải pháp cụ thể đã được đưa ra nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021.

Nhiều chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ năm ngoái

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong tháng 11 và tính chung 11 tháng năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, song dưới sự điều hành quyết liệt, hiệu quả của UBND tỉnh, Gia Lai đã cơ bản thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng-chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe người dân, vừa phát triển kinh tế-xã hội. Đáng chú ý, hầu hết chỉ tiêu đều đạt kế hoạch đề ra và tăng so với cùng kỳ năm 2020.

Tính đến cuối tháng 11, toàn tỉnh gieo trồng hơn 218 ngàn ha cây trồng vụ mùa (đạt 100,43% kế hoạch) và thu hoạch 90,4% diện tích gieo trồng. Công tác trồng rừng đạt 100,06% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 21.700 tỷ đồng (tăng 8,77% so với cùng kỳ năm 2020). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 68.707 tỷ đồng (tăng 5,97%). Kim ngạch xuất khẩu đạt 552 triệu USD (tăng 7,18%). Thu cân đối ngân sách trên địa bàn 11 tháng là 7.275,9 tỷ đồng (đạt 159,8% dự toán Trung ương giao, đạt 144,2% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 80,6% so với cùng kỳ năm 2020). Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 đã phân bổ (kể cả vốn kéo dài) là 3.573,4 tỷ đồng; tính đến ngày 25-11 đã giải ngân 1.939,6 tỷ đồng (đạt 54,2% kế hoạch). Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 805 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 7.695 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh lên 7.813; có 26 hợp tác xã thành lập mới, nâng tổng số hợp tác xã lên 336. Tỉnh cũng đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 54 dự án với tổng vốn đăng ký 21.645 tỷ đồng.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hồng Thi

Song song với đó, nhiều nhiệm vụ trọng tâm trên lĩnh vực văn hóa-xã hội đã được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện như: triển khai các phương án tổ chức dạy học ứng phó với tình hình dịch Covid-19, Chương trình “Sóng và máy tính cho em”; hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động kịp thời, đúng đối tượng; thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng; giảm nghèo bền vững; đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động chống phá, truy quét các loại tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm về trật tự an toàn giao thông…

Đối với công tác phòng-chống dịch Covid-19, các cấp, các ngành, lực lượng quyết liệt triển khai kịp thời các biện pháp, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống dịch bệnh. Tỉnh cũng đã thiết lập 12 bệnh viện điều trị Covid-19 (trong đó có 2 bệnh viện dã chiến); thiết lập hệ thống điều trị theo phân tầng; triển khai phương án cấp oxy y tế để đáp ứng các cấp độ dịch; mua sắm, bổ sung trang-thiết bị, vật tư, hóa chất, thuốc điều trị phục vụ kịp thời, hiệu quả cho công tác phòng-chống dịch. Cùng với đó, tỉnh đã tiếp nhận hơn 1,7 triệu liều vắc xin theo kế hoạch phân bổ năm 2021; khẩn trương tổ chức tiêm chủng để tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin. Đến nay, gần 1,4 triệu người đã được tiêm vắc xin (mũi 1 đạt 94,2%, mũi 2 đạt 52%). Trong ngày 29 và 30-11, toàn tỉnh đã triển khai kế hoạch tiêm chủng vắc xin cho 13.093 trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi.

Tăng tốc trong tháng cuối năm

Trên cơ sở gợi ý của Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành đã tập trung thảo luận về những tồn tại, hạn chế; đồng thời đề ra giải pháp khắc phục nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Hồng Thi

