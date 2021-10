Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành: Xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại

(GLO)- Sáng 4-10, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (4/10/1961 - 4/10/2021) và 20 năm ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy (4/10/2001 - 4/10/2021).





Đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự buổi lễ; Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo buổi lễ.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Lê Anh



Cách đây 60 năm, ngày 4-10-1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnh công bố ban hành “Pháp lệnh quy định việc quản lý của Nhà nước đối với công tác phòng cháy và chữa cháy”. Từ đó, ngày 4-10 hàng năm trở thành ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC). Năm 2010, lực lượng Cảnh sát PCCC được Bộ Công an giao thêm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ (CNCH); ngày 22-2-2021, Bộ Công an có Quyết định số 1036/QĐ-BCA về việc xác định ngày 4-10-1961 là Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.



Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát PCCC đã không ngừng phát triển, từng bước hoàn thiện về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong mọi giai đoạn cách mạng. Dù thành lập muộn hơn (11-1975) nhưng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Gia Lai đã kịp thời tham mưu Công an tỉnh để đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo xã hội hóa sâu rộng phong trào toàn dân PCCC, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia. Kịp thời xử lý, cứu chữa thành công các vụ cháy, nổ, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước, tổ chức và công dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lê Anh



Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đạt được trong những năm qua. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: "Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phải làm tốt hơn nữa chức năng tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền các địa phương về các chủ trương, nội dung, biện pháp đảm bảo an toàn PCCC, CNCH. Nắm chắc tình hình có liên quan đến PCCC, CNCH để giúp Giám đốc Công an tỉnh chủ động tham mưu với UBND tỉnh những nội dung, giải pháp về PCCC trong quá trình quy hoạch, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; tăng cường công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH để góp phần hỗ trợ, thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào tỉnh. Phát động sâu rộng phong trào toàn dân tham gia PCCC; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC, CNCH. Tập trung xây dựng, củng cố và nhân rộng các mô hình an toàn về PCCC; xây dựng các đơn vị điển hình tiên tiến về PCCC tạo phong trào thi đua về PCCC sôi nổi và đi vào thực chất, hiệu quả. Tập trung thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC. Hướng dẫn các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc pháp luật về PCCC, CNCH; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, xử lý nghiêm các vi phạm về PCCC và CNCH; phòng ngừa và kiềm chế có hiệu quả với tai nạn cháy, nổ. Tổ chức tốt công tác huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH theo hướng chính quy, tinh nhuệ, nâng cao bản lĩnh, sức chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ. Tiếp tục kiện toàn, tổ chức bộ máy lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH ngày càng phù hợp hơn. Phối hợp với các ngành thực hiện quy hoạch hạ tầng PCCC giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao".

Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Lê Anh



Dịp này, Bộ Công an đã tặng bằng khen cho 2 cá nhân; Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an) tặng giấy khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tặng bằng khen cho 5 tập thể, 4 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 7 tập thể,15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH và 20 năm ngày toàn dân PCCC.



LÊ ANH