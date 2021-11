Công tác giám sát góp phần ngăn ngừa sai phạm

(GLO)- Giám sát là một trong những hoạt động quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả trong xây dựng Đảng, chính quyền. Những năm qua, công tác giám sát được HĐND và MTTQ các cấp thị xã An Khê chú trọng triển khai nhằm ngăn ngừa các hành vi vi phạm.

Hiệu quả giám sát

Con đường liên thôn ngang qua làng Nhoi (xã Tú An) đang trong giai đoạn thi công. Vì vậy, Ban giám sát do ông Đinh Dơn-Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Nhoi thường xuyên có mặt để giám sát quá trình thi công. Ông Dơn bộc bạch: “Công trình do Nhà nước đầu tư và phục vụ cuộc sống của bà con. Do đó, Ban giám sát phải có trách nhiệm kiểm tra, giám sát để kịp thời nhắc nhở đơn vị thi công khắc phục nếu có sai sót. Nhờ thế mà mấy công trình thi công cho làng đều được làm rất tốt, ít hỏng hóc”.

Tương tự, từ ngày 14 đến 21-9-2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê thành lập đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về tổ chức quản lý, sử dụng các loại phí, lệ phí và hoạt động tài chính năm 2021 của 11 xã, phường. Qua giám sát, đoàn đã phát hiện một số địa phương xây dựng kế hoạch thu, chi chưa sát với thực tế, còn tồn hoặc thu không đủ một số loại quỹ như: xây dựng nông thôn mới, vì người nghèo, đền ơn đáp nghĩa… Từ đó, đoàn đã đề nghị các địa phương kịp thời khắc phục, chấn chỉnh. “Sau giám sát, các địa phương đã nhanh chóng khắc phục những thiếu sót, thực hiện nghiêm túc hơn, tạo niềm tin của người dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền”-bà Lê Thị Hồng Minh-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê-chia sẻ.

Ban giám sát của làng Nhoi (xã Tú An) giám sát việc thi công đường giao thông liên thôn. Ảnh: Hoành Sơn

Trong 2 năm (2020-2021), HĐND thị xã An Khê đã tổ chức 16 đợt khảo sát, giám sát về triển khai thực hiện một số vấn đề quan trọng ở các cấp chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, trường học. Trong đó, việc thông qua giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND thị xã về việc triển khai thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ở địa phương. Kết quả, đến nay, An Khê có 5/5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2/5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 2/4 làng đạt chuẩn nông thôn mới.

Nâng cao chất lượng

Từ đầu năm đến nay, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác giám sát của HĐND và Mặt trận các cấp. Ngoài việc rút ngắn thời gian thì số lượng đợt giám sát phải giảm hoặc thay đổi để phù hợp với công tác phòng-chống dịch Covid-19. Điều này làm nảy sinh một số vấn đề gây bức xúc trong dư luận. Điển hình như việc một số trường học thu nhiều khoản sai quy định của Nhà nước trong năm học 2021-2022. Ông Nguyễn Đức Thành-Phó Chủ tịch HĐND thị xã An Khê-cho hay: “Những năm trước, chúng tôi tổ chức đoàn giám sát công tác thu, chi, vận động xã hội hóa tại các trường để kịp thời nhắc nhở, hướng dẫn thực hiện cho đúng quy định của Nhà nước. Tuy nhiên, năm nay chưa thực hiện được. Vì thế mới xảy ra việc một số trường học thu chưa đúng một số khoản khiến phụ huynh bức xúc. Từ nay đến cuối năm, chúng tôi sẽ tổ chức 5 đợt khảo sát, giám sát chuyên đề theo kế hoạch xây dựng trước đó. Hiện Ban Pháp chế đang giám sát thi hành án dân sự, Ban Văn hóa-Xã hội chuẩn bị giám sát thực tế tại các trường học về công tác dạy học và thu học phí”.

Với sự giám sát chặt chẽ của Ban giám sát, các công trình do Nhà nước đầu tư tại làng Nhoi (xã Tú An) được đảm bảo chất lượng. Ảnh: Hoành Sơn

Cũng theo ông Thành, thời gian tới, HĐND thị xã nâng cao chất lượng giám sát để phù hợp với tình hình thực tế. Trong đó, sẽ tập trung giám sát các vấn đề mà người dân quan tâm, ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của bộ máy chính quyền, sự phát triển kinh tế-xã hội của thị xã. Ngoài ra, công tác bồi dưỡng để nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm giám sát của đại biểu HĐND cũng được chú trọng.

Còn theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê, tới đây, Mặt trận sẽ củng cố, kiện toàn bộ máy nhân sự làm công tác giám sát ở các cấp để chọn được những người có chuyên môn tốt. Mặt khác, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã cũng sẽ bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng giám sát cho cơ sở để kịp thời phát hiện những vấn đề còn hạn chế ở địa phương và phản ánh cấp chính quyền chấn chỉnh, khắc phục, nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của người dân.