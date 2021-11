Gia Lai khẩn trương ứng phó với tình hình mưa lũ ngập lụt nhiều nơi

(GLO)- Mưa lớn trong những ngày qua tại khu vực Đông Nam tỉnh Gia Lai đã làm mực nước trên sông Ba và sông Ayun dâng cao. Hàng chục người dân ở khu vực trũng thấp ven sông bị cô lập trong biển nước. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã kịp thời triển khai phương tiện giải cứu người dân và tài sản.

Ông Đặng Xuân Toàn-Phó Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa-cho biết: Khoảng 9 giờ ngày 30-11, UBND thị xã nhận được tin báo về việc nước lũ làm cho 14 người dân bị mắc kẹt tại khu vực sản xuất tổ 9, phường Đoàn Kết. Đây là địa điểm được xem là “rốn lũ” vì thường xuyên bị cô lập mỗi khi mưa lớn. Sau cơn mưa kéo dài trong khoảng 3-4 ngày, nước lũ trên sông Ayun và sông Ba dâng cao gây ngập nhiều diện tích rau màu, chòi rẫy nơi nhiều hộ dân trú tạm để sản xuất. Nhiều người đã kịp thời sơ tán từ ngày 29-11 khi tuyến đường bộ đến khu vực này bắt đầu bị nước ngập và chia cắt.

Đêm 29-11 và rạng sáng 30-11, nước lũ từ nhiều nơi đổ về dâng cao đột ngột khiến 14 người dân bị kẹt lại giữa mênh mông biển nước, không thể tự thoát ra ngoài. Sau khi nắm thông tin, UBND thị xã Ayun Pa đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự, Công an thị xã Ayun Pa phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) và Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Ayun Pa triển khai công tác ứng cứu. Các lực lượng sử dụng thuyền, ca nô băng qua biển nước tiếp cận khu vực, đồng thời liên lạc với người dân bị mắc kẹt để lên phương án cứu hộ an toàn.

Nhiều diện tích rau màu của người dân đã ngập chìm trong nước lũ. Ảnh: Lê Văn Ngọc

Trung tá Đậu Văn Huy-Phó Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ-thông tin: “Chúng tôi đã cử hơn 30 cán bộ, chiến sĩ và đưa ca nô tiếp cận địa điểm người dân bị cô lập. Nước liên tục dâng cao nên nếu không sơ tán người kịp thời sẽ rất nguy hiểm. Các lực lượng liên lạc và hướng dẫn người dân tìm vị trí cao như nóc nhà, thân cây để trú tạm, giữ bình tĩnh, chờ chúng tôi tiếp cận để đưa ra nơi an toàn. Khá nhiều khó khăn vì địa hình không bằng phẳng, nhiều dây điện, cây cối và tường rào chìm trong lòng nước lũ chảy xiết gây cản trở thuyền, ca nô tiếp cận khu vực. Chúng tôi phải sử dụng cả phương tiện thô sơ và phương tiện chuyên dụng để tiến hành cứu người bị nạn”.

Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa toàn bộ 14 người bị mắc kẹt đến địa điểm an toàn. Phấn khởi vì được cứu hộ kịp thời, bà La Thị Giàu (tổ 9, phường Đoàn Kết) bày tỏ: “Chúng tôi nán ở lại để bảo vệ tài sản. Không ngờ đến đêm, nước lên nhanh quá, ngập gần đến căn chòi. Rất may, lực lượng Công an, bộ đội và chính quyền địa phương kịp thời ứng cứu chúng tôi thoát ra an toàn”.

Lực lượng chức năng đưa ca nô cứu hộ giải cứu 14 người dân ở thị xã Ayun Pa. Ảnh: Lê Văn Ngọc

Ông Lường Văn Duyên (tổ 9, phường Đoàn Kết) cũng chia sẻ: “Mọi người lo nhất là đầu nguồn xả lũ nên buộc phải cầu cứu lực lượng cứu hộ. Hiện tại, người đã an toàn nhưng gia đình tôi vẫn còn một lượng lớn gia cầm, phân bón và vật dụng trong đó. Nếu nước dâng lên nữa thì khả năng sẽ bị ngập, thiệt hại tài sản. Rau màu đã ngập mấy hôm nay rồi. Một số hộ dân trồng hoa trong đó chưa kịp thu hoạch khó tránh bị mất trắng”. Trao đổi với P.V, ông Đặng Xuân Toàn cho biết thêm: “Những người bị mắc kẹt đã được đưa đến nơi an toàn. Chúng tôi đang tiếp tục sơ tán tài sản đến nơi cao ráo để giảm thiểu thiệt hại cho người dân. Ủy ban nhân dân thị xã cũng chỉ đạo các xã, phường rà soát những nơi có nguy cơ cao và cảnh báo người dân trước tình hình nước lũ đang lên nhanh”.

Người dân bị mắc kẹt đã được đưa lên bờ an toàn. Ảnh: Lê Văn Ngọc

Trong khi đó, ông Huỳnh Văn Trường-Chủ tịch UBND huyện Ia Pa-cho biết: Trên địa bàn có 3 xã bị ngập lụt gồm: Ia Trôk, Ia Broăi và Ia Tul với hàng chục người bị cô lập. Hiện các lực lượng chức năng đã đưa được hơn 20 người đến khu vực an toàn. Ban Chỉ huy Quân sự huyện đang tiếp tục dùng xuống máy rà soát, hỗ trợ những người dân còn bị mắc kẹt trong vùng bị nước cô lập.

Tại huyện Krông Pa, Chủ tịch UBND huyện Hồ Văn Thảo cũng cho biết: Các lực lượng chức năng đã giải cứu thành công 15 người dân nằm trong khu vực nguy hiểm do mưa lũ. Đây là những người ở tỉnh Bình Định lên khu vực bãi cồn trên sông Ba (thuộc địa phận xã Chư Gu và Chư Drăng) thuê đất trồng dưa. Ủy ban nhân dân huyện đã huy động 4 xuồng máy ra giải cứu người dân đến khu vực an toàn.