Từ 0 giờ ngày 1-9, thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa theo Chỉ thị 16

(GLO)- Ngày 31-8, UBND tỉnh Gia Lai có Công điện khẩn số 21/CĐ-UBND tiếp tục triển khai một số biện pháp khẩn cấp trên địa bàn huyện Krông Pa do liên quan đến các trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.





Ngày 31-8-2021, theo báo cáo của Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, bước đầu ghi nhận có thêm 4 ca dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 tại huyện Krông Pa; trong đó 2 trường hợp tái dương tính sau thời gian điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh và 2 trường hợp là F1 và F2 của trường hợp bệnh nhân P.Q.H. Để nhanh chóng kiểm soát hiệu quả, triệt để dập dịch, hạn chế thấp nhất khả năng lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, nhất là tại huyện Krông Pa, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành của tỉnh, UBND-Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 huyện Krông Pa; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai khẩn cấp các biện pháp sau:

Thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ từ 0 giờ ngày 1-9. Ảnh: Đức Mạo



Ủy ban nhân dân-Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 huyện Krông Pa thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn thị trấn Phú Túc theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ và khoanh vùng, phong tỏa tạm thời các điểm dịch tễ liên quan kể từ 0 giờ ngày 1-9-2021 cho đến khi có thông báo mới. Kiểm soát, khoanh vùng, thiết lập các chốt chặn tại các cửa ngõ giao thông ra, vào thị trấn Phú Túc. Thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội trên phạm vi toàn thị trấn Phú Túc theo Chỉ thị số 16/CT-TTg với nguyên tắc “ai ở đâu thì ở đó”. Cụ thể hóa bằng các biện pháp đáp ứng với tình hình dịch phù hợp với địa phương, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; chỉ đạo UBND thị trấn Phú Túc, các phòng, ban chuyên môn và các cơ quan liên quan triển khai lực lượng, huy động các lực lượng tình nguyện, đoàn thanh niên, dân quân, tự vệ… tham gia tổ chức tuần tra, giám sát để đảm bảo phòng-chống dịch tại địa phương, nhất là việc bảo đảm giãn cách giữa cá nhân với cá nhân, gia đình với gia đình; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách, các quy định về phòng-chống dịch Covid-19.



Các địa bàn khác trong toàn huyện, giao Chủ tịch UBND huyện, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 huyện Krông Pa trên cơ sở điều tra dịch tễ, đánh giá mức độ nguy cơ để triển khai các biện pháp phòng-chống dịch cho phù hợp. Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Công an tỉnh tiếp tục triển khai các nội dung tại Công văn số 330/CV-BCĐ ngày 30-8-2021 về việc tiếp tục triển khai một số biện pháp khẩn cấp trên địa bàn huyện Krông Pa do liên quan đến các trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.



Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các đơn vị y tế tiếp tục triển khai Công văn số 330/CV-BCĐ ngày 30-8-2021 về việc tiếp tục triển khai một số biện pháp khẩn cấp trên địa bàn huyện Krông Pa. Đánh giá việc đảm bảo các điều kiện an toàn trong phòng-chống dịch Covid-19 tại Trung tâm Y tế huyện Krông Pa để có phương án xử lý tiếp theo. Nâng cao năng lực truy vết, xét nghiệm mở rộng; sẵn sàng huy động nhân lực y tế hỗ trợ cho huyện Krông Pa trong trường hợp dịch bệnh diễn biến cấp độ cao hơn.



Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp Sở Y tế, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 huyện Krông Pa đánh giá việc thực hiện các quy định về phòng-chống dịch Covid-19 trong khu cách ly tập trung, về việc xử lý chất thải, rác thải sinh hoạt và các quy định khác; đồng thời hướng dẫn, chấn chỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định tại khu cách ly tập trung trong phạm vi toàn tỉnh. Các sở, ban, ngành của tỉnh căn cứ các quy định về chống dịch Covid-19, các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi huyện Krông Pa hướng dẫn và triển khai các phương án vận hành theo chức năng, nhiệm vụ của ngành mình.



KIỀU PHAN