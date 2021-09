UBND tỉnh Gia Lai sơ kết công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9-2021

(GLO)- Sáng 1-9, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tháng 8 và triển khai nhiệm vụ tháng 9-2021 bằng hình thức trực tuyến tại 3 điểm cầu.





Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và lãnh đạo UBND TP. Pleiku.

Quang cảnh hội nghị sơ kết. Ảnh: Quang Tấn



Tháng 8 và 8 tháng năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng được sự quan tâm của Trung ương và sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền các cấp, cùng tinh thần trách nhiệm cao của các lực lượng, nhất là các lực lương chống dịch ở tuyến đầu, sự đồng lòng ủng hộ, nỗ lực của người dân, doanh nghiệp…, tỉnh đã thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng-chống dịch, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.



Theo đó, giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa, thu ngân sách, kim ngạch xuất nhập khẩu... tăng so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) tháng 8 ước đạt 1.871 tỷ đồng; tính chung 8 tháng đạt 14.842 tỷ đồng, bằng 59,85% kế hoạch, tăng 11,08% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 8 ước đạt 6.689 tỷ đồng, tăng 7,5% so tháng trước; tính chung 8 tháng ước đạt 49.000 tỷ đồng, bằng 58,33% kế hoạch, tăng 10,39% so cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu tháng 8 ước đạt 45 triệu USD; tính chung 8 tháng đầu năm đạt 405 triệu USD, bằng 66,39% kế hoạch, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Quang Tấn



Thu ngân sách trên địa bàn tháng 8 đạt 668,9 tỷ đồng; tính chung 8 tháng đầu năm ước đạt 5.044 tỷ đồng, đạt 110,8% dự toán Trung ương giao và 99,9% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 83,9% so với cùng kỳ năm trước. Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 đã phân bổ (kể cả vốn kéo dài) hơn 2.558 tỷ đồng; đến chiều 30-8 đã thực hiện giải ngân 965,3 tỷ đồng, đạt 37,73% kế hoạch… Các lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục có bước phát triển. Thực hiện kịp thời, đẩy đủ các chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng. Tình hình an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.



Tuy nhiên, bên cạnh chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nông dân trên địa bàn tỉnh còn chịu ảnh hưởng nặng do dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Cụ thể, hiện toàn tỉnh có 1.237 ha mì nhiễm bệnh khảm lá vi rút tại 9 địa phương; 327,9 ha mía nhiễm bệnh trắng lá phân bố tại huyện la Pa; bệnh sâu keo mùa thu gây hại rải rác tại TP. Pleiku và huyện Kbang. Cùng với đó, từ ngày 27-5 đến cuối tháng 8-2021, trên địa bàn tỉnh phát hiện 19.958 con bò mắc bệnh viêm da nổi cục của 11.889 hộ tại 160 xã, phường, thị trấn thuộc 14 huyện, thị xã, thành phố; lực lượng chức năng đã tiêu hủy 1.782 con (trọng lượng 249.906 kg), khỏi bệnh 12.176 con.



Trong công tác phòng-chống dịch bệnh, từ ngày 28-5 đến 17 giờ ngày 30-8, toàn tỉnh phát hiện 483 ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn 7 huyện, thị xã, thành phố. Có 168 trường hợp đã xuất viện theo đúng quy định, hiện còn 315 trường hợp đang cách ly, điều trị. Trước tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP. Pleiku đang diễn biến phức tạp, liên tục xuất hiện các ca dương tính và chưa rõ nguồn lây, UBND tỉnh đã có Công điện số 20/CĐ-UBND ngày 27-8-2021 về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng-chống dịch Covid-19, trong đó, thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn TP. Pleiku từ 0 giờ ngày 28-8 theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, đến nay, tỉnh đã triển khai tiêm 64.078 liều/69.296 liều vắc xin được cấp; công tác tổ chức tiêm chủng đảm bản an toàn, đúng đối tượng.





Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Duy Định phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Tấn

Ngoài ra, tỉnh đã triển khai trợ cấp kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1-7-2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; đến nay, tổng kinh phí thực hiện hỗ trợ hơn 22,4 tỷ đồng. Gia Lai cũng đã cử đoàn công tác của tỉnh (gồm 4 bác sĩ và 17 điều dưỡng) có kinh nghiệm, năng lực, trình độ để tham gia phục vụ phòng-chống dịch Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh; đồng thời, đưa 24 người từ tỉnh Bình Dương về Gia Lai, trong đó có 22 phụ nữ mang thai và 2 trẻ em.



Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành yêu cầu các cấp, các ngành, chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh trong quá trình thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch về phát triển kinh tế-xã hội phải đặt việc bảo vệ sức khỏe, tính mạng Nhân dân trước đại dịch Covid-19 là nhiệm vụ quan trọng, ưu tiên hàng đầu; đồng thời thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” trong điều kiện mới. Thực hiện nghiêm các quy định về phòng-chống dịch Covid-19 trong 4 ngày nghỉ lễ 2-9; đặc biệt là đối TP. Pleiku và thị trấn Phú Túc (huyện Krông Pa) đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, người dân cần tuân thủ nghiêm quy định “ai ở đâu-ở đó”, không tụ tập đông người, chấp hành tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế.



Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những khó khăn, vướng mắc hiện nay như: tiến độ thực hiện các dự án xây dựng cơ bản và giải ngân đạt thấp; tiến độ trồng rừng đến nay còn chậm; tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi diễn biến phức tạp; giá phân bón, vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi tăng cao; việc kết nối thị trường tiêu thụ nông sản tại các tỉnh phía Nam và miền Trung cũng gặp nhiều khó khăn; công tác quản lý khai thác khoáng sản trên địa bàn.



QUANG TẤN