Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch: Nguy cơ bùng phát dịch trong cộng đồng vẫn hiện hữu

(GLO)- Chiều 15-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch tỉnh Gia Lai chủ trì cuộc họp với các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh triển khai công tác phòng-chống dịch.





Cuộc họp tập trung đánh giá công tác phòng-chống dịch; các vấn đề phát sinh, nhất là công dân các tỉnh phía Nam về với số lượng lớn; việc thực hiện cách ly đối với công dân về từ vùng dịch; công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19; năng lực hệ thống y tế, các cấp độ phòng-chống dịch Covid-19; rà soát tham mưu bổ sung, kiện toàn các Tiểu ban, hoạt động các Tiểu ban của Ban Chỉ đạo; công tác khen thưởng phòng-chống dịch Covid-19 và một số công tác liên quan trong phòng-chống dịch.



Từ 1-10 đến nay, hơn 400 ca Covid-19 về từ vùng dịch



Tại cuộc họp, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Nguyễn Đình Tuấn thông tin: Từ ngày 26-4-2021 đến 14 giờ ngày 15-10, toàn tỉnh phát hiện 918 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 4 trường hợp tử vong. Số ca đi từ vùng dịch về từ ngày 1-10 đến ngày 15-10 là 401 ca (346 ca dương tính mới và 55 ca tái dương tính), chiếm 43,68% so với tổng số ca dương tính toàn tỉnh; tổng số mẫu nghi ngờ lấy lại mẫu là 35 mẫu 138 người.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Như Nguyện



Từ ngày 1-10, khi TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam nới lỏng giãn cách xã hội, số công dân của Gia Lai trở về địa phương và công dân của các tỉnh khác đi qua Gia Lai với số lượng lớn. Hiện có gần 15.000 người từ vùng dịch trở về địa phương và cách ly tại 78 cơ sở cách ly tập trung của tỉnh, có khoảng trên 25.300 người đi qua địa bàn tỉnh để về các tỉnh, thành phố.



Trước tình hình trên, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện bố trí đủ lực lượng, trang-thiết bị, phương tiện kịp thời phân luồng, kiểm tra, tổ chức đưa công dân của Gia Lai về cách ly tập trung và dẫn đường, bố trí xe vận chuyển, hỗ trợ thực phẩm, thức ăn, nước uống, xăng cho công dân đi qua tỉnh đảm bảo an toàn, an sinh, chưa để xảy ra sai sót.



Theo Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế, số công dân đi về từ vùng dịch đều có hoàn cảnh hết sức khó khăn (trong đó, người dân tộc thiểu số chiếm trên 68%). Theo số liệu tổng hợp đến ngày 15-10 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, trong tổng số 17.609 người đi từ vùng dịch về có 5.088 trường hợp đã tiêm 1 mũi vắc xin, 1.592 trường hợp đã tiêm 2 mũi, 10.929 trường hợp chưa tiêm; đã điều trị khỏi 958 trường hợp. Bên cạnh đó, trong tổng số 918 ca nhiễm từ ngày 26-4-2021 đến 15-10 thì số ca dương tính đi từ vùng dịch về từ ngày 1-10 đến ngày 15-10 là 401 ca (346 ca dương mới và 55 ca tái dương tính); trong đó có 9 trường hợp đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin, 23 trường hợp đã tiêm 1 mũi vắc xin; tỷ lệ dương tính trên tổng số công dân về từ ngày 1-10 là 2,27%. Số lượng công dân đi về đông, tiếp xúc lẫn nhau trong lịch trình di chuyển nên nguy cơ lây nhiễm chéo là tương đối cao; đồng thời vẫn có tỷ lệ người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin vẫn nhiễm Covid-19 (9 trường hợp).



Tăng cường các biện pháp phòng-chống dịch



Theo Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Phó Giám đốc Công an tỉnh, quản lý việc cách ly tại nhà rất quan trọng, trong đó nêu cao trách nhiệm của công dân, của nơi cư trú, địa phương là hàng đầu. Vì vậy, phải tuyên truyền để cho người dân phối hợp thực hiện tốt và cùng chung tay thực hiện giám sát chặt chẽ đảm bảo an toàn phòng-chống dịch.

Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Như Nguyện



Đại tá Huỳnh Việt Dũng-Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh-cho biết: Thời gian qua, công dân từ vùng dịch, nhất là TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về tỉnh rất nhiều. Ban Chỉ đạo tỉnh đã kịp thời có những chỉ đạo sát sao, nhanh chóng kích hoạt các khu cách ly, tiếp nhận người dân về cách ly tập trung và đảm bảo an toàn phòng-chống lây nhiễm chéo tại các khu cách ly.



Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: Hiện nay, Gia Lai giữ vững vùng xanh và đảm bảo công tác tham mưu chặt chẽ, đúng quy định, có trách nhiệm. Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương các lực lượng tại chốt kiểm soát các cửa ngõ của tỉnh đã xử lý nhanh, kịp thời thu dung tiếp nhận và dẫn đường cho công dân qua tỉnh an toàn, mặc dù có những thời điểm tại chốt có trên 2.000 người. Về công tác truyền thông, thông tin để người dân hiểu, chia sẻ cũng đã được các cơ quan thông tin tuyên truyền kịp thời… Để động viên kịp thời các lực lượng trong công tác phòng-chống dịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất đề xuất khen thưởng đột xuất cho các tổ chức, cá nhân, tập thể làm tốt công tác phòng-chống dịch.



Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, mặc dù có những kết quả đáng ghi nhận nhưng nguy cơ bùng phát dịch trong cộng đồng vẫn hiện hữu, đó là: người về từ vùng dịch, người và phương tiện xe vận tải đến tỉnh, người nhập cảnh… Bên cạnh đó, công dân về từ vùng dịch có tỷ lệ dương tính khá cao, gây quá tải cho hệ thống y tế cũng là khó khăn trong công tác phòng-chống dịch hiện nay. Vì vậy, các ngành chức năng cần tập trung quản lý chặt chẽ người và phương tiện đến tỉnh, người từ vùng dịch về, người nhập cảnh và quản lý chặt chẽ tại các khu cách ly.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trên cơ sở rà soát, phân loại những người đủ điều kiện có thể đưa về cách ly tại nhà thì hướng dẫn quy trình, đưa về cách ly tại nhà và giao địa phương kiểm soát chặt chẽ. Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tại chốt, kiểm soát người và phương tiện về và kiểm soát quản lý di biến động công dân ở cơ sở. Sở Y tế tiếp tục phân tầng rà soát, giảm áp cho các bệnh viện điều trị, nếu cần thiết thì thiết lập thêm Bệnh viện điều trị Covid-19 không triệu chứng để giảm áp cho hệ điều trị. Ngành Y tế nhanh chóng tham mưu về phương án đảm bảo oxy đến tuyến xã và oxy trung tâm cho các bệnh viện; thống nhất máy móc, thiết bị phục vụ cho bệnh viện cấp cứu trung tâm…; tiếp tục tầm soát toàn bộ người về từ vùng dịch, các đối tượng nguy cơ. Ngoài ra, ngành Y tế cấp toàn bộ test nhanh đến toàn bộ cơ sở y tế đến trạm, cấp cho các lực lượng chức năng Công an, quân đội, biên phòng… khi có nhu cầu. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhanh chóng kiểm tra toàn bộ các khu cách ly để đảm bảo hạ tầng không để lây nhiễm chéo.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 người dân khu vực hẻm 112/1 Tôn Thất Tùng (tổ 10, phường Phù Đổng, TP. Pleiku). Ảnh: Bá Bính



Về hướng dẫn áp dụng các biện pháp giám sát cách ly theo hướng dẫn mới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị Sở Y tế nhanh chóng tham mưu; đồng thời tham mưu phương án “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11-10-2021 của Chính phủ; từ đó từng bước nới lỏng, mở cửa đối với các hoạt động đi lại, giao thông, sản xuất, giáo dục, du lịch, dịch vụ… với lộ trình cụ thể, khả thi.



Tổ công nghệ thông tin hướng dẫn tất cả địa phương nhập liệu trong tiêm vắc xin. Đối với tiêm vắc xin, sẽ ưu tiên phủ sóng cho TP. Pleiku và các đô thị dọc quốc lộ trước, riêng tại TP. Pleiku ưu tiên phủ sóng cho toàn dân khu vực trung tâm trước, sau đó đến vùng ven.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đánh giá tình hình dịch sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Vì vậy, tiếp tục khẩn trương truy vết, xét nghiệm và có các biện pháp phòng-chống dịch phù hợp tình hình với mục tiêu bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của Nhân dân, khôi phục, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh, trật tự an toàn xã hội.



NHƯ NGUYỆN