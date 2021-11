Phú Thiện: Khoanh vùng tạm thời toàn bộ xã Chrôh Pơnan từ 10 giờ ngày 7-11

(GLO)- Ngày 7-11, UBND huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) có Công văn hỏa tốc số 1987/UBND-VX về việc triển khai các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Chrôh Pơnan.



Theo ý kiến thống nhất của Thường trực Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch huyện, UBND huyện Phú Thiện chỉ đạo khoanh vùng tạm thời toàn bộ xã Chrôh Pơnan kể từ 10 giờ ngày 7-11 để triển khai các biện pháp phòng-chống dịch cho đến khi có thông báo mới.



Phong tỏa nghiêm ngặt toàn bộ trụ sở UBND xã Chrôh Pơnan kể từ 10 giờ ngày 7-11. Đồng thời, trong quá trình kiểm soát dịch tễ, kết quả của việc truy vết, sẽ tiếp tục phong tỏa các khu vực có nguy cơ cao.

Khoanh vùng tạm thời toàn bộ xã Chrôh Pơnan, phong tỏa nghiêm ngặt trụ sở UBND xã từ 10 giờ ngày 7-11. Ảnh: Vũ Chi



Giao Trung tâm Y tế huyện chỉ đạo phun khử khuẩn bề mặt môi trường tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn xã Chrôh Pơnan; khẩn trương bố trí nhân lực, phương tiện lấy mẫu, xét nghiệm lần tiếp theo để đánh giá nguy cơ dịch tễ tại các khu vực trọng điểm, khu vực phong tỏa, hoàn thành trước 9 giờ ngày 8-11.



Công an huyện khẩn trương phối hợp triển khai ngay các biện pháp cấp bách để điều tra, khoanh vùng, truy vết, thống kê các nhóm đối tượng liên quan đến F0, F1; chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng bố trí và huy động lực lượng trực tại điểm chốt chặn trên quốc lộ 25 (đoạn qua xã Chrôh Pơnan) và các cửa ngõ ra vào còn lại của xã ngay khi toàn xã Chrôh Pơnan thực hiện khoanh vùng tạm thời. Nhiệm vụ của điểm chốt chặn là kiểm soát chặt chẽ, không để công dân của xã Chrôh Pơnan ra khỏi địa bàn cho đến khi có thông báo mới; chỉ cho phép những tổ chức, cá nhân ngoài địa bàn vào trong xã khi có việc thật sự cần thiết; hoạt động vận tải hành khách được lưu thông bình thường nhưng phải đảm bảo các yêu cầu về phòng-chống dịch khi dừng tại địa bàn xã.



Giao đồng chí Lê Quang Trung-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện, Trưởng Tiểu ban An ninh trật tự xã hội (Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch huyện) làm Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 của xã Chrôh Pơnan kể từ 10 giờ ngày 7-11 cho đến khi có thông báo mới.



VŨ CHI