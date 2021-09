Từ 0 giờ ngày 9-9, dừng thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tại Pleiku

(GLO)- Chiều 8-9, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai có Công văn số 363/CV-BCĐ về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng-chống dịch liên quan đến các ổ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.





Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo tỉnh, đến nay, dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được kiểm soát. Tuy nhiên, vẫn còn 4 nhóm nguy cơ làm cho dịch bệnh xâm nhập, bùng phát đó là: Người về từ các địa phương có dịch Covid-19 trốn tránh khai báo tại địa phương, trốn tránh giám sát y tế tại các chốt kiểm soát bằng nhiều hình thức tinh vi; hàng ngày có số lượng lớn xe tải, xe vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh, thành phố vào tỉnh hoặc đi qua địa bàn tỉnh; trong nội địa của tỉnh tiếp tục xuất hiện trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 sau khi ra viện, dương tính khi cách ly tại nhà sau thời gian cách ly tập trung; một số diễn biến phức tạp liên quan đến chùm ca bệnh trong Quân đoàn 3, các trường hợp dương tính mới hầu hết trong giai đoạn toàn phát nên nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao.

Dừng thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tại TP. Pleiku. Ảnh: Đức Thụy





Để tiếp tục thực hiện các biện pháp khẩn cấp phòng-chống dịch trên địa bàn tỉnh, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh thống nhất dừng thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với địa bàn TP. Pleiku kể từ 0 giờ ngày 9-9. Ủy ban nhân dân thành phố ban hành hướng dẫn các tiêu chí, tiêu chuẩn đảm bảo các biện pháp phòng-chống dịch đối với các cơ sở kinh doanh; hoạt động cho chợ dân sinh, siêu thị, trước mắt vẫn tạm dừng các chợ cóc, chợ tự phát. Thực hiện việc kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý các cơ sở vi phạm. Phối hợp với các sở, ngành của tỉnh để thống nhất việc hướng dẫn các tiêu chí, quy định những hoạt động được phép, những hoạt động không được phép, tránh chồng chéo, bất cập khi ban hành văn bản. Giao Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 TP. Pleiku phối hợp với Quân đoàn 3, Công an tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và chỉ đạo Trung tâm Y tế thành phố tiếp tục khẩn trương truy vết, thực hiện khoanh vùng, phong tỏa chặt đối với toàn bộ khu vực Nhà công vụ của Quân đoàn 3 và các địa điểm liên quan đến các ca bệnh F0, F1 và F2 của Quân đoàn 3, thực hiện khoanh vùng, phong tỏa theo cụm dân cư.



Trên cơ sở tình hình dịch bệnh trên địa bàn, TP. Pleiku đánh giá nguy cơ theo Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31-5-2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia để chủ động phân tầng nguy cơ đối với các xã, phường, qua đó triển khai các biện pháp hành chính phù hợp trên địa bàn quản lý; xây dựng phương án tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình dịch bệnh để đảm bảo các hoạt động không bị đình trệ, ảnh hưởng đời sống của người dân trên địa bàn thành phố; trong đó tiếp tục tạm dừng các hoạt động không thiết yếu, quy định không tập trung quá 10 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, nơi công cộng; các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống được phép mở cửa hoạt động trở lại nhưng chỉ được bán mang về; thông tin, hướng dẫn người dân kịp thời để cùng chính quyền địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, nhất là phương án bảo vệ vùng “bình thường mới”, hạn chế đối với vùng nguy cơ, nguy cơ cao và nguy cơ rất cao, tổ chức giám sát chặt đối với khu vực phong tỏa.



Đối với ca dương tính vào ngày thứ 14 trong khu phong tỏa tại thôn 2, xã An Phú, TP. Pleiku liên quan đến chùm ca bệnh vựa rau Linh Vi, xe chở rau của Đà Nẵng (3 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2) tiếp tục phong toả chặt thêm 14 ngày kể từ ngày 8-8, thực hiện truy vết, xét nghiệm theo đúng quy định.



Ban Chỉ đạo tỉnh cũng yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 huyện Chư Sê nâng cao thêm một mức trong công tác phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn; chuẩn bị các phương án để sẵn sàng ứng phó với tình huống dịch bệnh ở mức độ cao. Thực hiện lấy mẫu mở rộng đối với xã Ia Hlốp và các khu vực có nguy cơ cao. Đánh giá lại các hoạt động triển khai chống dịch tại xã Ia Hlốp và các địa điểm đang thực hiện khoanh vùng. Tiếp tục đánh giá nguy cơ để triển khai các biện pháp phòng-chống dịch phù hợp trên địa bàn quản lý. Xem xét tạm dừng các hoạt động không thiết yếu trong trường hợp phát hiện yếu tố nguy cơ cao, hạn chế tập trung đông người.



Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 huyện Krông Pa tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch tại Công văn số 348/CV-BCĐ ngày 3-9-2021 của Ban Chỉ đạo tỉnh về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng-chống dịch liên quan đến ổ dịch Covid-19 trong cộng đồng tại TP. Pleiku và huyện Chư Sê cũng như các văn bản liên quan khác. Đánh giá nguy cơ để triển khai các biện pháp phòng-chống dịch phù hợp trên địa bàn quản lý.



Công an tỉnh chỉ đạo các chốt kiểm soát của tỉnh thực hiện kiểm tra đối với tất cả các xe vào địa bàn tỉnh; đảm bảo các xe đều phải được kiểm tra dịch tễ nhằm kịp thời ngăn chặn các trường hợp khai báo y tế không trung thực, trốn khai báo. Tiếp tục phối hợp với Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Quân đoàn 3 truy vết, điều tra dịch tễ kịp thời góp phần ngăn chặn sớm sự lây lan dịch bệnh, sớm kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.



Sở Y tế chỉ đạo các trung tâm y tế thực hiện đúng chức năng cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, chủ động trong công tác tham mưu cho chính quyền các cấp trong công tác phòng-chống dịch Covid-19; xây dựng các phương án đáp ứng dịch theo từng mức độ và phương án bảo vệ vùng xanh trong tình hình mới. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn cho UBND, Ban chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố việc triển khai cập nhật bản đồ dịch tễ trên địa bàn của từng địa phương và của tỉnh. Việc triển khai chậm nhất ngày 10-9; báo cáo về Ban Chỉ đạo tỉnh kết quả thực hiện trước 17 giờ ngày 10-9.



HÀ SỰ