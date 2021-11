Phường Hoa Lư quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh

(GLO)- Những ngày qua, cán bộ, người dân phường Hoa Lư (TP. Pleiku) đã chung tay nấu khoảng 180 suất ăn/ngày phục vụ các lực lượng trực chốt kiểm soát phòng-chống dịch trên địa bàn với quyết tâm sớm đẩy lùi dịch bệnh.





Chốt kiểm soát phòng-chống dịch trên đường Bùi Đình Túy (làng Ốp, phường Hoa Lư). Ảnh: Như Nguyện

Từ ngày 7-11, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hoa Lư vận động hội viên và người dân nấu cơm tiếp sức lực lượng tuyến đầu phòng-chống dịch trên địa bàn. Theo đó, 10/11 chi hội phụ nữ (trừ làng Ốp đang phong tỏa tạm thời) luân phiên phụ trách việc nấu 180 suất cơm/ngày gửi đến các chốt kiểm soát phòng-chống dịch. Chị Nguyễn Thị Ngọc Thương-Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường-cho biết: Kinh phí nấu ăn khoảng 5-6 triệu đồng/ngày do hội viên và người dân trên địa bàn chung tay ủng hộ. “Mỗi buổi nấu ăn có 5-6 chị luân phiên nhau đảm nhận, liên tục thay đổi thực đơn nhằm đảm bảo sức khỏe cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. Chúng tôi duy trì hoạt động này cho tới khi các chốt phong tỏa trên địa bàn phường được gỡ bỏ”-chị Thương nói.



Tham gia từ những ngày đầu, bà Trần Thị Thu-Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ 1-chia sẻ: “Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên địa bàn phường, khi được vận động, tôi và nhiều người hưởng ứng tham gia ngay”.



Trung úy Trần Trọng Hiệp-cán bộ chốt kiểm soát phòng-chống dịch đường Bùi Đình Túy (làng Ốp) cho hay: “Chốt có 5 thành viên, thay nhau túc trực 24/24 giờ. Hàng ngày, chúng tôi đều nhận được các suất ăn ngon, đảm bảo dinh dưỡng. Sự hỗ trợ của người dân giúp chúng tôi có thêm động lực làm tốt nhiệm vụ trực gác”.

Hội viên phụ nữ phường Hoa Lư và người dân trên địa bàn phụ nấu cơm cho tuyến đầu chống dịch. Ảnh: Như Nguyện



Chốt trực ngay tại cổng làng Ốp do Trưởng thôn Rơ Mah Hur làm Tổ trưởng cùng lực lượng dân quân tham gia. Hàng ngày, chốt đều nhận được các suất ăn do hội viên phụ nữ và người dân hỗ trợ. Ông Hur thông tin: Đến sáng 8-11, làng Ốp ghi nhận 52 ca dương tính với SARS-CoV-2. Khi dịch xảy ra, người dân trong làng rất lo lắng nhưng chính quyền địa phương phối hợp với Ban Nhân dân thôn, người có uy tín tuyên truyền giúp bà con hiểu và an tâm phòng-chống dịch. “Các thành viên trong tổ thường xuyên động viên, giám sát, kiểm tra người dân trong khu phong tỏa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch, đảm bảo người cách ly với người, nhà cách ly với nhà theo quy định. Những hộ nào khó khăn thì được các ban, ngành địa phương hỗ trợ nên an tâm thực hiện cách ly. Vừa qua, 2 trường hợp F0 là công dân của làng trốn khỏi nơi điều trị. Sau khi nhận được tin, chúng tôi phối hợp truy tìm và vận động đưa về, đồng thời tuyên truyền các gia đình có người thân là F0, F1 nghiêm túc thực hiện cách ly, điều trị”-ông Hur cho hay.



Với sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, phường Hoa Lư quyết tâm nhanh chóng kiểm soát tình hình dịch bệnh. Bà Lê Thị Phương Thủy-Bí thư Đảng ủy phường Hoa Lư-cho biết: Sau khi ghi nhận các ca dương tính với SARS-CoV-2 tại làng Ốp, phường nhanh chóng lập 5 chốt kiểm soát và triển khai các biện pháp phòng-chống dịch. Nhằm đảm bảo sức khỏe cho tuyến đầu chống dịch, chúng tôi giao cho Hội Liên hiệp phụ nữ phường nấu cơm phục vụ các chốt. Để đảm bảo cuộc sống người dân khu vực bị phong tỏa, chúng tôi vận động các ban, ngành, đoàn thể, nhà hảo tâm trao hơn 400 suất quà cho bà con. Chúng tôi vận động dân làng luân phiên trông coi nhà cửa, chăm sóc gia súc, gia cầm cho những trường hợp đang thực hiện cách ly, điều trị.



NHƯ NGUYỆN