Pleiku kết thúc 12 ngày thực hiện giãn cách xã hội, người dân phấn khởi

(GLO)- Lời Tòa soạn: Từ 0 giờ ngày 9-9, TP. Pleiku dừng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch trong trạng thái bình thường mới. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại một số ý kiến, cảm nhận của người dân, doanh nghiệp xung quanh sự kiện này.





Từ 0 giờ ngày 9-9, TP. Pleiku dừng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 và chuyển sang trạng thái bình thường mới. Ảnh: Quang Tấn

Chị Vũ Thị Kiều Trang (tổ 2, phường Trà Bá, TP. Pleiku): Vui mừng được trở lại trường



Sau khi ghi nhận nhiều trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, việc thành phố thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 nhằm khống chế lây lan trong cộng đồng là kịp thời và đúng đắn. Tuy nhiên, việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 cũng khiến chúng tôi gặp một số khó khăn, trở ngại; bởi tôi công tác tại một trường học ở huyện Ia Grai, trong khi chồng thì đang đóng quân ở khu vực biên giới.



Do đó, khi biết thành phố dừng thực hiện các biện pháp giãn cách theo Chỉ thị 16, tôi thực sự rất vui mừng, phấn khởi. Mừng vì dịch đã phần nào được khống chế, đẩy lùi, phấn khởi vì một số hoạt động đã trở lại bình thường. Trên hết, tôi được quay trở lại trường, trở lại với công việc dạy trẻ ở huyện biên giới Ia Grai.



Anh Cao Huyền Tuấn Anh-chủ homestay Tiên Sơn Pleiku: Chấp hành nghiêm các quy định phòng-chống dịch



Tôi thấy rất mừng khi thành phố cơ bản đã khống chế được dịch bệnh. Mong rằng, dù thành phố hết giãn cách theo Chỉ thị 16 nhưng mọi người vẫn tiếp tục chấp hành nghiêm các quy định phòng-chống dịch. Đồng thời, đề nghị lực lượng chức năng cần kiểm soát chặt chẽ việc người dân từ vùng có dịch đến TP. Pleiku, kịp thời phát hiện trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, tránh lây lan trong cộng đồng và tránh cho việc phải tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.



Hiện chúng tôi đang khẩn trương bắt tay ngay vào việc chuẩn bị các điều kiện, sẵn sàng đón tiếp khách đến homestay tham quan, nghỉ dưỡng.





Ông Nguyễn Ngọc Hoàng-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Hương Đất An Phú: Tập trung đẩy mạnh sản xuất



Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tại nhiều tỉnh, thành phố áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nên hoạt động sản xuất, cung ứng các loại rau củ quả an toàn theo hướng VietGAP tại các thị trường chính của Công ty gặp không ít khó khăn. Đặc biệt, khi thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, việc lưu thông các mặt hàng rau củ quả càng gặp khó khăn hơn, sản lượng bán cũng giảm mạnh. Trong khi đó, để đảm bảo hoạt động sản xuất, Công ty phải giữ lại công nhân, người lao động ăn uống, sinh hoạt tại chỗ.



Việc TP. Pleiku dừng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho Công ty trong việc mở rộng sản xuất, cung ứng rau củ quả. Chúng tôi sẽ tập trung nhân lực, đẩy mạnh sản xuất nhằm đảm bảo nguồn rau củ quả cung ứng kịp thời cho các thị trường như Đà Nẵng, Phú Yên đã được Công ty ký kết hợp đồng tiêu thụ. Đồng thời, Công ty cũng sẽ chấp hành nghiêm các quy định về phòng-chống dịch trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Hiện nay, bình quân mỗi ngày, Công ty cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh khoảng 4 tấn rau củ quả. Chúng tôi kỳ vọng việc dừng giãn cách xã hội sẽ thúc đẩy phát triển sản xuất tăng lượng rau củ quả cung ứng cho người tiêu dùng trong thời gian tới.



Ông Võ Phan Duyệt-Chủ tịch UBND phường Diên Hồng: Phòng-chống dịch trong trạng thái bình thường mới



Nhìn chung, qua gần nửa tháng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, người dân trên địa bàn chấp hành rất nghiêm túc. Hiện phường đang triển khai lực lượng, xe loa tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện theo Công văn hỏa tốc số 3376/UBND-VHXH của UBND thành phố về việc tiếp tục triển khai các biện pháp để phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn.



Đồng thời, tăng cường lực lượng kiểm tra việc thực hiện công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (chỉ được bán mang về), tuyệt đối không cho các quán vỉa hè bán, chấp hành nghiêm quy định 5K, nhất là việc đeo khẩu trang nơi công cộng. Cùng với đó, phường sẽ cương quyết xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp không chấp hành các quy định về phòng-chống dịch.



QUANG TẤN-HOÀNH SƠN (thực hiện)