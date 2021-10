Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên: Pleiku cần tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án

(GLO)- Chiều 28-10, tại trụ sở Thành ủy Pleiku, đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku về tình hình triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố.





Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đỗ Tiến Đông-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku cùng lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đức Thụy



Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư



Theo báo cáo của TP. Pleiku, từ đầu năm đến nay, dù chịu nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19, song dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự vào cuộc tích cực của địa phương, tình hình kinh tế-xã hội của TP. Pleiku đã đạt được một số kết quả. Thu ngân sách nhà nước theo phân cấp đạt 1.354,3 tỷ đồng, bằng 83,7% kế hoạch tỉnh, tăng 51,8% so với cùng kỳ năm 2020. Kế hoạch vốn đầu tư tỉnh giao TP. Pleiku là hơn 400,7 tỷ đồng để triển khai thực hiện các dự án, trong đó, ngân sách Trung ương 31,3 tỷ đồng; ngân sách tỉnh 369,448 tỷ đồng. Tính đến nay, khối lượng thực thực hiện các dự án đạt hơn 222,5 tỷ đồng, đạt 55,5% kế hoạch; khối lượng giải ngân vốn đạt hơn 250,5 tỷ đồng, đạt 62,5% kế hoạch. Công tác phòng-chống dịch Covid-19 được triển khai nghiêm túc; thực hiện tốt các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững…

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đức Thụy

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân thông tin cụ thể về tình hình triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn. Theo đó, đến nay, Dự án đường nội thị (công trình Lê Thánh Tôn-Lý Thái Tổ-Lê Đại Hành) đã hoàn thành; Dự án kè chống sạt lở suối Hội Phú với kế hoạch vốn 26,176 tỷ đồng còn gói thầu số 3 và số 4; hiện đang tiếp tục thi công vỉa hè, mương thoát nước…; Dự án xây dựng Trung tâm Giám sát điều hành thông minh, xây dựng cơ sở dữ liệu, dịch vụ đô thị thông minh đang trong giai đoạn hoàn thiện thiết kế chi tiết và dự toán để trình thẩm định và phê duyệt; Dự án đường Lê Đại Hành với kế hoạch vốn ngân sách tỉnh 62,448 tỷ đồng đang được xét thầu và dự kiến đến khoảng giữa tháng 12-2021 sẽ ký kết hợp đồng thi công. Ngoài ra, đối với Dự án đường Nguyễn Văn Linh (đoạn Trường Chinh-Lê Thánh Tôn) và Dự án đường Hoàng Sa nối dài (đoạn Trường Chinh-Nguyễn Chí Thanh), thành phố đã phê duyệt dự toán các hoạt động để lập, thẩm định và quyết định đầu tư dự án.

“Trong 10 tháng, TP. Pleiku đã tổ chức đấu giá 3/8 dự án. Kết quả, đấu thầu thành công 17/56 lô, 8 lô thu tiền sử dụng đất, nộp ngân sách hơn 32 tỷ đồng, đạt 13,3% kế hoạch. Thành phố cũng đang triển khai 28 dự án. Trong đó có 8 dự án chợ, trung tâm thương mại và nhà ở; 2 dự án nông nghiệp công nghệ cao; 18 dự án khu dân cư, khu đô thị, đô thị sinh thái. Dự kiến, năm 2021 có 3 dự án hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư”-Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân thông tin thêm.



Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc



Tại buổi làm việc, lãnh đạo TP. Pleiku cũng nêu những khó khăn, vướng mắc mà địa phương đang gặp phải. Nhất là công tác xác định giá đất, vấn đề triển khai các dự án đầu tư và công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng… Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân nêu rõ: “Việc xác định giá đất trên địa bàn hiện đang gặp khó khăn. Nhiều hồ sơ phương án xác định giá đất của thành phố trình chưa được sự thống nhất của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh nên việc xác định giá đất chậm, dẫn đến việc triển khai một số dự án chưa đảm bảo yêu cầu. Thành phố cũng đã chủ động trong công tác lập quy hoạch để triển khai, kêu gọi các dự án đầu tư, làm cơ sở quản lý. Tuy nhiên, nguồn lực dành cho công tác lập quy hoạch còn hạn chế nên tỷ lệ phủ kín quy hoạch trên địa bàn vẫn còn thấp…”.

Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân báo cáo tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn. Ảnh: Đức Thụy



Trên cơ sở đề xuất, kiến nghị của TP. Pleiku, đại diện lãnh đạo các sở, ngành đã tập trung thảo luận để tìm hướng tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án.



Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên yêu cầu TP. Pleiku tăng cường cơ chế phối hợp, tiếp thu, nghiên cứu ý kiến của các sở, ngành để sớm tháo gỡ những vướng mắc. Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng tỉnh vẫn quyết tâm đạt các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đã đề ra ở mức cao nhất. Vì thế, TP. Pleiku có trách nhiệm cùng với tỉnh hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao; chỉ đạo, đôn đốc quyết liệt hơn nữa trong công tác triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn. Đồng thời, cần phải quan tâm, thực hiện các dự án theo quy hoạch đã được duyệt, phải tổ chức triển khai thực hiện cho đúng, hạn chế đến mức thấp nhất việc điều chỉnh, làm chậm tiến độ. Đối với những dự án vừa cho chủ trương, ý kiến, ý tưởng phải khẩn trương triển khai. “Các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố triển khai với tiến độ còn chậm, gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân, nhiều vướng mắc chưa được tháo gỡ kịp thời. Đây là trách nhiệm chung của thành phố và cả các sở, ngành liên quan. Các sở, ngành nhanh chóng phối hợp với thành phố đề xuất phương án để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án trọng điểm mà thành phố đã và đang thực hiện”-Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nhấn mạnh.



Xoay quanh việc xác định giá đất, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các ngành khẩn trương cùng với TP. Pleiku xác định cụ thể giá đất, nhất là ở Dự án đường Nguyễn Văn Linh (đoạn Trường Chinh-Lê Thánh Tôn). Phải thống nhất không “làm giá đất trong phòng lạnh” mà phải tiến hành khảo sát thực tế cho phù hợp với tình hình. Việc xác định giá đất cần đảm bảo hài hòa giữa chủ trương của Nhà nước và lợi ích của người dân, xem sự đồng thuận người dân là yếu tố quan trọng.



TRẦN DUNG