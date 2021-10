Gia Lai: Đón 296 công dân từ tâm dịch về tỉnh an toàn

(GLO)- Rạng sáng 18-10, đoàn đón 296 công dân của Gia Lai gồm phụ nữ mang thai, trẻ em, người già, người dân tộc thiểu số làm việc, sinh sống, đi khám-chữa bệnh tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và Đồng Nai đã về đến TP. Pleiku an toàn.





Khoảng 3 giờ sáng 18-10, đoàn đón công dân về đến khu cách ly y tế tại Trường Cao đẳng Gia Lai-cơ sở 2. Ảnh: Huy Bắc

Theo đó, chiều 16-10, đoàn công tác của tỉnh gồm 22 thành viên là cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Công an tỉnh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh, với sự hỗ trợ của 13 xe khách giường nằm nhà xe Phương Trang đã lên đường đón công dân của tỉnh ở vùng dịch. Đoàn chia làm 3 tổ đón công dân tại 3 điểm ở 2 tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh. Đến 15 giờ ngày 17-10, đoàn xuất phát về Gia Lai. Khoảng 3 giờ ngày 18-10, đoàn có mặt tại TP. Pleiku.

Cán bộ y tế kiểm tra thân nhiệt cho các công dân. Ảnh: Huy Bắc



Có 40 công dân đăng ký cách ly tại các khách sạn; còn lại thực hiện cách ly y tế tập trung tại Trường Cao đẳng Gia Lai-cơ sở 2 (xã Trà Đa, TP. Pleiku).

Phun thuốc khử khuẩn hành lý của công dân bảo đảm an toàn theo quy định. Ảnh: Huy Bắc

Ngay khi đến về đến khu cách ly, các công dân được cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn khử khuẩn, kiểm tra thân nhiệt; khai báo y tế; đồng thời tổ chức phân luồng, phân loại đối với công dân chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19, người đã tiêm 1 mũi, 2 mũi vắc xin; bệnh nhân Covid-19 đã điều trị khỏi để bố trí cách ly riêng biệt sao cho an toàn và đúng quy định.

Đợt này, dự kiến ban đầu tỉnh sẽ đón 604 người, tuy nhiên do nhiều lý do khách quan nên số người về thấp hơn. Theo kế hoạch, trong 2 ngày 25 và 26-10-2021, tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục tổ chức 1 đợt đón công dân tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, đối tượng đón là học sinh mầm non, tiểu học và phụ huynh đi cùng, phương tiện đón bằng máy bay và xe ô tô.



HUY BẮC - NHƯ NGUYỆN