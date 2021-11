Thành lập Trung đoàn Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu

(GLO)- Chiều 17-11, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an thành lập Trung đoàn Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh và tổ chức Công an xã chính quy tại 51 xã, thị trấn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và chúc mừng.





Chỉ huy Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu Công an tỉnh Gia Lai tuyên thệ. Ảnh: Lê Hòa

Được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sau thời gian chuẩn bị về lực lượng, trang-thiết bị phương tiện, định hình cơ cấu tổ chức theo yêu cầu, nhiệm vụ và nội dung Đề án của Bộ Công an về thành lập Trung đoàn, Tiểu đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu thuộc Công an các địa phương, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tham mưu, đề xuất, chuẩn bị các điều kiện cần thiết và báo cáo đề xuất Bộ trưởng Bộ Công an đáp ứng yêu cầu “lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ”. Ngày 30-3-2021, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định thành lập Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh Gia Lai. Giám đốc Công an tỉnh quyết định quy mô biên chế Trung đoàn gồm 3 Tiểu đoàn chiến đấu, tổng quân số 772 đồng chí. Đây là những cán bộ, chiến sĩ ưu tú, có sức khỏe tốt, được đào tạo nghiệp vụ Công an và hiện đang công tác tại Công an các đơn vị, địa phương.



Về xây dựng Công an xã chính quy, sau 2 năm thực hiện, đến nay, Công an tỉnh đã bố trí 975 cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã (gồm 195 Trưởng Công an xã, 253 Phó Trưởng Công an xã, 527 Công an viên), đảm bảo tối thiểu mỗi xã có 5 Công an chính quy. Tổ chức 194/195 Chi bộ Công an xã chính quy, 100% Trưởng Công an xã tham gia cấp ủy cấp xã, thành viên UBND xã và 188 đồng chí Trưởng, Phó Trưởng Công an xã tham gia HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2025. Trong điều kiện vừa hoàn thiện tổ chức, vừa khắc phục khó khăn nhưng lực lượng Công an xã toàn tỉnh đã nhanh chóng triển khai bám cơ sở, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền xã, thị trấn ban hành và triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ. Qua đó, đã tạo nên một “luồng gió mới” về công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, góp phần xây dựng hình ảnh lực lượng Công an xã “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, tất cả vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa cho Chỉ huy Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu Công an tỉnh Gia Lai. Ảnh: Lê Hòa





Tại buổi lễ đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu; quyết định về tổ chức Công an xã, thị trấn chính quy; công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về triển khai mô hình tổ chức Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh; quyết định giao nhiệm vụ Trung đoàn trưởng, Phó Trung đoàn trưởng, Tiểu đoàn trưởng, Phó Tiểu đoàn trưởng các Tiểu đoàn trực thuộc; quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Công an 51 xã, thị trấn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành gửi lời chúc mừng Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh; chúc mừng sự công nhận thành lập Công an xã chính quy tại 51 xã, thị trấn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, các lực lượng này tiếp tục phát huy sức mạnh, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. “Tôi kỳ vọng lực lượng sẽ góp phần xuất sắc nhất, mạnh mẽ nhất vào công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh nhà, bắt đầu từ việc góp phần quan trọng đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân”-Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành nhấn mạnh.



LÊ HÒA