Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành: Đánh giá kỹ địa bàn, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong phòng-chống dịch

(GLO)- Sáng 30-10, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch cấp huyện, cấp xã để triển khai khẩn cấp công tác phòng-chống dịch và công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.





Đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh chủ trì hội nghị.



Tham dự hội nghị có các Phó Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh gồm: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh. Cùng dự còn có Trưởng các Tiểu ban và lãnh đạo một số sở, ngành.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Ảnh: Anh Huy



Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm



Từ ngày 28-5 đến chiều 29-10, toàn tỉnh phát hiện, ghi nhận 1.663 ca nhiễm SARS-CoV-2. Trong đó có 677 trường hợp đã điều trị khỏi bệnh, 5 trường hợp tử vong và đang cách ly, điều trị 981 trường hợp tại các bệnh viện điều trị Covid-19 của tỉnh. Toàn tỉnh đã kích hoạt, vận hành 1 cơ sở Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 tỉnh và 10 bệnh viện điều trị Covid-19. Ông Nguyễn Đình Tuấn-Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế-nhận định: Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh hết sức phức tạp, nhất là tại huyện Chư Sê và TP. Pleiku, nhiều trường hợp dương tính cộng đồng chưa tìm được nguồn lây. Tại một số nơi, người dân có dấu hiệu chủ quan, lơ là. Đây là những yếu tố nguy cơ làm dịch lây lan và bùng phát nếu không nghiêm túc thực hiện, kiểm soát tốt tình hình.



Đề cập đến vấn đề này, Chủ tịch UBND TP. Pleiku Đỗ Việt Hưng cho hay: Từ ngày 30-4 đến 29-10, thành phố đã xử phạt 775 trường hợp với tổng số tiền trên 1,6 tỷ đồng. Hiện còn bộ phận người dân, doanh nghiệp chủ quan, lơ là, chưa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch. Do đó, thành phố sẽ tiếp tục quán triệt, chấn chỉnh và thực hiện tốt nhất các biện pháp đặt ra. Thời gian tới, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch thành phố và các xã, phường, các tổ Covid cộng đồng tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn, phối hợp với các lực lượng liên quan để nắm địa bàn, quản lý các đối tượng cách ly, vận động người dân đi tiêm đủ 2 mũi vắc xin; tiếp tục quản lý, kiểm soát đối với xe "luồng xanh" đi về từ vùng dịch và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Anh Huy



Huyện Phú Thiện cũng đã tạm đình chỉ công tác của Chủ tịch UBND xã Ia Piar để làm rõ vấn đề liên quan đến việc lây lan dịch bệnh đối với trường hợp đang cách ly tại nhà ở thôn Kmek. Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện Trịnh Văn Sang cho hay: Huyện đã nhanh chóng khoanh vùng, truy vết, đưa 78 trường hợp F1 đi cách ly tập trung và quản lý 330 trường hợp F2 cách ly tại nhà. Huyện cũng đã phong tỏa tạm thời, phun khử khuẩn thôn Kmek và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng. Đồng thời, chỉ đạo 3 trường: Tiểu học Lý Tự Trọng, THCS Ngô Gia Tự và THPT Võ Văn Kiệt cho học sinh nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.



Tương tự, huyện Kbang đã tạm đình chỉ công tác 15 ngày để xem xét trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND thị trấn khi để xảy ra tình trạng lây lan dịch trong cộng đồng. Chủ tịch UBND huyện Kbang Nguyễn Văn Dũng nhận khuyết điểm vì để xảy ra tình trạng lây lan dịch bệnh trong cộng đồng nói trên, đặc biệt là công tác giám sát của thị trấn và các tổ Covid cộng đồng thị trấn còn thiếu chặt chẽ. Huyện Kbang đang khẩn trương khoanh vùng và tiếp tục truy vết đối với các trường hợp F1, F2 liên quan.



Tham gia ý kiến tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Phó Giám đốc Công an tỉnh-đề nghị Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch cấp xã chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường, làm tốt công tác giám sát, quản lý các trường hợp cách ly theo dõi tại nhà; các tổ Covid cộng đồng và các lực lượng thường xuyên giám sát, kiểm tra việc cách ly theo dõi tại nhà. Các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân, nhất là những nơi có trường hợp đang thực hiện cách ly, theo dõi tại nhà và thường xuyên lấy mẫu xét nghiệm, tầm soát ở những nơi có nguy cơ cao, tập trung đông người, đặc biệt là đội ngũ tài xế.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Anh Huy



Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đồng quan điểm trong việc phải xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu và công dân không chấp hành đúng quy định về phòng-chống dịch; đồng thời đề nghị cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, nhất là vấn đề tiêm chủng vì người dân vẫn còn tâm lý e ngại, lựa chọn vắc xin.



Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu



Tính đến nay, tổng số vắc xin tỉnh đã nhận 635.812 liều và đã tiêm cho 520.451 người (đạt 81,87% theo tổng số mũi tiêm được phân bố). Hiện các đơn vị y tế đang triển khai công tác tiêm vắc xin theo kế hoạch. Ông Nguyễn Đình Tuấn-Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế-thông tin: Tỷ lệ tiêm chủng vắc xin trên tổng người dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh còn thấp. Nguyên nhân một phần do vắc xin được cấp từng đợt nhỏ, số lượng ít; quyết định cấp vắc xin không tương ứng với vắc xin được nhận (có quyết định nhưng vắc xin về bị chia nhỏ làm nhiều đợt) gây khó khăn trong việc lập kế hoạch, phân phối vắc xin, lựa chọn đối tượng để triển khai tiêm chủng.

Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Nguyễn Đình Tuấn cho biết, hiện các đơn vị y tế đang triển khai công tác tiêm vắc xin theo kế hoạch. Ảnh: Anh Huy



Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Hồng Hà-Bí thư Huyện ủy Chư Sê-nêu: Đến thời điểm hiện tại, huyện đã tiêm xong vắc xin cho công dân trên 65 tuổi; đối với công dân từ 18 đến 64 tuổi đã tiêm mũi 1 đạt 56% và mũi 2 đạt 7,6%. Riêng tại thị trấn Chư Sê và xã Ia Blang, ngày 29-10 đã cơ bản phủ 100% vắc xin mũi 1 đến người dân theo quy định. Tương tự, tại huyện Chư Păh, đến nay đã tiêm vắc xin mũi 1 đạt 23% và mũi 2 đạt 0,5%. Riêng tại TP. Pleiku, đến nay đã cơ bản phủ vắc xin mũi 1 đến người dân, số ít còn lại chưa tiêm là do già yếu, không thể di chuyển được đến địa điểm tiêm chủng. Thành phố đang tính toán phương án tổ chức tiêm lưu động đến các trường hợp còn lại.



Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Hùng-Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông nêu một số bất cập trong vấn đề tiêm chủng: Một số điểm tiêm chủng tập trung đông người, quy trình triển khai tiêm chủng chưa chặt chẽ. Do đó, thời gian tới cần phải thực hiện đúng các bước theo quy trình, trong đó phải xây dựng kế hoạch, lịch tiêm chi tiết, phân công cán bộ phụ trách cụ thể; người tham gia quy trình tiêm phải được xét nghiệm và đảm bảo 5K.



Đề cập đến vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị các địa phương, các lực lượng phải khắc phục ngay những tồn tại liên quan đến vấn đề quản lý người về từ vùng dịch; người thực hiện cách ly tại nhà sau khi cách ly tập trung; giám sát y tế đối với những trường hợp sau khi thực hiện cách ly; quản lý các phương tiện khi ra vào địa phương. Đồng thời, xử lý nghiêm trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức đã lơi lỏng trong công tác phòng-chống dịch.



Về việc tiêm vắc xin, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cho rằng, việc tổ chức tiêm còn chậm, một số điểm tiêm vẫn tập trung đông người. Vì vậy, yêu cầu các địa phương cần phải quyết liệt hơn, nâng cao tinh thần trách nhiệm để việc tiêm vắc xin và nhập liệu kịp tiến độ. Các địa phương nghiên cứu hướng dẫn cũng như phương án về từng mức độ dịch để UBND tỉnh sớm ban hành kế hoạch. “Thời gian tới, các địa phương phải dồn tổng lực để chống dịch, khẩn trương tính toán phương án cao cho địa phương mình. Bên cạnh đó, cũng cần quan tâm đến công tác an sinh xã hội, công tác thông tin tuyên truyền và an ninh trật tự để song hành với chống dịch”-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị.



Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đề nghị các địa phương nghiên cứu, tham gia ý kiến vào dự thảo và trong ngày 30-10, UBND tỉnh sẽ ban hành kế hoạch đảm bảo công tác y tế trong phòng-chống dịch Covid-19 theo từng mức độ dịch tại tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn lại các địa phương về quy trình tiêm chủng, tránh để tập trung đông người và triển khai thực hiện không đúng quy trình.



Các địa phương phải nâng cao trách nhiệm tối đa của người đứng đầu; xử lý kỷ luật nghiêm trách nhiệm người đứng đầu đã lơ là, thiếu sâu sát trong công tác quản lý. Ban Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn rút kinh nghiệm sâu sắc để không lặp lại sai sót như một số địa phương trên. Đối với các địa phương có nguy cơ cao, như: Chư Sê, Phú Thiện, Kbang cần củng cố lại Ban Chỉ đạo và nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm, tìm ra sai sót và thật sự cầu thị, rút kinh nghiệm.



Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Các địa phương đánh giá kỹ tình hình địa bàn, thực hiện đúng Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ban hành tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” và có ứng xử phù hợp. Nếu vùng nào nguy cơ cao đề nghị triển khai test nhanh để khoanh vùng, tầm soát và xét nghiệm, nâng công suất, thời gian xét nghiệm lên làm thế nào để đi trước tốc độ lây lan của dịch bệnh.



Bên cạnh đó, các địa phương rà soát những bất cập trong quy trình tiêm vắc xin để kiểm điểm, rút kinh nghiệm và có vắc xin đến đâu thì nhanh chóng tiêm đến đó; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân đồng lòng trong việc phòng-chống dịch; quản lý tốt di biến động dân cư, nhất là công dân đi về từ vùng dịch; tăng cường rà soát, kiểm soát chặt chẽ, thường xuyên và xử lý chấn chỉnh nghiêm việc quản lý cách ly tại nhà. Đồng thời, tăng cường quản lý, siết chặt quản lý công tác xuất-nhập cảnh; quán triệt, nâng cao tinh thần cảnh giác của người dân trong việc phát hiện, tố giác liên quan đến xuất nhập cảnh.



Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu TP. Pleiku và các địa bàn thị trấn, thị xã rà soát quy định liên quan đến các dịch vụ, tạm thời tạm dừng một số dịch vụ chưa cần thiết để phòng-chống dịch; phối hợp, quản lý chặt chẽ hành khách đi về từ các sân bay, bến xe và đặc biệt những lái xe đi về từ vùng dịch; vận động, hướng dẫn việc xử lý lao động từ các vùng dịch phía Nam về. Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu, bên cạnh việc thực hiện tốt công phòng-chống dịch cần tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông để đảm bảo các điều kiện đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép". Các cơ quan, đơn vị liên quan, khẩn trương phối hợp với Quân khu 5 để xây dựng và đưa vào hoạt động “Bệnh viện dã chiến quân-dân y điều trị bệnh nhân Covid-19”.



ANH HUY