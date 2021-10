Gia Lai: Sẵn sàng đón các chuyến bay trở lại

(GLO)- Sau khi Bộ Giao thông-Vận tải (GT-VT) ban hành Quyết định số 1776/QĐ-BGTVT, sáng 10-10, Sở GT-VT tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc bàn về công tác chuẩn bị, thống nhất các nội dung đề xuất nhằm tham mưu giúp Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh quyết định các vấn đề trước khi thực hiện đón chuyến bay đầu tiên từ Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất đến Cảng Hàng không Pleiku dự kiến sẽ hạ cánh vào 16 giờ 10 phút ngày 11-10.





Sẵn sàng khai thác



Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở GT-VT Đoàn Hữu Dũng khẳng định: Việc triển khai phục hồi các chuyến bay nhằm mục đích từng bước khôi phục hoạt động vận tải hành khách nội địa bằng đường hàng không phù hợp với từng cấp độ phòng-chống dịch Covid-19, đáp ứng nhu cầu cấp thiết đi lại của Nhân dân, đảm bảo an toàn phòng-chống dịch cũng như góp phần thúc đẩy quá trình hồi phục kinh tế. Bởi vậy, cần phải có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ càng, thống nhất trong phương án để đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt và hạn chế tối đa nguy cơ lây lan dịch Covid-19.

Ban Chỉ đạo phòng-chống Covid-19 tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị để tiếp đón công dân từ TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương... về quê hồi cuối tháng 7-2021. Ảnh: Lê Hòa



Theo đó, để sẵn sàng các điều kiện cần thiết phục vụ khai thác các chuyến bay, ông Nguyễn Quang Huân-Phó Giám đốc Cảng Hàng không Pleiku-nhìn nhận: Đợt thực hiện bay thí điểm trong thời gian 10 ngày (từ ngày 10 đến 20-10) chắc chắn có nhiều khó khăn. Chúng tôi đang chờ thêm thông tin chỉ đạo từ Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh, nhất là thủ tục tiếp nhận công dân (xét nghiệm, cách ly…). Cảng Hàng không Pleiku cũng sẵn sàng bố trí địa điểm xét nghiệm hành khách và các trường hợp cần thiết khác. Đồng thời, 30 phút trước khi máy bay hạ cánh, bộ phận an ninh hàng không sẽ cung cấp thông tin liên hệ hành khách cho đơn vị y tế, lực lượng chức năng, đơn vị lưu trú để thuận tiện hơn trong công tác quản lý, kiểm soát người về từ vùng dịch.



Đầu vào “sạch”, đầu ra an toàn



Tại cuộc họp, đại diện các đơn vị đều cho rằng, dựa trên các tiêu chí cụ thể đã được Bộ GT-VT quy định rõ, có thể đánh giá hành khách đi trên các chuyến bay là nhóm đối tượng có độ an toàn cao. Do đó, cần cân nhắc phương án cách ly phù hợp. Không chỉ vậy, Cảng phục vụ nhu cầu đi lại của cả 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum, theo đó, giữa các địa phương phải có sự thống nhất trong phương án di chuyển khách liên tỉnh cũng như thực hiện quy định cách ly. Đại tá Huỳnh Việt Dũng-Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai-nêu ý kiến: “Cần phải thông báo rõ cho hành khách, tránh tình trạng khách đến bị vướng quy định cách ly và không chủ động. Ngoài ra, cần tính toán sắp xếp các khu vực cách ly dự lường trong trường hợp cần thiết”.



Về vấn đề này, ông Nguyễn Đức Hương-Phó Giám đốc Sở GT-VT tỉnh Kon Tum-cho biết: “Trong sáng 10-10, Sở GT-VT đã tham mưu UBND tỉnh Kon Tum ra văn bản quy định cách ly theo tinh thần Công văn số 8318/BYT-DP ngày 3-10-2021 của Bộ Y tế về việc xét nghiệm, cách ly phòng-chống dịch Covid-19 với người di chuyển giữa các vùng nguy cơ; hướng dẫn cụ thể đối với từng đối tượng. Trong đó, sẽ không nhất thiết đối tượng nào về cũng cách ly tập trung và “quan điểm là mở ra phải hoạt động được”. Đại tá Lê Văn Hà-Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai-cho hay, Công an tỉnh sẽ chỉ đạo Công an các địa phương chủ động trong công tác kiểm tra các nơi hành khách cư trú, lưu trú sau khi từ TP. Hồ Chí Minh về Gia Lai.

Cảng Hàng không Pleiku đã sẵn sàng các điều kiện cần thiết để phục vụ các chuyến bay thí điểm. Ảnh: Lê Hòa

Theo Quyết định số 1776/QĐ-BGTVT của Bộ GT-VT, điều kiện được đi trên các chuyến bay thí điểm từ nay đến 20-10 gồm: tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 (thẻ xanh trên Sổ Sức khoẻ điện tử/PC-COVID hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có thẩm quyền cấp, liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày) hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19). Đồng thời, có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng 72 giờ trước khi lên máy bay. Trước khi lên máy bay, hành khách phải thực hiện khai báo y tế theo quy định, hoàn thành bản cam kết và chuyển cho đại diện hãng hàng không khi làm thủ tục check-in tại điểm xuất phát. Hành khách có các triệu chứng: ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng… không được tham gia chuyến bay.

Ở góc độ ngành Y tế, bác sĩ Lý Minh Thái-Phó Giám đốc Sở Y tế-thông tin: Hiện nay, số lượng vắc xin phân về về cho tỉnh còn thấp, chưa đủ nhu cầu. Hành khách từ TP. Hồ Chí Minh còn là vùng nguy cơ rất cao, tuyệt đối không được chủ quan, sơ suất. Các đề xuất, kiến nghị từ các sở, ngành, đơn vị sẽ được Sở Y tế xin ý kiến Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh và sẽ thông tin kịp thời đến các đơn vị để thông báo đến hãng bay, hành khách chủ động thực hiện.



Vietjet Air là hãng bay duy nhất phục vụ trong đợt triển khai khôi phục lần này đối với đường bay Pleiku-TP. Hồ Chí Minh. Bà Phạm Vân Anh-Trưởng đại diện Vietjet Air tại Cảng Hàng không Pleiku cam kết, công tác khử khuẩn tàu bay sau khi hạ cánh sẽ được hãng thực hiện nghiêm theo quy định của Bộ GT-VT.



Kết luận buổi làm việc, ông Đoàn Hữu Dũng nhấn mạnh: “Mọi công đoạn phải được tính toán, cân nhắc kỹ càng, làm sao để xử lý nhanh nhất các công việc và đặc biệt là phải đảm bảo được yếu tố đầu vào “sạch”, đầu ra an toàn”.



LÊ HÒA