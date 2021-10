Gia Lai: Hành khách các chuyến bay nội địa về tỉnh cách ly y tế tập trung 7 ngày tại khách sạn và tự chi trả chi phí

(GLO)- Ngày 11-10, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn hỏa tốc số 1509/UBND-KGVX về việc áp dụng một số biện pháp trong phòng-chống dịch Covid-19 đối với hành khách trên các chuyến bay nội địa đến Cảng Hàng không Pleiku.





Nhằm tạo điều kiện cho người dân di chuyển đến tỉnh và ngược lại nhằm đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại do dịch Covid-19 gây ra, UBND tỉnh hướng dẫn tạm thời áp dụng một số biện pháp trong phòng-chống dịch Covid-19 đối với hành khách trên các chuyến bay nội địa đến Cảng Hàng không Pleiku (tỉnh Gia Lai).

Người dân chuẩn bị di chuyển về khu cách ly sau khi xuống chuyến bay đón công dân về tỉnh vào ngày 23-7-2021. Ảnh: Như Nguyện



Theo đó, thực hiện tiếp nhận hành khách các chuyến bay thương mại nội địa đến Cảng Hàng không Pleiku khi đáp ứng những yêu cầu sau: Phải tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 (Thẻ xanh trên sổ Sức khỏe điện tử/PC-COVID hoặc Giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có thẩm quyền cấp, liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày) hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19).



Có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng 72 giờ trước khi lên máy bay.



Thực hiện khai báo y tế, hoàn thành bản cam kết, chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc khai báo y tế và chuyển cho đại diện hãng hàng không khi làm thủ tục hàng không (check-in) tại điểm xuất phát theo mẫu tại Phụ lục 1, Quyết định số 1776/QĐ-BGTVT ngày 8-10-2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông-Vận tải; không tham gia chuyến bay khi có các triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng...



Đối với hành khách từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Pleiku và lưu trú tại Gia Lai phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng-chống dịch Covid-19 của Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh; thực hiện cách ly tập trung 7 ngày liên tục tại khách sạn và tự chi trả chi phí; tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đủ 2 lần vào ngày 1, ngày 6 trong thời gian cách ly tập trung. Sau khi cách ly tập trung sẽ thực hiện cách ly tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày và tự theo dõi sức khỏe thêm 7 ngày tiếp theo; thực hiện nghiêm Thông điệp 5K của Bộ Y tế và xét nghiệm SARS-CoV-2 2 lần vào ngày 14 và ngày 21 (tính từ ngày cách ly tập trung). Toàn bộ chi phí xét nghiệm, vận chuyển hành khách về nơi cách ly, cách ly y tế và các chi phí liên quan trong quá trình thực hiện do hành khách tự chi trả. Đối với một số trường hợp đặc biệt theo yêu cầu thực hiện công vụ, nhiệm vụ cấp bách, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch tỉnh có ý kiến riêng, cụ thể.



Cảng vụ Hàng không, Cảng Hàng không Pleiku triển khai các nội dung quy định tại Quyết định số 1776/QĐ-BGTVT ngày 8-10-2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông-Vận tải. Đối với việc tổ chức xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, có thể liên hệ với các cơ sở y tế được cấp giấy phép dịch vụ xét nghiệm test nhanh kháng nguyên. Cảng phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để xây dựng phương án xử lý trong trường hợp phát hiện nhân viên hàng không, hành khách có biểu hiện nghi ngờ (ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng...).



Thực hiện thông tin tuyên truyền về các biện pháp phòng-chống dịch tại các khu vực công cộng của sân bay và yêu cầu hành khách thực hiện nghiêm các quy định về phòng-chống dịch Covid-19. Niêm yết các số điện thoại đường dây nóng của các cơ quan chức năng để kịp thời thông tin, hướng dẫn, xử lý.



Phân loại, tổng hợp gửi danh sách và thông tin hành khách trước khi chuyến bay khởi hành đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trước 24 giờ (khoadichteytdpgl@gmail.com) và các địa phương để biết và thực hiện việc áp dụng các biện pháp phòng-chống dịch cho các hành khách khi trở về địa phương.



Sở Y tế tiếp nhận thông tin hành khách từ Cảng Hàng không Pleiku để chủ động trong việc hướng dẫn tổ chức tiếp nhận; chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế TP. Pleiku thành lập Tổ giám sát (5 nhân sự gồm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: 3 người, Trung tâm Y tể TP. Pleiku: 2 người) để hướng dẫn, bố trí hành khách vào khu vực cách ly tạm thời, thực hiện khai báo y tế; kết hợp với lực lượng an ninh và y tế tại Cảng Hàng không Pleiku để phân luồng bố trí khu vực chờ riêng, sàng lọc phân loại để áp dụng các hình thức cách ly y tế cho hành khách về lưu trú tại Gia Lai cũng như phương án xử lý khi có trường hợp phát hiện nhân viên hàng không, hành khách có biểu hiện nghi ngờ hoặc khi xảy ra các tình huống phát sinh.



Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Y tế các địa phương cử người giám sát chặt chẽ quy trình thực hiện cách ly y tế, theo dõi sức khỏe tại gia đình ở địa phương theo quy định.



Sở Giao thông-Vận tải có trách nhiệm chủ trì, phối hợp và kiểm tra các nội dung triển khai theo quy định tại Quyết định số 1776/QĐ-BGTVT ngày 8-10-2021 của Bộ Giao thông-Vận tải tại Cảng Hàng không Pleiku; chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế, các doanh nghiệp vận tải hành khách và các khách sạn có dịch vụ cách ly y tế điều hành toàn bộ việc đón công dân từ Cảng Hàng không Pleiku về khách sạn cách ly y tế tập trung và về cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú; xe đưa hành khách thuộc đối tượng cách ly y tế đảm bảo chặt chẽ các quy định về phòng-chống dịch Covid-19.



Đồng thời chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải bố trí sổ lượng xe taxi phù hợp để đón công dân thuộc đối tượng cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú về các địa phương của Gia Lai và đưa hành khách thuộc các tỉnh, thành khác về các địa phương theo yêu cầu của hành khách đảm bảo quy định về phòng-chống dịch.



Các khách sạn chịu trách nhiệm dịch vụ đưa công dân về bàn giao tại địa phương sau khi kết thúc cách ly y tế tại khách sạn.



Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan lựa chọn khách sạn đủ điều kiện, tổ chức tập huấn, hướng dẫn các quy định về phòng-chống dịch của Bộ Y tế, công khai giá dịch vụ, đáp ứng năng lực cách ly y tế tập trung khi UBND tỉnh hoặc Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu.



Công an tỉnh phối hợp với Cảng Hàng không Pleiku và các ngành liên quan chỉ đạo lực lượng Công an địa phương đảm bảo an ninh trật tự, tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm trong phòng-chống dịch Covid-19; chỉ đạo các chốt cửa ngõ của tỉnh kiểm soát chặt chẽ người từ các địa phương khác vào tỉnh, đặc biệt những hành khách bay trên các chuyến bay thương mại xuống các sân bay nội địa khác về tỉnh bằng đường bộ; phối hợp với ngành Y tế để áp dụng các biện pháp phòng-chống dịch theo quy định.



