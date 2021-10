Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành: Cần tập trung khắc phục, kéo giảm tai nạn giao thông

(GLO)- Sáng 26-10, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) 9 tháng và triển khai công tác, nhiệm vụ quý IV-2021.





Đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban ATGT tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự tại điểm cầu trụ sở UBND tỉnh có các thành viên Ban ATGT tỉnh, đại diện các đơn vị liên quan. Tại 17 điểm cầu địa phương có lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố và thành viên Ban ATGT cấp huyện.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh. Ảnh: Lê Hòa



9 tháng tăng 2 chỉ số



Báo cáo tóm tắt kết quả công tác đảm bảo trật tự ATGT 9 tháng năm 2021, ông Lê Văn Hạnh-Phó Giám đốc phụ trách Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT), Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh-nêu: Trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 231 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 166 người, bị thương 179 người (tăng 3,13% số vụ, tăng 5,06% số người chết, giảm 12,68% số người bị thương). Trong đó, xảy ra 105 vụ TNGT liên quan đến người dân tộc thiểu số, làm chết 75 người (chiếm 45,18% số người chết do TNGT trên địa bàn tỉnh), bị thương 64 người. Có 7 địa phương có số người chết tăng do TNGT, gồm các huyện: Kbang, Mang Yang, Đak Đoa, Ia Pa, Krông Pa, Chư Prông và TP. Pleiku; đặc biệt có 4 địa phương có số người chết do TNGT tăng cao trên 40% trở lên như: huyện Kbang (tăng 200%), huyện Mang Yang (tăng 150%), huyện Đak Đoa (tăng 100%), TP. Pleiku (tăng 57,14%).



Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh-Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) cho rằng: Thời gian qua, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Cảnh sát Giao thông cắt cử lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 của tỉnh. Lực lượng này sau thời gian thực hiện nhiệm vụ lại tiếp tục cách ly nên có thời điểm thiếu nhân lực. “Tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn hầu hết liên quan đến phương tiện mô tô, xe máy. Sắp tới, Phòng Cảnh sát Giao thông đã tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh tổ chức các chuyên đề tổng kiểm tra, xử lý phương tiện cơ giới đường bộ. Với các đoạn tuyến quốc lộ thuộc địa phương có chỉ số TNGT tăng cao, Phòng sẽ chú trọng tăng cường tuần tra, kết hợp với Công an địa phương thực hiện công tác đảm bảo trật tự ATGT”-Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh nhấn mạnh.



Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đánh giá: Trong bối cảnh cả nước giảm mạnh TNGT ở cả 3 chỉ số thì Gia Lai lại tăng 2 chỉ số: số vụ và số người chết. Trong đó, Gia Lai đứng thứ 4 cả nước về tăng số người chết do TNGT so với cùng kỳ năm 2020. “Thời gian qua, các cấp, ngành, lực lượng dồn sức cho công tác phòng-chống dịch Covid-19. Điều này ít nhiều ảnh hưởng đến các công tác khác, trong đó có tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm trật tự ATGT. Tuy nhiên, vẫn phải thẳng thắn nhìn nhận là có lúc, có nơi, có địa phương làm chưa quyết liệt, xử lý còn nương nhẹ dẫn tới còn tình trạng người vi phạm trật tự ATGT và xảy ra tai nạn”-Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Hòa



Tại hội nghị, ông Đoàn Hữu Dũng-Phó Giám đốc Sở GT-VT thông tin: Qua rà soát các tuyến do Sở GT-VT quản lý có 2 “điểm đen” TNGT trên quốc lộ 25 là tại Km156+100 đến Km157+480 (đèo Chư Sê) và Km161 đến Km164+150 (đoạn qua trung tâm xã Hbông, huyện Chư Sê). Trong đó, tại “điểm đen” TNGT đèo Chư Sê trước đây đã xảy ra 5 vụ TNGT, làm 1 người chết, 5 người bị thương. Được sự chấp thuận của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, tháng 7 vừa qua, đơn vị thi công đã hoàn tất việc mở rộng 6 đoạn đường cong nguy hiểm và bổ sung hệ thống ATGT trên đoạn tuyến để đảm bảo cho phương tiện lưu thông an toàn. Với đoạn qua trung tâm xã Hbông, từ đầu năm đến nay đã xảy ra 4 vụ TNGT, làm chết 5 người, bị thương 6 người. “Sở phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, đánh giá hiện trạng và hoàn thiện hồ sơ “điểm đen” TNGT, trình Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho phép đầu tư cải tạo tuyến. Trước mắt, Sở đã chỉ đạo đơn vị quản lý tuyến cắm biển cảnh báo đoạn đường hay xảy ra tai nạn, sơn lại tim đường với các đoạn bị mờ để tăng khả năng quan sát, nhận diện cho người điều khiển phương tiện”-Phó Giám đốc Sở GT-VT nói.



