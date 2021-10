Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch: Dịch Covid-19 còn tiếp tục diễn biến phức tạp

(GLO)- Sáng 22-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai chủ trì cuộc họp với lãnh đạo một số sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh về tình hình dịch trên địa bàn.





Theo đó, buổi làm việc tập trung về tình hình dịch Covid-19 tại địa bàn huyện Chư Sê; việc triển khai Công văn 545/CV-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh, Quyết định số 4800/QĐ-BYT của Bộ Y tế và triển khai công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Như Nguyện

Thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Gia Lai) Hồ Ngọc Gia cho biết: Liên quan chùm ca bệnh N.T.A. (ca test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 tại Trung tâm Y tế TP. Pleiku), từ ngày 12-10 đến sáng 22-10 đã phát hiện 43 trường hợp mắc Covid-19, tập trung chủ yếu tại thị trấn Chư Sê và xã Ia Blang (huyện Chư Sê). Chùm ca bệnh liên quan đến bệnh nhân N.T.A. chưa xác định được nguồn lây, ở địa bàn rộng liên quan đến 4 huyện: Chư Sê, Chư Prông, Đak Đoa và TP. Pleiku nên rất phức tạp, nhất là tại huyện Chư Sê. CDC Gia Lai đã cử lực lượng phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Chư Sê tiến hành truy vết F1, F2. Đến sáng 22-10, đã truy vết được 382 F1 (trong đó, tại huyện Chư Sê có 333 F1, huyện Chư Prông 19 F1, TP. Pleiku 7 F1 và huyện Đak Đoa 23 F1) và truy vết được 857 F2 (huyện Chư Sê 611 F2). Hiện lực lượng chức năng vẫn tiếp tục truy vết, lấy mẫu xét nghiệm trong cộng đồng.



Ngoài ra, liên quan đến chùm ca bệnh Đ.T.D.K. (test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 tại Phòng khám Đa khoa Bình An, TP. Pleiku) đã xác định được nguồn lây là lái xe đường dài. Từ ngày 14-10 đến nay, đã ghi nhận 18 ca mắc Covid-19; đã truy vết được 352 F1 và 1.368 F2. Hiện nay, trung bình mỗi ngày, Gia Lai ghi nhận từ 30 ca dương tính với SARS-CoV-2 đến 95 ca mắc.

Ông Nguyễn Đình Tuấn-Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế phát biểu ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: Như Nguyện



Nhận định về tình hình dịch bệnh hiện nay, ông Nguyễn Đình Tuấn-Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế-thông tin: Đối với ổ dịch liên quan Phòng khám Đa khoa Bình An, sau 7 ngày không có ca bệnh mới, bước đầu tạm ổn và tiếp tục theo dõi, giám sát. Riêng huyện Chư Sê, tình hình dịch hiện nay rất phức tạp, sau 10 ngày vẫn tiếp tục phát hiện ca mắc mới trong cộng đồng, nhất là tại xã Ia Blang. Ngành Y tế tiếp tục phối hợp với các lực lượng khoanh vùng, phong tỏa tạm thời, giám sát chặt, truy vết tại huyện Chư Sê, đặc biệt là tại xã Ia Blang và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm trong cộng đồng để tầm soát SARS-CoV-2, không để dịch lan rộng. Sở Y tế cũng đã chỉ đạo đưa test nhanh về các trạm y tế xã, thị trấn để xét nghiệm cho những người có dấu hiệu sốt, ho tại cộng đồng nhằm kịp thời phát hiện và triển khai các biện pháp xử lý phù hợp.



Theo Phó Giám đốc Phụ trách Sở Y tế Gia Lai, huyện Chư Sê cần nhanh chóng đánh giá cấp độ dịch tại thị trấn, các xã trên địa bàn để có các biện pháp đáp ứng phù hợp trong công tác phòng-chống dịch. Về công tác điều trị bệnh nhân Covid-19, đến nay, ngành Y tế đã kích hoạt 9 Bệnh viện điều trị Covid-19 với số giường bệnh lên đến 1.000 giường và đang có kế hoạch tiếp tục kích hoạt một số Bệnh viện điều trị Covid-19 tiếp theo để đáp ứng nhu cầu điều trị tăng cao trong thời gian tới.

Chốt phong tỏa phòng-chống dịch tại xã Ia Blang (huyện Chư Sê). Ảnh: Như Nguyện



Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành, đơn vị cũng đã có nhiều đề xuất, kiến nghị trong triển khai công tác phòng-chống dịch trong thời gian tới. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đánh giá: Hiện huyện Chư Sê phát sinh các ca cộng đồng; vẫn còn tâm lý chủ quan của đại bộ phận người dân trong công tác phòng-chống dịch; vấn đề quá tải của hệ thống y tế trong điều trị bệnh nhân Covid-19, trong thực hiện nhiệm vụ tham mưu từ tuyến xã… Do đó, dự lường tình hình dịch tiếp tục có những diễn biến phức tạp và sẽ có nhiều khó khăn trong công tác phòng-chống dịch tại tỉnh thời gian đến.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị Sở Y tế, CDC Gia Lai tiếp tục cử lực lượng để cùng phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch huyện Chư Sê rà soát, đánh giá lại toàn bộ các ổ dịch trên địa bàn huyện. Trong đó, thực hiện khoanh vùng, phong tỏa các điểm dịch tễ liên quan, tổ chức xét nghiệm diện rộng cũng như xét nghiệm trọng điểm nhất là tại xã Ia Blang, thị trấn Chư Sê...; đồng thời, hướng dẫn cho Ban Chỉ đạo huyện một số biện pháp phòng-chống dịch theo quy định mới.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Y tế, Công an tỉnh hướng dẫn các chốt kiểm soát phòng-chống dịch thực hiện các văn bản mới theo Công văn 545/CV-BCĐ của Ban Chỉ đạo tỉnh với quan điểm là tạo thông thoáng, không gây ách tắc cho người dân và phương tiện khi đi vào tỉnh nhưng phải kiểm soát được tình hình dịch. Sở Y tế nhanh chóng thực hiện phân luồng điều trị, trong đó phân tầng điều trị và tiếp tục kế hoạch thiết lập khu cách ly điều trị cho các bệnh nhân F0 không có triệu chứng. Đồng thời, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có trách nhiệm tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh kiến nghị với Quân khu 5 thiết lập Bệnh viện điều trị Covid-19 hỗ trợ cho tỉnh Gia Lai.



Đối với việc thực hiện công tác tiêm chủng phòng Covid-19 mở rộng trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp khẩn trương triển khai nhanh, đảm bảo an toàn đến các đối tượng theo quy định. Ngành Y tế tiếp tục rà soát, bổ sung trang-thiết bị y tế, sinh phẩm, hóa chất, vật tư phục vụ công tác phòng-chống dịch; đồng ý cho cơ chế tạm ứng trước để đảm bảo mua sắm vật tư, hóa chất, trang-thiết bị phục vụ công tác phòng-chống dịch không để thiếu.





NHƯ NGUYỆN