Gia Lai: Mưa lớn gây ngập lụt nhiều nơi

(GLO)- Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 8, từ tối 16 đến sáng 17-10, trên địa bàn TP. Pleiku và một số nơi trong tỉnh Gia Lai có mưa to gây ngập cục bộ. Lực lượng chức năng của tỉnh đã nhanh chóng hỗ trợ di dời người dân và tài sản ra khỏi khu vực bị ngâp lụt, đồng thời khơi thông dòng chảy một số điểm nghẽn ở các con suối trên địa bàn.

Ngập cục bộ trong TP. Pleiku

Tại hẻm 11 Nguyễn Viết Xuân (phường Hội Phú), nước từ suối Hội Phú tràn bờ gây ngập nhiều nhà dân. Chị Nguyễn Thị Ánh Đào (trú tại tổ 1, hẻm 11 Nguyễn Viết Xuân) bần thần: “Nhà tôi chuyên làm bún. Nước tràn vào nhanh quá, không kịp dọn gạo lên cao nên bị ngập hư hết mấy tạ gạo rồi. Một cái mô tơ để xay gạo cũng bị nước ngập gây chập điện và cháy luôn rồi, tốn mất mấy chục triệu. Từ nhỏ đến giờ tôi mới chứng kiến trận ngập nặng như này”.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ (PCCC-CNCH) (Công an tỉnh) đã điều động 8 cán bộ, chiến sĩ và 1 xe cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường tổ chức hỗ trợ người dân bị mắc kẹt tại hẻm 11 Nguyễn Viết Xuân đến nơi an toàn. Trung tá Nguyễn Văn Tám-Đội trưởng Đội Chữa cháy-Cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH-thông tin: “Chúng tôi đã đưa 2 người dân bị mắc kẹt ra khỏi vùng ngập lụt. Song song với đó, chúng tôi triển khai khơi thông dòng chảy tại cống nước ở tổ này. Sau đó, nước thoát nhanh hơn và khu vực đó đã hết ngập rồi”.

Lực lượng Công an tổ chức di dời người dân ở hẻm 11, đường Nguyễn Viết Xuân. Ảnh: Văn Tám

Tương tự, tại hẻm 109 đường Tạ Quang Bửu (phường Hoa Lư), nước suối Hội Phú cuồn cuộn chảy về khiến quán câu cá 7 Dũng ngập sâu trong nước, một mái che trên cổng chính cùng một dãy nhà ngói bị gãy, đổ.

Quán câu cá 7 Dũng (đường Tạ Quang Bửu, TP. Pleiku) ngập sâu trong nước. Ảnh: Thiên Di

Nước mưa tràn vào nhà dân ven suối Hội Phú.

Theo ghi nhận, từ hẻm 435 đến hẻm 441 đường Lý Thái Tổ cũng bị ngập nặng. Nguyên nhân là do nước mưa chảy với lưu lượng lớn khiến một cống nước ở trên con đường này không kịp thoát nên gây ngập một số nhà dân. Một đoạn đường Lý Thái Tổ (TP. Pleiku) ngập nặng do mưa lớn. Ảnh: Nhân Kiệt Nước tràn vào nhà ông Phạm Văn Biết (số 437 Lý Thái Tổ). Ảnh: Nhân Kiệt

Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Việt Hưng-Chủ tịch UBND TP. Pleiku-cho biết: “Do mưa lớn, tại một số khu vực như: Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai (đường Lê Duẩn), đường Tạ Quang Bửu, đường Lê Thánh Tôn và dọc suối Hội Phú bị ngập cục bộ. Lãnh đạo thành phố đã cử lực lượng phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ( Công an tỉnh) tổ chức di tản một số hộ dân và khơi thông dòng chảy. Đến trưa nay, cơ bản nước lụt ở các khu vực đã hết ngập lụt. Ngoài ra, tại số nhà 19 và 27 đường Triệu Quang Phục (phường Phù Đổng) bị sập tường và sạt lở đất. Lực lượng dân quân phường Phù Đổng đã tổ chức dọn dẹp giúp người dân. Hiện, chúng tôi đã chỉ đạo Phòng Quản lý Đô thị thống kê thiệt hại do mưa gây ra Hiện, chúng tôi đã chỉ đạo Phòng Quản lý Đô thị thống kê thiệt hại do mưa gây ra”.

