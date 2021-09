Thị xã An Khê cần tăng cường các biện pháp phòng-chống dịch, giữ vững "vùng xanh"

(GLO)- Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng-chống Covid-19 tỉnh tại buổi kiểm tra công tác phòng-chống dịch trên địa bàn phường Tây Sơn (thị xã An Khê) vào sáng 15-9.





Tăng cường biện pháp phòng-chống dịch





Theo báo cáo, từ cuối tháng 4-2021 đến ngày 14-9, toàn phường Tây Sơn có 582 người thực hiện cách ly y tế tại nhà. Hiện đang thực hiện cách ly y tế tại nhà theo quy định là 44 người, trong đó có 39 người cách ly y tế tại nhà và 5 người Trung Quốc cách ly tại cơ sở lưu trú.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị thị xã An Khê cũng như các xã, phường tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: Ngọc Minh



Để công tác phòng-chống dịch đạt hiệu quả, UBND phường đã chỉ đạo triển khai thành lập tổ truy vết nhanh và kiện toàn 29 tổ Covid cộng đồng với 59 thành viên tham gia. Đến nay, đã in 16 đĩa tuyên truyền về phòng-chống dịch phát ở trạm phát thanh của phường và 7 tổ dân phố; Công an phường, Bảo vệ dân phố, cán bộ phụ trách đài truyền thanh phường thu âm phát loa di động toàn địa bàn phường về triển khai các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19. Đồng thời, in 5.000 tờ tuyên truyền khẩu hiệu 5K đi tuyên truyền và phát cho tất cả các hộ dân trên địa bàn, công khai số điện thoại đường dây nóng của lãnh đạo UBND phường, Trạm Y tế phường trên tờ tuyên truyền thông điệp 5K; in 3.000 tờ tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Bluezone.



Bên cạnh đó, UBND phường chủ động phối hợp với Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các thành viên thực hiện nghiêm túc công tác phòng-chống dịch trên địa bàn. Phối hợp tăng cường triển khai tuyên truyền bằng loa di động trên địa bàn phường. Bên cạnh đó, các trường học trên địa bàn phường, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phòng-chống dịch cho cán bộ, giáo viên nhân viên và học sinh nhà trường; tổ chức khai giảng bằng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn của ngành Giáo dục và Đào tạo, các trường triển khai kế hoạch năm học 2021-2022.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch trao đổi về công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại Trường Tiểu học Trần Phú (xã Song An, thị xã An Khê). Ảnh: Ngọc Minh



Chủ tịch UBND phường Tây Sơn Lữ Văn Tâm cho biết: Bên cạnh những thuận lợi, công tác phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn còn một số khó khăn. Hiện nay, nhân lực Trạm Y tế mỏng lại quản lý 7 tổ dân phố, vì vậy phường phải phân công nhiệm vụ cho các cán bộ ở tổ dân phố, lực lượng công an phối hợp nhân viên y tế thực hiện công tác truy vết, cách ly, giám sát. Bên cạnh đó, công tác cách ly y tế tại phường cũng đang vướng mắc. Vì vậy, đề nghị nghị tỉnh có văn bản cụ thể, đối với các công dân có yếu tố nước ngoài, những chuyên gia từ các vùng có dịch về và tài xế xe tải.



Nỗ lực giữ “vùng xanh” của tỉnh



Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công tác thực hiện các phương án phòng-chống dịch Covid-19 của phường Tây Sơn, nhất là các tổ Covid cộng đồng. Đồng thời lưu ý địa phương tăng cường kiểm tra công tác phòng-chống dịch tại các tổ dân phố, trường học.



Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cùng đoàn công tác đã thăm chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 của tỉnh trên quốc lộ 19 (xã Song An), Trường Tiểu học Trần Phú (xã Song An) và Trung tâm Y tế thị xã An Khê.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nắm tình hình hoạt động tại chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 của tỉnh trên quốc lộ 19. Ảnh: Ngọc Minh



Tại chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 của tỉnh trên quốc lộ 19, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã động viên, biểu dương tinh thần trách nhiệm của lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại chốt, khắc phục khó khăn, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện đi đến địa phương. Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý chốt thực hiện công tác phòng-chống dịch theo quy trình, phân luồng hợp lý, kiểm tra, kiểm soát kỹ xe ra vào địa phương, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong khai báo y tế, quét mã QRCode. Tại đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 thị xã An Khê lắp đặt máy phun khử khuẩn ngay đầu chốt kiểm soát, bố trí phòng đợi, tổ xét nghiệm nhanh; hàng ngày tổ chức thu gom rác, vệ sinh môi trường.



Tại Trường Tiểu học Trần Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Giám hiệu nhà trường cần bổ sung các bảng dán tuyên truyền phòng-chống Covid-19. Nhà trường hướng dẫn phụ huynh khai báo y tế hàng ngày cho con em, bố trí nước sát khuẩn, khẩu trang ở mỗi lớp học, nhắc nhở các em đeo khẩu trang đúng cách…



Qua kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang-thiết bị phục vụ công tác điều trị bệnh nhân Covid tại Trung tâm Y tế thị xã, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cho rằng, cơ sở vật chất cơ bản đảm bảo. Tuy nhiên, Trung tâm cần xây dựng phương án xử lý rác thải, nhất là chất thải y tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu thị xã An Khê lắp đặt máy phun khử khuẩn, phòng đợi, tổ xét nghiệm nhanh tại chốt kiểm soát trên quốc lộ 19 (xã Song An, thị xã An Khê). Ảnh: Ngọc Minh



Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, thị xã An Khê nằm trên trục quốc lộ 19 có lưu lượng xe qua lại đông; các chuyên gia làm việc tại các dự án điện gió ở các huyện lân cận đều về An Khê cư trú. Vì vậy, địa phương cần thực hiện nghiêm, thận trọng trong công tác quản lý công dân.



Liên quan đến việc ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng-chống dịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, Phòng Văn hóa-Thông tin thị xã rà soát các xã, phường cần hỗ trợ gì thì giúp địa phương. Thị xã tổ chức tập huấn việc ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng-chống dịch trên toàn địa bàn.



Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND thị xã chỉ đạoTrung tâm Y tế lên kế hoạch đầu tư trang-thiết bị y tế; xác định rõ ngân sách thị xã bao nhiêu, ngân sách tỉnh bao nhiêu để phục vụ công tác điều trị bệnh nhân Covid-19. Đồng thời, đề nghị thị xã cũng như các xã, phường quán triệt sâu sắc Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng-chống dịch Covid-19 về việc ban hành “Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng-chống dịch Covid-19’’. “Thị xã An Khê cần tăng cường các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 hiệu quả để là “vùng xanh” của tỉnh”-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh.



NGỌC MINH