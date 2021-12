Chư Pưh: Va chạm với xe tải, xe ben bị hư hỏng nặng

(GLO)- Vào khoảng 4 giờ ngày 31-12, tại Km 1462+100 trên quốc lộ 14, đoạn qua thôn Tao Kó (xã Ia Rong, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) xảy ra va chạm giao thông giữa xe ben và xe ô tô tải đậu bên đường.

Xe ben bị hư hỏng nặng. Ảnh: Tâm Đức

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, vào thời gian trên xe ben biển kiểm soát 81C-150.03 do anh Nguyễn Văn Diện (SN 1982, trú tại xã Ia Pia, huyện Chư Prông) điều khiển lưu thông theo hướng Chư Pưh đi Chư Sê. Khi đi đến đoạn đường trên xe ben đã bất ngờ va chạm với xe tải biển kiểm soát 81C-183.65 do anh Lê Ngọc Tú (SN 1992, trú tại tổ dân phố 10, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) đang dừng bên phải theo hướng cùng chiều. Cú va chạm khiến xe ben bị hư hỏng nặng, đá sạn rơi vãi tràn trên đường gây ùn tắc giao thông trong khoảng 2 giờ đồng hồ. Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.