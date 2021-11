Gia Lai: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ năm 2021

(GLO)- Ngày 5-11, UBND tỉnh Gia Lai có thông báo số 14/TB-UBND thông báo kết luận của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành tại Hội nghị sơ kết công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021.

Tại Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10 và triển khai nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành xác định nhiệm vụ đặt ra cho 2 tháng còn lại của năm 2021 là rất nặng nề; yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các địa phương triển khai nhiệm vụ, giải pháp đã được nêu tại báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ công tác 2 tháng cuối năm 2021.

Cùng với các nhiệm vụ về triển khai các biện pháp tạm thời để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh nhằm bảo đảm mục tiêu kép, Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cho các sở, ngành triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị tiếp thu, hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh Kế hoạch triển khai các giải pháp phát triển 3 kinh tế-xã hội những tháng cuối năm 2021, năm 2022 và 5 năm giai đoạn 2021-2025 chi tiết, cụ thể ở từng ngành, từng lĩnh vực theo nguyên tắc phù hợp, thích ứng, an toàn, linh hoạt, hiệu quả; quản lý rủi ro, triển khai các giải pháp thích ứng để phát triển.

Từng ngành, địa phương tập trung rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nhất là các chỉ tiêu chưa đạt theo tiến độ để có biện pháp tập trung chỉ đạo, thực hiện, đảm bảo đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch năm 2021, tạo tiền đề, điều kiện để thực hiện các kế hoạch, nhiệm vụ của năm 2022 và những năm tiếp theo.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành được phân công chủ trì tham mưu các nội dung trình kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khoá XII (nhiệm kỳ 2021-2026) khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ đảm bảo đúng quy trình, quy định, gửi về UBND tỉnh theo đúng thời gian đã giao.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Dân tộc tỉnh theo nhiệm vụ được giao, cùng với các sở, ngành, đơn vị liên quan hoàn chỉnh các đề án, chương trình hành động để triển khai ngay trong quý IV/2021 khi Tỉnh ủy ban hành các Nghị quyết về: Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng các vùng động lực của tỉnh đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; Đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng tái tạo và du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Về chuyển đổi số tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, tăng cường sinh kế và nâng cao độ che phủ rừng thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2021-2030 và Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh.

Sở Nông nghiệp và PTNT, các sở, ngành, địa phương theo dõi sát tình hình thời tiết, phòng-chống thiên tai; tập trung thu hoạch vụ mùa, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân, chủ động triển khai tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Các ngành, các địa phương, các chủ đầu tư thực hiện nghiêm các chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.

Quang cảnh Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10 và triển khai nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2021. Ảnh: Đức Thụy

Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành, đơn vị tập trung triển khai lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định.

Các sở, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, xuất khẩu hàng hóa; nắm bắt sát diễn biến thị trường, kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp lưu thông, tiêu thụ hàng hóa; kết nối xuất khẩu, tiêu thụ hàng hóa thông qua các sàn thương mại điện tử, các trang bán hàng trực tuyến; xây dựng kế hoạch chuyển đổi số trong ngành nông nghiệp, công thương, xây dựng sàn giao dịch điện tử, phát triển thanh toán điện tử.

Ngành Tài chính, Thuế đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021, xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính ngân sách Nhà nước 3 năm 2022-2024, kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025 theo quy định. Các sở, ngành, địa phương chuẩn bị đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 và xây dựng kế hoạch, dự toán năm 2022.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì cùng các ngành, các địa phương kịp thời rà soát, tổng hợp số lao động từ các tỉnh phía Nam trở về địa phương; tạo điều kiện cho người lao động làm việc tại các dự án trên địa bàn tỉnh; tổng hợp danh sách các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động trên địa bàn để hỗ trợ người lao động liên hệ; tiếp tục thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, khẩn trương xây dựng và báo cáo UBND tỉnh phương án, kịch bản triển khai dạy và học, phương thức kiểm tra, đánh giá trong bối cảnh dịch bệnh đối với từng địa bàn, từng cấp học, bậc học, từng loại hình cơ sở giáo dục đảm bảo thích ứng với điều kiện cụ thể, bảo đảm an toàn, hiệu quả; đảm bảo linh hoạt kế hoạch dạy học theo cấp học, theo diễn biến tình hình dịch bệnh.

Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác thông tin truyền thông để người dân đề cao cảnh giác, thực hiện theo đúng các yêu cầu trong phòng-chống dịch bệnh Covid-19 và việc tiêm vắc xin.

Ban An toàn giao thông, Công an tỉnh và các địa phương xây dựng các giải pháp quyết liệt, chỉ tiêu cụ thể của từng địa phương để kéo giảm sâu tai nạn giao thông đối với cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp làm tốt công tác đảm bảo đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, 6 không để xảy ra các điểm nóng; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, bảo đảm cuộc sống bình yên của người dân.