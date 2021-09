Pleiku: Gỡ bỏ phong tỏa khu vực không còn nguy cơ lây nhiễm Covid-19

(GLO)- Ngày 21-9, UBND TP. Pleiku có Quyết định số 2672/QĐ-UBND về việc gỡ bỏ phong tỏa khu vực không còn nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố.



Lực lượng chức năng xã An Phú (TP. Pleiku) tiến hành gỡ dây phong tỏa khu vực dân cư thôn 2. Ảnh: Bá Bính

Theo đó, gỡ bỏ phong tỏa đối với Phòng khám Thu Trâm (thôn 3, xã An Phú) và khu vực dân cư vựa rau Lệ-Thanh (thôn 2, xã An Phú). Đây là 2 địa điểm cuối cùng của TP. Pleku được tháo dỡ phong tỏa do không còn yếu tố dịch tễ liên quan đến các ca dương tính với SARS-CoV-2.



Trước đó, ngày 10-9-2021, UBND TP. Pleiku có Quyết định số 2573/QĐ-UBND về việc về việc phong tỏa tạm thời khu vực Phòng khám Thu Trâm và khu dân cư vựa rau Lệ-Thanh để phòng-chống dịch Covid-19. Trong 14 ngày phong tỏa 2 khu vực này, các lực lượng chức năng TP. Pleiku đã 5 lần lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp liên quan và đều cho kết quả âm tính.



Ngay sau khi dỡ bỏ phong tỏa, UBND TP. Pleiku đã chỉ đạo địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, nâng cao nhận thức người dân tại khu vực, đặc biệt là thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế; Trạm Y tế xã theo dõi diễn biến sức khỏe của nhân dân, nhất là những diễn biến bất thường liên quan đến Covid-19 nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.



BÁ BÍNH