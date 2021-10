TP. Pleiku: Công điện khẩn về tăng cường biện pháp phòng-chống dịch Covid-19

(GLO)- Ngày 26-10, UBND TP. Pleiku phát Công điện khẩn số 14/CĐ-UBND về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng-chống dịch và đẩy nhanh tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn.





Theo đó, UBND TP. Pleiku đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND xã, phường tiếp tục tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng-chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo, quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Thành ủy và UBND thành phố; thực hiện nghiêm túc Công văn số 545/CV-BCĐ ngày 20-10-2021 của Ban Chỉ đạo tỉnh và Công văn số 4101/CV-BCĐ ngày 24-10-2021 của Ban Chỉ đạo thành phố về việc hướng dẫn tạm thời các biện pháp cách ly, giám sát y tế trong phòng-chống dịch Covid-19 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh, của UBND-Ban Chỉ đạo thành phố và của ngành Y tế; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác để dịch bệnh lây lan, bùng phát.

Đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường trong việc thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; theo chức năng, nhiệm vụ, hướng dẫn, triển khai và kiểm tra giám sát các hoạt động thuộc ngành, lĩnh vực mình phụ trách đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt để thực hiện "mục tiêu kép" nhưng lấy sức khỏe, tính mạng người dân là trên hết, trước hết.

Lực lượng chức năng phường Yên Đổ tạm thời phong tỏa nhà ca nhiễm mới tại hẻm 218 Trần Quý Cáp ( phường Yên Đổ, TP. Pleiku). Ảnh: Bá Bính



Trung tâm Y tế thành phố tham mưu UBND thành phố đánh giá, phân loại cấp độ dịch trên địa bàn đúng nội dung quy định tạm thời, thời hạn, đáp ứng kịp thời với “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện Công văn số 8718/BYT-DP ngày 15-10-2021 về việc giám sát người về từ khu vực có dịch. Tiếp tục triển khai kịp thời các biện pháp phòng-chống dịch; nhanh chóng truy vết, xét nghiệm nhanh các ổ dịch; xét nghiệm trọng điểm để tầm soát; test nhanh để sàng lọc, sớm khoanh gọn, kiểm soát được các ổ dịch trên địa bàn thành phố. Dự trù mua sắm, bổ sung trang thiết bị, vật tư, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm, thuốc điều trị... phục vụ kịp thời, hiệu quả cho công tác phòng-chống dịch, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống dịch bệnh.



Công an thành phố tiếp tục tăng cường quản lý công dân đến/về địa bàn qua hệ thống quản lý hành chính của công an các cấp; phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường để thực hiện kịp thời công tác truy vết, xử lý các trường hợp vi phạm trong phòng-chống dịch. Kiểm tra, xử lý các trường hợp xe “luồng xanh” đảm bảo thực hiện đúng các yêu cầu về phòng-chống dịch Covid-19.



Ban Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức cách ly đảm bảo an toàn, tránh lây nhiễm chéo tại các khu cách ly tập trung do đơn vị quản lý. Phòng Văn hóa-Thông tin và Trung tâm Văn hóa-thông tin và Thể thao thành phố tiếp tục chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị triển khai hiệu quả các ứng dụng công nghệ thống tin trong công tác phòng-chống dịch, công tác tiêm chủng, nhất là phần mềm quản lý người và phương tiện ra vào thành phố. Tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng-chống dịch, yêu cầu mọi người dân tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch theo khuyến cáo, hướng dẫn của Bộ Y tế, quy định của UBND tỉnh, UBND thành phố; tích cực phối hợp cung cấp thông tin phục vụ việc điều tra truy vết, khoanh vùng đối tượng có dịch để cách ly, lấy mẫu xét nghiệm; tập trung tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân chia sẻ, đồng thuận và tuân thủ trong phòng-chống dịch. UBND thành phố đề nghị Bí thư Đảng ủy các xã, phường; Chủ tịch UBND các các xã, phường tập trung chỉ đạo các lực lượng tăng cường kiểm soát, quản lý chặt địa bàn, nắm chắc hộ dân, kiểm tra quản lý công dân về từ vùng dịch, thực hiện nghiêm việc giám sát y tế, cách ly y tế tại nhà; phát huy vai trò của Tổ Covid cộng đồng; tập trung triển khai tiêm chủng mở rộng để đảm bảo tăng tỉ lệ phủ vắc xin.



Trung tâm Y tế thành phố, UBND các xã, phường huy động nhân lực tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng. Trước mắt tập trung hoàn thành tiêm 10.404 liều vắc xin Astrazeneca từ ngày 25-27/10; triển khai kế hoạch tiêm 5.440 liều vắc xin Astrazeneca (mũi 2); chuẩn bị kế hoạch tiêm trả mũi 2 đối với 100.000 liều vắc xin Vero Cell và chuẩn bị sẵn sàng để tiêm chủng các đợt tiếp theo khi có vắc xin.



Trung tâm Y tế Thành phố, Phòng Văn hóa-Thông tin và UBND các xã, phường triển khai khẩn trương công tác cập nhật dữ liệu tiêm chủng.



KIỀU PHAN