Liên quan đến tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản chưa đạt yêu cầu, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đinh Hữu Hòa lý giải: Sở dĩ có sự chậm trễ là do dịch Covid-19 gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công của nhiều dự án; giá vật tư, vật liệu xây dựng tăng mạnh, trong khi nguồn cung trong tỉnh không đủ đáp ứng; một số dự án gặp khó ở khâu đền bù, giải phóng mặt bằng… “Tới đây, Sở sẽ phối hợp đôn đốc, yêu cầu chủ đầu tư các dự án đẩy nhanh tiến độ thi công, khẩn trương nghiệm thu khối lượng và thực hiện thủ tục thanh toán vốn đảm bảo thời gian quy định, nhất là các chủ đầu tư có khối lượng thực hiện và giải ngân thấp. Bên cạnh đó, rà soát nhu cầu sử dụng vốn, nếu còn dư sẽ phối hợp với Sở Tài chính đề xuất UBND tỉnh điều chuyển sang các dự án còn thiếu vốn”-ông Hòa cho hay.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, việc đến trường của học sinh cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Duy Định, hiện nay, tất cả cơ sở giáo dục trong tỉnh đang tổ chức dạy học bình thường cho học sinh tiểu học, THCS và THPT (trừ TP. Pleiku và một số vùng có dịch); riêng bậc mầm non vẫn chưa tổ chức dạy học trực tiếp. Hiện có 138/762 trường đang dạy học trực tuyến (chiếm 18,11%), trong đó, bậc tiểu học có 68/284 trường, THCS có 46/235 trường và THPT là 24/51 trường. Các trường cũng đã chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục một cách linh hoạt, đúng tiến độ. “Sau khi hoàn thành tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 mũi 1 cho học sinh, nếu tình hình ổn định, chúng tôi sẽ tham mưu, đề xuất UBND tỉnh cho học sinh lớp 9 và lớp 12 ở TP. Pleiku, huyện Đak Đoa... đi học trước, sau đó mới tính đến việc cho toàn bộ học sinh đến trường”-ông Định thông tin.

Về tình hình giải quyết việc làm cho người lao động trong bối cảnh dịch bệnh, bà Rcom Sa Duyên-Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội-cho biết: “Thời gian qua, Sở đã chỉ đạo, phối hợp giải quyết việc làm cho 10.377 lao động. Trong đó, triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ, kết nối đưa trên 300 lao động quay trở lại các tỉnh, thành phía Nam làm việc (chủ yếu là lao động phổ thông); đồng thời xây dựng phương án đào tạo nghề cho người lao động về từ vùng dịch có nhu cầu học và ở lại tỉnh làm việc”.

Bà Rcom Sa Duyên-Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phát biểu về tình hình giải quyết việc làm cho lao động trong bối cảnh dịch bệnh. Ảnh: Hồng Thi

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đề nghị các sở, ngành, địa phương, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt của năm 2021 trong tháng còn lại bằng các chương trình, giải pháp phù hợp và cụ thể. Đối với ngành Y tế, cần khẩn trương mua sắm cơ sở vật chất, trang-thiết bị phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19, lưu ý công tác đấu thầu phải hết sức chặt chẽ, đúng quy định. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ bao phủ vắc xin phòng Covid-19; xây dựng kế hoạch tiêm nhắc vắc xin mũi 3; củng cố hệ thống y tế cơ sở và khẩn trương triển khai việc cách ly, điều trị F0, F1 tại nhà; chủ động đề xuất chế tài xử lý đối với những trường hợp cố tình không tiêm vắc xin… Sở Tài chính phối hợp Sở Y tế đánh giá đầy đủ, khách quan về chi tiêu của ngành Y tế trong bối cảnh dịch bệnh; phối hợp với các sở, ngành bám sát nguồn lực cho các gói kích cầu để phục hồi phát triển kinh tế-xã hội mà Chính phủ sẽ thông qua trong tháng 12 trên mọi lĩnh vực.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương quyết liệt hơn nữa trong việc theo dõi, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Triển khai hiệu quả, an toàn việc dạy học trong bối cảnh dịch bệnh. Tập trung giải quyết việc làm, nhất là đối với những lao động trở về từ các tỉnh, thành phía Nam. Tăng tốc cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chuyển đổi số (kinh tế số, chính quyền số và xã hội số). Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; tập trung khắc phục thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra gắn với phòng-chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Chuẩn bị các điều kiện và hàng hóa đảm bảo phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán sắp tới; không để người dân bị thiếu ăn trong dịp Tết. Làm tốt công tác giảm nghèo, giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho các đối tượng. Tập trung đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, nhất là an ninh biên giới; quyết liệt kéo giảm tai nạn giao thông ở cả 3 tiêu chí. Khẩn trương hoàn thiện các nội dung của Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của tỉnh.