Tập trung kéo giảm TNGT



Tại hội nghị, nổi bật là tham luận của huyện Kông Chro: 9 tháng năm 2021, trên địa bàn huyện xảy ra 3 vụ TNGT, làm chết 3 người, bị thương 1 người (giảm trên 60% ở cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2020). Đặc biệt, trên địa bàn không xảy ra vụ TNGT liên quan đến người dân tộc thiểu số. Ông Võ Nguyên Nam-Chủ tịch UBND huyện Kông Chro, Trưởng Ban ATGT huyện-nêu giải pháp: “Bên cạnh tăng cường lực lượng kiểm tra, xử lý thì chúng tôi còn chú trọng, nỗ lực đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức trực quan, sinh động đến tận các thôn, làng và từng gia đình có con em trước đây thường xuyên vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Các bất cập về hạ tầng tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT được kiến nghị cơ quan quản lý khắc phục sớm, tránh để xảy ra hậu quả tai nạn đáng tiếc”.



Huyện Kbang là địa phương có số người chết do TNGT tăng cao nhất cả tỉnh. Ông Nguyễn Văn Dũng-Chủ tịch UBND huyện Kbang, Trưởng ban ATGT huyện-thẳng thắn nhận khuyết điểm: 9 tháng, trên địa bàn huyện xảy ra 7 vụ TNGT, làm chết 6 người, bị thương 8 người (tăng 1 vụ, 4 người chết, giảm 4 người bị thương). Các vụ TNGT gây chết người đều xảy ra tại địa bàn các xã. “Chúng tôi nhận khuyết điểm này trước đồng chí Trưởng ban ATGT tỉnh; đồng thời xin hứa sẽ tập trung triển khai các giải pháp nhằm nỗ lực kiềm chế TNGT trong các tháng cuối năm”-Chủ tịch UBND huyện Kbang phát biểu. Tương tự, TP. Pleiku là địa phương có số vụ, số người chết và bị thương cao nhất tỉnh với 41 vụ, 22 người chết và 33 người bị thương. Theo ông Đỗ Việt Hưng-Chủ tịch UBND TP. Pleiku, nhiều vụ TNGT chết người xảy ra trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội. Chính vì đường sá thưa vắng, người tham gia giao thông chủ quan, phóng nhanh nên mức độ nghiêm trọng của tai nạn càng lớn.

Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh-Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) phát biểu ý kiến liên quan đến công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông 9 tháng năm 2021. Ảnh: Lê Hòa



Kết luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đề cập 9 nhiệm vụ, giải pháp cho các ngành, đơn vị, địa phương nhằm kiểm soát và hạn chế TNGT. Cụ thể, phải nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể và địa phương trong công tác đảm bảo trật tự ATGT; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến trật tự ATGT; khắc phục, xử lý các bất cập về hạ tầng giao thông, kiểm soát tình trạng xe “quá khổ, quá tải”; đảm bảo lưu thông an toàn, thuận lợi, hạn chế tối đa ùn tắc tại các chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm trật tự ATGT; giữ vững chuỗi lưu thông, cung ứng hàng hóa, đẩy mạnh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm; tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm trật tự ATGT.



Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND, Trưởng ban ATGT 7 địa phương có số người chết do TNGT tăng cần tổ chức đánh giá cụ thể, nghiên cứu các mô hình, lập chuyên đề để tập trung khắc phục, kéo giảm TNGT xảy ra trên địa bàn.



