Gia Lai: Ban hành Đề án tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính

(GLO)- Ngày 4-11, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Đề án số 1711/ĐA-UBND về Tổ chức thi ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành năm 2021 tại tỉnh.

Theo đó, đối tượng dự thi là người đang giữ ngạch chuyên viên (mã số ngạch 01.003), kiểm lâm viên (mã số ngạch: 10.226), thanh tra viên (mã số ngạch 04.025) và người làm việc trong tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp hoạt động trong phạm vi cả nước, theo chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao (gọi chung là Hội) đang xếp lương ngạch chuyên viên (mã số ngạch: 01.003) có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì được đăng ký dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính từ ngạch chuyên viên hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương. Đối với công chức cấp huyện đăng ký phải giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng trở lên.

Đề án quy định rõ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi đối với người dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, thanh tra viên chính, kiểm lâm viên chính và một số quy định khác như thời gian tương đương giữ ngạch, sử dụng chứng chỉ tin học, ngoại ngữ.

Thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính năm 2021 bao gồm 4 môn: Kiến thức chung, Ngoại ngữ, Tin học (thi trắc nghiệm), Chuyên môn nghiệp vụ (thi viết 180 phút, nội dung thi theo yêu cầu của ngạch, chức danh nghề nghiệp dự thi; thang điểm 100).

Quang cảnh lễ khai mạc kỳ thi tuyển công chức năm 2020. Ảnh: Phương Duyên

Miễn thi môn ngoại ngữ đối với các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức tính đến tháng đủ tuổi nghỉ hưu còn dưới 5 năm công tác; có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số đang công tác ở vùng dân tộc thiểu số; có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy định trong tiêu chuẩn của ngạch, chức danh nghề nghiệp dự thi; có bằng tốt nghiệp theo yêu cầu trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy định trong tiêu chuẩn của ngạch dự thi do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định.

Miễn thi môn tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.

Người trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch, thăng hạng có số câu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng môn thi trắc nghiệm: Kiến thức chung, Ngoại ngữ, Tin học. Có kết quả điểm bài thi môn chuyên môn, nghiệp vụ (đối với cán bộ, công chức), bài thi chuyên ngành (đối với viên chức) đạt từ 50 điểm trở lên và lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu nâng ngạch/thăng hạng chức danh nghề nghiệp được Bộ Nội vụ giao.

Trường hợp có từ 2 người trở lên có tổng điểm bài thi môn chuyên môn, nghiệp vụ (đối với công chức) hoặc chuyên ngành (đối với viên chức) bằng nhau ở chỉ tiêu nâng ngạch, thăng hạng cuối cùng thì thứ tự ưu tiên trúng tuyển là nữ; người dân tộc thiểu số; người nhiều tuổi hơn (tính theo ngày, tháng, năm sinh); người có thời gian công tác nhiều hơn. Nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức có văn bản trao đổi với người đứng đầu cơ quan quản lý công chức, viên chức và quyết định người trúng tuyển theo đề nghị của người đứng đầu cơ quan quản lý công chức.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề xuất Bộ Nội vụ phê duyệt chỉ tiêu thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính tỉnh Gia Lai năm 2021 gồm: 200 chỉ tiêu thi nâng ngạch lên Chuyên viên chính; 7 chỉ tiêu thi nâng ngạch lên Thanh tra viên chính; 26 chỉ tiêu thi nâng ngạch lên Kiểm lâm viên chính; 18 chỉ tiêu thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính; 1 chỉ tiêu thi lên chuyên viên chính đối với người làm việc tại Hội.