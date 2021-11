Công đoàn ngành Giáo dục Gia Lai đồng hành cùng giáo viên

(GLO)- Lời Tòa soạn: Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động trong toàn ngành Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Gia Lai. Trước tình hình đó, Công đoàn ngành đã luôn đồng hành, chăm lo cho đội ngũ bằng nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã có cuộc trao đổi với ông Thái Văn Hùng-Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh xung quanh vấn đề này.





* P.V: Trước khó khăn chung do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh đã triển khai những hoạt động nào để đồng hành và chia sẻ với đoàn viên, người lao động, thưa ông?



Ông Thái Văn Hùng. Ảnh: Mộc Trà

- Ông THÁI VĂN HÙNG: Công đoàn ngành Giáo dục đang quản lý 57 Công đoàn cơ sở (CĐCS) trên địa bàn 17 huyện, thị xã, thành phố; trong đó có 1 CĐCS cơ quan hành chính, 49 cơ sở giáo dục công lập, 2 cơ sở giáo dục tự chủ kinh phí hoạt động, 1 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, 4 trường phổ thông tư thục. Tổng số đoàn viên, người lao động là 3.079 người.



Trong 2 năm qua, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến công việc và đời sống của đoàn viên, lao động, nhất là đối với 357 người làm việc tại các cơ sở giáo dục tự chủ kinh phí hoạt động, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và trường phổ thông tư thục. Có trường tư thục phải chậm lương, nợ lương, bảo hiểm xã hội trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Ngoài ra, trong đợt dịch lần thứ 4, toàn ngành có 89 đoàn viên, người lao động thuộc diện F0, F1 phải cách ly y tế tập trung; hơn 400 F2 cách ly tại nhà.



Từ kinh phí hoạt động năm 2021 và nguồn tiết kiệm chi, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh đã trích hơn 42 triệu đồng để thăm hỏi, động viên đoàn viên, lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19. Trong đó, xét hỗ trợ 11,5 triệu đồng cho 8 trường hợp F0, F1 cách ly tập trung có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; các CĐCS hỗ trợ cho đoàn viên, lao động khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch hơn 30 triệu đồng. Công đoàn ngành còn hướng dẫn CĐCS doanh nghiệp và các trường tư thục làm hồ sơ nhận các gói hỗ trợ của Chính phủ đối với đoàn viên, lao động ngừng việc, nghỉ việc do dịch Covid-19. Bên cạnh đó, các CĐCS đã tổ chức những hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao trong đoàn viên, lao động phù hợp với giãn cách xã hội và yêu cầu phòng-chống dịch; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, lao động; chuyển trọng tâm hoạt động Công đoàn sang thăm hỏi, hỗ trợ, động viên đoàn viên, lao động gặp khó khăn bởi dịch bệnh.



Đoàn viên, người lao động ngành Giáo dục cũng đã ủng hộ Quỹ vắc xin Covid-19 hơn 146 triệu đồng; ủng hộ công nhân lao động gặp khó khăn trong đợt dịch thứ 4 hơn 152 triệu đồng; ủng hộ nhu yếu phẩm cho các tỉnh phía Nam chống dịch 22 triệu đồng; Chương trình “Sóng và máy tính cho em” hơn 221 triệu đồng… Ngoài ra, hàng chục lượt đoàn viên, lao động đã đăng ký phục vụ tại các trung tâm cách ly và tham gia hiến máu tình nguyện với 412 lượt người.



* P.V: Ông có thể cho biết, ngoài chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, Công đoàn ngành còn hỗ trợ cán bộ, nhà giáo, người lao động như thế nào trong công tác chuyên môn?



- Ông THÁI VĂN HÙNG: Công đoàn ngành chỉ đạo các CĐCS phối hợp với nhà trường tổ chức tập huấn dạy học trực tuyến cho đoàn viên giáo viên; các tổ Công đoàn hỗ trợ giáo viên dạy học trực tuyến hiệu quả. Đến nay, 100% giáo viên đều dạy học trực tuyến thành thạo. Các giáo viên cũng không ngừng tự học, tự bồi dưỡng về dạy học trực tuyến, quản lý học sinh, kiểm tra, đánh giá, kết nối với cha mẹ học sinh khi dạy học qua internet; đồng thời tham gia bồi dưỡng chuyên môn để triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018.



Mặt khác, các CĐCS cũng đã xác nhận cho đoàn viên giáo viên vay tín chấp ngân hàng để mua các trang-thiết bị dạy học trực tuyến trong thời gian dịch bệnh phức tạp, học sinh chưa thể tới trường.

Công đoàn cơ sở Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (huyện Chư Păh) thăm, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho khu cách ly tập trung phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: Mộc Trà



* P.V: Thời gian đến, Công đoàn ngành sẽ có những giải pháp gì để làm tốt công tác chăm lo đời sống cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động, thưa ông?



- Ông THÁI VĂN HÙNG: Công đoàn ngành sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, lao động thực hiện tốt các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19; đồng thời chung tay tuyên truyền học sinh, phụ huynh và người dân nâng cao ý thức phòng-chống dịch bệnh. Cùng với đó, tiếp tục duy trì dạy học trực tiếp ở vùng xanh, dạy học trực tuyến ở vùng dịch và kết hợp cả 2 hình thức dạy học phù hợp với tình hình dịch bệnh; tăng cường ôn tập và dạy học đảm bảo chương trình, thời gian năm học khi học trực tiếp.



Ngoài ra, Công đoàn ngành còn tăng cường giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với đoàn viên, lao động đúng, đủ, kịp thời; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo giám sát việc phân công lao động, tính tăng giờ, trả tiền tăng giờ cho giáo viên trong trường hợp phải dạy tăng giờ vượt quy định vì thiếu giáo viên. Bên cạnh đó, thường xuyên động viên, thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên, lao động khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh; đoàn viên, lao động bị bệnh hiểm nghèo; hỗ trợ đoàn viên, lao động khó khăn về nhà ở. Đồng thời, hỗ trợ cho đoàn viên, lao động nhân dịp lễ, Tết; tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao theo nhóm ở CĐCS phù hợp với tình hình dịch bệnh, thích ứng với điều kiện bình thường mới…



* P.V: Xin cảm ơn ông!



MỘC TRÀ (thực hiện)