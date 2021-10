Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên: Tập trung thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021

(GLO)- Chiều 19-10, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến các cơ quan khối Đảng tỉnh và các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy quý III-2021.



Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.



Nâng cao chất lượng tổ chức Đảng ở cơ sở



Trong quý III-2021, các cơ quan khối Đảng tỉnh và Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã tập trung tham mưu giúp Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Trong đó, tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện chương trình trọng tâm thứ nhất của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI về tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tỉnh đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đồng thời chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; quan tâm phát triển đảng viên mới gắn với nâng cao chất lượng, vai trò của tổ chức cơ sở Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Công tác dân vận cũng có nhiều đổi mới cả về nội dung, hình thức.



Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy. Ảnh: Anh Huy



Tham gia ý kiến tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí Thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân cho biết: “Thành phố đã xây dựng, ban hành các nghị quyết theo chương trình trọng tâm của Đảng bộ thành phố và chương trình thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đặc biệt đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của tỉnh và quán triệt tổ chức thực hiện. Về kết nạp Đảng, Đảng bộ thành phố đã kết nạp được 115/140 đảng viên và rà soát xóa tên, cho ra khỏi đảng 36 trường hợp. Để thích ứng với tình hình mới, các chi bộ cơ sở đã lựa chọn hình thức sinh hoạt phù hợp, đảm bảo đúng quy định”.



Tương tự, Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Pưh cũng nghiên cứu, vận dụng linh hoạt các văn bản của Tỉnh ủy để triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. “Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng Kế hoạch số 33 về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức sinh hoạt điểm tại các chi bộ cơ sở về sinh hoạt định kỳ và chuyên đề. Nhờ đó đã tạo chuyển biến tích cực về chất lượng sinh hoạt chi bộ và đảng ủy các xã, thị trấn trên địa bàn”-Bí thư Huyện ủy Chư Pưh Huỳnh Minh Thuận cho biết.



Riêng về công tác phát triển đảng viên, đến nay, Đảng bộ huyện Đak Đoa đã kết nạp được 135 đồng chí, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm và không có trường hợp bỏ sinh hoạt và bị xóa tên. Ông Nguyễn Hữu Thọ-Bí thư Huyện ủy Đak Đoa-cho biết: “Thời gian tới, Đảng bộ huyện tập trung triển khai xây dựng, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; đồng thời ban hành 1 số nội dung nghị quyết chuyên đề, đề án triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện”.



Đảm bảo công tác phòng-chống dịch trong tình hình mới



Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đảm bảo thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa phòng-chống dịch hiệu quả, vừa bảo đảm phát triển kinh tế-xã hội, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, các địa phương đã tập trung triển khai các giải pháp để khắc phục dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và phòng-chống thiên tai, lụt bão trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19... Bí thư Thị ủy Ayun Pa Trần Quốc Khánh thông tin: Thời gian qua, thị xã đã chủ động trong công tác phòng-chống lụt bão, kịp thời thông báo cho người dân di dời đến vị trí an toàn nên không thiệt hại về người và tài sản. Đối với 2 ổ dịch tả heo châu Phi tại 2 phường Cheo Reo và Sông Bờ, nguyên nhân chính là do người dân tái đàn và nguồn giống không đảm bảo, song địa phương đã chỉ đạo các biện pháp phòng-chống dịch, không để dịch lây lan rộng.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Anh Huy



Tại huyện Phú Thiện, hiện địa phương đang tiếp nhận hơn 1.000 công dân trở về từ các tỉnh, thành phía Nam và đang thực hiện cách ly tại 8 khu cách ly tập trung. “Đây là áp lực rất lớn của địa phương, song chúng tôi đã quán triệt đến các xã, thị trấn kiểm soát chặt chẽ tình hình. Sau khi công dân hoàn thành cách ly tập trung phải quản lý việc cách ly tại nhà đúng theo quy định”-Bí thư Huyện ủy Phú Thiện Nguyễn Hoàng Phong cho hay.



