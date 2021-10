Pleiku: Triển khai các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 tương ứng với từng mức độ nguy cơ

(GLO)- Ngày 1-10, UBND TP. Pleiku đã ban hành Công văn số 3742/UBND-VHXH về việc triển khai các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.





Theo đó, nhằm kịp thời kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng-chống dịch theo phương châm “khoanh vùng rộng, phong tỏa hẹp, thần tốc truy vết”, xét nghiệm loại F0 ra khỏi cộng đồng, đồng thời tiếp tục phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh và ổn định xã hội; UBND TP. Pleiku hướng dẫn triển khai các biện pháp hành chính phù hợp phòng-chống dịch Covid-19 tương ứng với các mức độ nguy cơ trên địa bàn thành phố như sau:



Đối với địa bàn ở mức “Nguy rất cơ cao”-màu đỏ thực hiện một số biện pháp: kiểm soát, khoanh vùng, thiết lập các chốt chặn tại các khu vực phong tỏa. Thực hiện gia đình cách ly với gia đình; thôn, tổ dân phố cách ly với thôn, tổ dân phố. Người dân thực hiện nghiêm nguyên tắc “ai ở đâu ở đó”.

Lực lượng chức năng trực chốt tại đường Bùi Dự (tổ 11, phường Hoa Lư, TP. Pleiku). Ảnh: Bá Bính



Địa bàn ở mức “Nguy cơ cao”-màu cam thực hiện nghiêm giãn cách xã hội với nguyên tắc “ai ở đâu ở đó”, giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng; người dân chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết (như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu), đi làm việc (tại cơ quan, nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa hoặc bị dừng hoạt động) và các trường hợp khẩn cấp khác. Không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng; giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi tiếp xúc.



Tạm dừng tất cả hoạt động trường học, hoạt động công cộng, cơ sở vui chơi, giải trí, tập trung đông người, các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu. Hạn chế tối đa hoạt động của các phương tiện cá nhân; bảo đảm vận hành thông suốt việc vận chuyển hàng hóa, lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu, nguyên vật liệu sản xuất nhưng phải đảm bảo công tác phòng-chống dịch.



Thực hiện việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc luân phiên, giảm tối đa số lượng người làm việc tập trung tại trụ sở cơ quan và thực hiện giải quyết công việc trực tuyến tại nhà nhưng vẫn phải đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Số lượng người làm việc cụ thể tại công sở do Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quyết định và không quá 1/2 tổng số người lao động để đảm bảo duy trì các nhiệm vụ của đơn vị và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thành phố; Chỉ đạo các thành viên Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 thành phố và xã, phường, các cơ sở y tế tổ chức ứng trực 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó phòng-chống dịch trong mọi tình huống; riêng lực lượng vũ trang và ngành y tế thành phố đảm bảo 100% quân số, chia ca, kíp trực phù hợp để chủ động phòng-chống dịch Covid-19. Đối với số lượng cán bộ, công chức, người lao động thuộc lực lượng tham gia phòng-chống dịch các cấp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm phân công, bố trí phù hợp với yêu cầu công tác đảm bảo các điều kiện về phòng-chống dịch. Dừng các nghi lễ, sinh hoạt tôn giáo theo các văn bản hướng dẫn của Ban Tôn giáo tỉnh Gia Lai.



Ở địa bàn “Nguy cơ”-màu vàng phải dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2 m giữa người với người tại các địa điểm công cộng. Dừng các hoạt động trường học; dừng các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng. Dừng các nghi lễ, sinh hoạt tôn giáo theo các văn bản hướng dẫn của Ban Tôn giáo tỉnh Gia Lai. Tạm thời ngừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ chưa cần thiết như: dịch vụ karaoke, mát xa, cơ sở làm đẹp, uốn tóc, cắt tóc, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim, sân khấu ca nhạc, các điểm trò chơi điện tử (online, offline), sân vận động, sân bóng đá, hồ bơi, các địa điểm tập luyện các môn thể thao, phòng tập gym, yoga, các điểm và câu lạc bộ bi da; các cơ sở kinh doanh đi kèm các hoạt động quảng cáo chữa bệnh; các điểm di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh; các điểm bán hàng ăn, cà phê, giải khát trên vỉa hè, đường phố, tại các chợ đêm… Các quán, nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn, uống, cà phê, giải khát chỉ được bán mang về. Hạn chế việc di chuyển của người dân; khuyến cáo người dân hạn chế đến nơi công cộng, nơi tập trung đông người, ít ra đường và thay đổi phương thức làm việc, mua bán hàng qua mạng và các hình thức phù hợp khác để tránh lây nhiễm.



Đối với địa bàn ở mức “Bình thường mới”-màu xanh, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K; thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn của Bộ Y tế, tự đánh giá và cập nhật trên hệ thống antoancovid.vn. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm phòng-chống dịch Covid-19 và không cho phép hoạt động của các tổ chức không đảm bảo an toàn.



Khi có sự thay đổi về mức độ nguy cơ của các xã, phường, UBND các xã, phường cập nhật bản đồ dịch tễ để triển khai thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch theo mức độ nguy cơ phù hợp theo quy định và hướng dẫn nêu trên.



Ủy ban nhân dân TP. Pleiku yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường căn cứ vào quy định để tuyên truyền, hướng dẫn, yêu cầu các cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động và Nhân dân nghiêm túc thực hiện các quy định về công tác phòng-chống dịch Covid-19. Đồng thời, thường xuyên tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.



KIỀU PHAN