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh tổ chức di tản một số hộ dân bị ngập lụt tại hẻm 11 Nguyễn Viết Xuân (TP. Pleiku). Ảnh: Văn Tám

Nhiều ngầm tràn bị ngập, người dân không thể đi qua

Theo thông tin của Văn phòng Thường trực (Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh) từ 7 giờ ngày 16 đến 7 giờ ngày 17-10, lượng mưa trên địa bàn tỉnh phổ biến từ 40-100mm.

Cũng theo báo cáo của nhanh của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kông Chro, mưa lớn, kéo dài đã gây ngập một số ngầm tràn trên địa bàn huyện. Cụ thể, tại ngập 2 ngầm tràn đường vào làng Brang, đường vào làng Tbưng (xã Đak Pling); ngầm tràn đường vào làng Vẻh (xã Chư Krêy); ngầm tràn đường vào làng Tờ Cắt (xã Đak Kơ Ning); 3 ngầm tràn tại (xã Đak Pơ Pho); ngầm tràn làng Kia 1 (xã An Trung); ngập các đập tràn tại các điểm làng Hle Hlang (xã Yang Trung); đập tràn làng Huynh Đak (xã Kông Yang); đập tràn vào thôn 8 (xã Chơ Long); bị chia cắt 3 điểm làng Hngã (cũ), Kun 2 (cũ) và Ya Ma-Hòa Bình (xã Yang Nam); ngập ngầm tràn đường đi xã Đak Tơ Pang (thị trấn Kông Chro); ngập ngầm tràn đường làng Kpỏh (xã Sró); ngập các ngầm tràn qua làng Kpiêu, tràn qua làng Kông, tràn qua làng Groi cũ (xã Đak Tơ Pang) và làm sạt lở đường liên xã Đak Tơ Pang-Kông Yang.

Nước lớn chảy qua ngầm trần tại xã Yang Nam, huyện Kông Chro. Ảnh: Lê Nam

Hiện tại, các xã đã bố trí lực lượng canh gác tại các điểm bị ngập, không cho người dân qua lại để đảm bảo an toàn. Đồng thời, UBND huyện Kông Chro đã chỉ đạo các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện kiểm tra địa bàn phụ trách và kịp thời xử ký các tình huống phát sinh. Đến thời điểm hiện tại chưa có thiệt hại.

Nước lớn chảy tràn qua ngầm tràn thôn Mơ Năng 2, xã Kim Tân, huyện Ia Pa. Ảnh: Lê Nam Lực lượng chức năng xã Kim Tân, huyện Ia Pa trực tại các điểm nước lớn tràn qua ngầm tràn không để người dân qua lại, tránh nguy hiểm. Ảnh: Lê Nam Một số diện tích mì của người dân tại làng Đê Tar, xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang bị ngập trong nước lũ. Ảnh: Lê Nam

Ngoài ra, một số ngầm tràn trên địa bàn huyện Đức Cơ, Mang Yang, Ia Pa cũng bị nước lớn chảy qua gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Hiện tại, các địa phương cũng đã bố trí lực lượng túc trực để cảnh báo giao thông, không cho người dân đi qua khu vực này tránh nguy hiểm đến tính mạng.

Nước lũ chảy mạnh qua cầu tràn làng Ngol (xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ). Ảnh người dân cung cấp

Dự báo 24 giờ tới tỉnh Gia Lai chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng thấp trên khu vực phía Bắc của Nam Trung Bộ di chuyển chậm về phía Tây, thời tiết có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc, ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông tại các huyện: Kbang, Đak Pơ, Kông Chro, Ia Pa, Chư Prông, Phú Thiện, thị xã An Khê.