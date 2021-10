Đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng

(GLO)- Chiều 14-10, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về công tác phòng-chống tham nhũng 9 tháng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Thi hành kỷ luật nhiều tổ chức, cá nhân



Báo cáo tại hội nghị ghi nhận: 9 tháng qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác phòng-chống tham nhũng. Từ đầu năm đến nay, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra 4 tổ chức Đảng, 9 đảng viên; giám sát 1 tổ chức Đảng và 3 đảng viên. Qua đó, đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khiển trách 1 đảng viên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách 1 tổ chức Đảng và cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với 1 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra 435 tổ chức Đảng, 2.331 đảng viên; giám sát 226 tổ chức Đảng và 1.097 đảng viên. Qua công tác kiểm tra, giám sát, tuy chưa phát hiện tham nhũng nhưng toàn Đảng bộ tỉnh đã thi hành kỷ luật 2 tổ chức Đảng và 234 đảng viên sai phạm.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Vĩnh Hoàng



Chánh Thanh tra tỉnh Trần Hữu Đức cho biết: Toàn ngành đã tiến hành 106 cuộc thanh tra hành chính tại 569 đơn vị về chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng ngân sách, nguồn kinh phí đóng góp… Đến nay, đã kết thúc 72 cuộc thanh tra tại 158 đơn vị. Qua đó, đã phát hiện sai phạm về tài chính tại 62 đơn vị với số tiền hơn 22 tỷ đồng; tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với 32 tập thể, 255 cá nhân; thu hồi nộp vào ngân sách nhà nước hơn 5 tỷ đồng; chuyển 3 vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát Điều tra xem xét, xử lý theo quy định.



Trong 9 tháng, các cơ quan tố tụng cũng đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng-chống và xử lý các vụ việc tham nhũng. Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nguyễn Đình Quang thông tin: Trong 9 tháng qua, Cơ quan Điều tra 2 cấp Công an đã thụ lý, giải quyết 13 vụ/31 bị can. Đến nay, đã khởi tố 7 vụ/20 bị can; kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 5 vụ/8 bị can. Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp đã thụ lý 5 vụ/8 bị can, đến nay đã truy tố 3 vụ/4 bị can. Công tác thu hồi tài sản liên quan đến các vụ án tham nhũng đạt được những kết quả tích cực. Trong 9 tháng, tổng số tài sản bị thiệt hại, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng là hơn 6 tỷ đồng, đến nay đã thu hồi được hơn 4,5 tỷ đồng.





Triển khai quyết liệt các giải pháp phòng-chống tham nhũng



Phân tích những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng-chống tham nhũng, Bí thư Huyện ủy Đak Đoa Nguyễn Hữu Thọ thẳng thắn nhìn nhận: Thời gian qua, công tác phòng-chống tham nhũng trên địa bàn huyện thực hiện chưa hiệu quả, đặc biệt là liên quan đến sai phạm về đất đai ở xã A Dơk. Bí thư Huyện ủy Đak Đoa cho biết: Công tác nêu gương của một số cán bộ địa phương chưa nghiêm. Mới đây, huyện đã tạm đình chỉ công tác 1 lãnh đạo UBND cấp xã vì không thực hiện tốt công tác phòng-chống dịch Covid-19. Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã nhận thấy số vụ việc vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên.



Cũng liên quan đến công tác này, Bí thư Huyện ủy Ia Grai Dương Mah Tiệp cho hay: Từ đầu năm đến nay, huyện đã xử lý 9 cán bộ, đảng viên liên quan đến 5 vụ án. Để công tác phòng-chống tham nhũng đạt kết quả cao cần tập trung kiểm tra, giám sát nhằm sớm phát hiện sai phạm. Cùng với đó, cần triển khai có hiệu quả việc chuyển vị trí công tác của đội ngũ cán bộ, công chức để phòng ngừa tham nhũng. Cùng quan điểm này, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân cho rằng: Công tác phòng-chống tham nhũng phải là việc làm thường xuyên, liên tục của cấp ủy và chính quyền các cấp. Trước hết, cần tập trung cải cách hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 để góp phần hạn chế tham nhũng, vì cán bộ, công chức ở những bộ phận nhạy cảm không tiếp xúc trực tiếp với dân. Bí thư Thành ủy Pleiku nhấn mạnh: “Làm tốt công tác tiếp công dân sẽ hạn chế việc tham nhũng, thực tế cho thấy từ đầu năm đến nay, thành phố đã giải quyết 347/372 đơn thư. Nếu thực hiện tốt việc này, chúng ta sẽ tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân, góp phần ngăn ngừa các hành vi tham nhũng”.

Chánh Thanh tra tỉnh Trần Hữu Đức phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Vĩnh Hoàng



Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã quán triệt một số văn bản chỉ đạo và nội dung các hội nghị của Trung ương về công tác phòng-chống tham nhũng. Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Thời gian tới, chúng ta cần tiếp tục duy trì và triển khai hiệu quả công tác phòng-chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, công tác phòng-chống tham nhũng cũng không thể lơ là. Cùng với đó, tuyên truyền, giáo dục để đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao vai trò, trách nhiệm, sống tự trọng, dám nghĩ, dám làm. Cấp ủy các cấp chỉ đạo công tác đánh giá, phân loại đảng viên năm nay phải gắn với việc triển khai công tác phòng-chống tham nhũng. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra theo kế hoạch; xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022.



Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Các cơ quan chức năng cần đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng được dư luận quan tâm. Nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan trong việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Phát huy vai trò giám sát của Nhân dân, cơ quan dân cử, Mặt trận và các cơ quan truyền thông trong phát hiện tham nhũng, kịp thời khen thưởng, biểu dương những người tố giác các hành vi tham nhũng. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh cần chỉ đạo các cơ quan liên quan lập kế hoạch thanh tra việc chuyển đổi vị trí việc làm ở một số địa phương”.



VĨNH HOÀNG