Để đáp ứng nhanh chóng, kịp thời thông tin đến độc giả, thời gian qua, Báo Gia Lai đã chú trọng xây dựng kế hoạch hoạch tuyên truyền toàn diện trên các các lĩnh vực đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích, đúng định hướng của Đảng. Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Gia Lai Huỳnh Kiên cho hay: “Đảng ủy Báo đã chỉ đạo phóng viên bám sát cơ sở, ngành, lĩnh vực và phản ánh nhanh chóng, chính xác, kịp thời các sự kiện diễn ra trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, trước nhu cầu thông tin của độc giả liên quan đến tình hình dịch Covid-19, Báo Gia Lai đã cập nhật liên tục và sản xuất tin, bài thường xuyên. Hiện nay, chúng tôi đã và đang triển khai phát triển báo chí trên những nền tảng khác nhau, đặc biệt là các mạng xã hội như Facebook, Zalo, kênh Youtube...”.

Tổng Biên tập Báo Gia Lai tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Anh Huy



Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đề nghị các địa phương có vắc xin phòng Covid-19 đến đâu, nhanh chóng triển khai tiêm đến đó và phải phân công thành viên bám sát địa bàn theo phương châm “Tỉnh phân công đến huyện, huyện phân công đến xã, xã phân công đến thôn, làng, tổ dân phố” và có báo cáo hàng ngày. Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị cấp ủy các cấp chỉ đạo chặt chẽ trong việc rà soát, đánh giá thực chất tiêu chí hộ nghèo; tiếp tục huy động sự chung sức của cộng đồng để trao tặng máy tính cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo việc dạy và học trong tình hình mới.



Sau khi nghe các ý kiến của đại biểu, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đề nghị các Đảng bộ trực thuộc tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về công tác cán bộ. Các địa phương và Đảng ủy trực thuộc tập trung lãnh đạo phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2021 như: công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là công tác phát triển đảng viên, chi bộ có cấp ủy; chỉ tiêu phát triển rừng và quan tâm thực hiện có hiệu quả chương trình nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; các chế độ chính sách cho người dân, nhất là người dân ở các vùng khó khăn và ảnh hưởng do dịch bệnh.



Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị kiểm tra, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công; chủ động, thường xuyên theo dõi, nắm chắc các vấn đề an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội ở từng địa bàn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có); đánh giá, phân loại đảng viên, tổ chức Đảng năm 2021 phải đúng quy định theo thời gian, yêu cầu; việc tuyển dụng và sử dụng biên chế phải đạt hiệu quả.



Đối với công tác phòng-chống dịch Covid-19, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ các biện pháp; tuyệt đối không được chủ quan, mất cảnh giác; tăng cường vai trò lãnh đạo, sâu sát của cấp ủy, chính quyền, nhất là các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND. Công tác phòng-chống dịch chưa có thời điểm kết thúc, do đó, phải kiên quyết, kiên trì, bền bỉ và kêu gọi người dân cộng đồng trách nhiệm trong phòng-chống dịch.



Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các cơ quan khối Đảng tỉnh và các địa phương tiếp tục nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đấu tranh với các quan điểm sai trái của các thế lực địch và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; rà soát, bổ sung cán bộ các cấp theo quy định và kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý các cấp; triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch; tiếp tục rà soát, đánh giá tiến độ điều tra, xử lý các vụ việc tham nhũng mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đang theo dõi và được giao theo dõi.



Kết luận tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương Báo Gia Lai thời gian qua đã có nhiều đổi mới ở các ấn phẩm, thu hút sự quan tâm của độc giả. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Báo Gia Lai tiếp tục tăng cường tuyên truyền trên tất cả các lĩnh vực, chú ý gương người tốt, việc tốt và nêu những vấn đề cần quan tâm để các đơn vị, địa phương chú ý, triển khai thực hiện.



ANH HUY