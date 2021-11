Pleiku: Tập trung toàn lực kiểm soát, không để dịch Covid-19 lan rộng

(GLO)- Dịch Covid-19 tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) hiện đang diễn biến hết sức phức tạp. Từ 26-4 đến sáng 5-11, TP. Pleiku đã ghi nhận 305 ca dương tính với SARS-CoV-2. Riêng từ 25-10 đến 5-11, TP. Pleiku đã ghi nhận 211 ca, chiếm hơn 2/3 tổng ca mắc Covid-19 trên địa bàn trong đợt dịch này; nhiều ca cộng đồng không rõ nguồn lây và xuất hiện các ổ dịch ở làng đồng bào dân tộc thiểu số.





Dịch phức tạp, có tâm lý lơ là chủ quan



Ngoài phong tỏa tạm thời khu vực làng Pleiku Roh (phường Yên Đổ, TP. Pleiku), đêm 3-11, lực lượng chức năng thành phố đã tiến hành phong tỏa tạm thời làng Ốp (phường Hoa Lư, TP. Pleiku) ngay sau khi xuất hiện một số trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Ông Lê Văn Quang-Chủ tịch UBND phường Hoa Lư-thông tin: Làng Ốp có 185 hộ, 761 khẩu, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 90%. Để đảm bảo phong tỏa, giãn cách phòng-chống dịch, chúng tôi đã tuyên truyền người dân thực hiện triệt để “người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình”; tuyệt đối không được tiếp xúc trực tiếp với người xung quanh; đồng thời tuyên truyền để người dân an tâm, không lo lắng hoang mang và đồng hành cùng với chính quyền địa phương trong công tác phòng-chống dịch. Vì đặc thù là làng đồng bào dân tộc thiểu số nên chúng tôi đã kiến nghị thành phố cho thu âm các bản tin tuyên truyền bằng tiếng Jrai để tuyên truyền thường xuyên đến người dân. Bên cạnh đó, chúng tôi tiến hành rà soát các hộ khó khăn để kịp thời có phương án hỗ trợ người dân đảm bảo an sinh xã hội trong thời gian giãn cách. Qua rà soát, làng Ốp không có hộ nghèo, cận nghèo, chỉ có 20 hộ khó khăn, chúng tôi sẽ có phương án hỗ trợ và kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm trợ giúp trong thời gian thực hiện cách ly phòng-chống dịch.

Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân (giữa) kiểm tra công tác phòng-chống dịch tại phường Yên Đổ. Ảnh: Bá Bính



Theo Chủ tịch UBND phường Hoa Lư, trong sáng 4-11, tại làng Ốp đã ghi nhận 21 ca dương tính với SARS-CoV-2. Sáng 5-11 tiếp tục ghi nhận thêm 3 trường hợp tại làng. “Trước số ca bệnh tăng nhanh, chúng tôi đã tiến hành đánh giá lại mức độ dịch và tăng từ mức 2 (nguy cơ trung bình, tương ứng màu vàng) lên mức 3 (nguy cơ cao-tương ứng màu cam), đồng thời triển khai các biện pháp phòng-chống phù hợp, thích ứng, an toàn kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”- ông Quang nói.



Dịch Covid-19 tại TP. Pleiku diễn biến phức tạp do nhiều nguyên nhân nhưng trong đó một phần do sự chủ quan, lơ là của người dân. Ông Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Pleiku-đánh giá: Tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố trong thời gian gần đây rất phức tạp, tập trung ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực trung tâm. Nguyên nhân xuất phát từ người về từ vùng dịch ở các tỉnh phía Nam, một bộ phận người dân có tư tưởng chủ quan, lơ là trong phòng-chống dịch. Bên cạnh đó, dịch bệnh có diễn biến khó lường như có trường hợp xét nghiệm tới lần thứ 5 mới dương tính hoặc cách ly tập trung xong về cách ly tại nhà mới dương tính… Điều này gây nhiều khó khăn cho công tác phòng-chống dịch.



Tập trung toàn lực kiểm soát dịch bệnh



Theo Bí thư Thành ủy Trịnh Duy Thuân, những ngày gần đây, ngoài làng Pleiku Roh, các ổ dịch lần lượt phát sinh tại làng Ốp (phường Hoa Lư), làng Kép (phường Đống Đa). 3 làng này mức độ lây nhiễm trong cộng đồng tương đối cao, đặc biệt là làng Pleiku Roh và làng Ốp. Lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố đang tập trung toàn lực để kiểm soát dịch bệnh.

Lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa tạm thời làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku để phòng-chống dịch. Ảnh: Như Nguyện



“Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, thành phố đã triển khai ngay biện pháp khoanh vùng, phong tỏa và xét nghiệm toàn bộ dân các làng này, đồng thời mở rộng xét nghiệm đến các làng khác vì xét thấy sự giao lưu qua lại của người dân các làng trong thành phố là rất lớn, tiềm ẩn nguy cơ lây lan ra cộng đồng rất cao. Ngoài việc xét nghiệm tất cả người dân của các làng có nguy cơ cao, thành phố cũng đang triển khai xét nghiệm diện rộng tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực có nguy cơ để góp phần bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng không để dịch lây lan rộng. Hiện nay, đánh giá mức độ dịch của thành phố vẫn là mức 2 và sẽ triển khai các biện pháp phòng-chống dịch phù hợp, xác định khoanh vùng nhỏ nhất để dập dịch và không ảnh hưởng đến đời sống, phát triển kinh tế-xã hội của người dân”-Bí thư Thành ủy Pleiku nhấn mạnh.



Đối với công tác tuyên truyền phòng-chống dịch, thành phố chú trọng tăng cường nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân cho biết: Thành phố đã triển khai các giải pháp tuyên truyền đặc thù đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Toàn thành phố có 37 làng với 30 ngàn dân nên chúng tôi đã chỉ đạo tuyên truyền, vận động, thuyết phục bằng các kênh và giải pháp riêng, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Trong đó chú trọng tuyên truyền bằng hai thứ tiếng, vận động các Tổ Covid cộng đồng “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, trao đổi từng việc cụ thể góp phần làm chuyển biến nhận thức, nâng cao ý thức phòng-chống dịch của người dân.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trên địa bàn thành phố. Ảnh: Như Nguyện



Để sớm kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn TP. Pleiku, ông Nguyễn Đình Tuấn-Phó Giám đốc Phụ trách Sở Y tế-khuyến cáo: Đối với TP. Pleiku, vấn đề khoanh vùng, truy vết, cách ly và tổ chức xét nghiệm trọng điểm, xét nghiệm diện rộng sớm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng là vô cùng quan trọng. Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tiêm chủng. Trước bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh thì các điểm tổ chức tiêm chủng cũng sẽ là nơi tập trung đông người tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch. Vì vậy cần phải tổ chức chặt chẽ, nghiêm ngặt, đảm bảo giãn cách; đồng thời huy động các lực lượng, tình nguyện viên tổ chức nhập dữ liệu trước tiêm chủng để việc triển khai tiêm chủng nhanh chóng, tránh tập trung đông người.



NHƯ NGUYỆN