Pleiku: Cán bộ, công nhân viên chức mang theo thẻ hoặc giấy đi đường khi tham gia giao thông

(GLO)- Ngày 5-9, UBND TP. Pleiku có Công văn số 3305/UBND-VP hướng dẫn việc đi lại trong thời gian thành phố áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.





Theo UBND TP. Pleiku, sau gần 10 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cơ bản Nhân dân trên địa bàn thành phố đã chấp hành tốt các quy định về giãn cách xã hội; các lực lượng chức năng của thành phố và các xã phường đã tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để phòng-chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, vẫn còn một số địa điểm còn tập trung đông người, việc đeo khẩu trang không đúng quy định vẫn diễn ra, nhiều trường hợp công dân ra đường không có lý do chính đáng, không thật sự cần thiết.

Công an xã Biển Hồ kiểm tra giấy đi đường của nhân viên giao hàng. Ảnh: Bá Bính



Nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội và tăng cường các biện pháp cấp bách phòng-chống dịch Covid-19; UBND TP. Pleiku đã chỉ đạo Công an thành phố, UBND các xã, phường lập các chốt kiểm tra, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất người dân ra đường, chỉ ra đường khi có lý do chính đáng, thật sự cần thiết. Để tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg, UBND thành phố hướng dẫn việc đi lại trong thời gian thành phố áp dụng giãn cách xã hội như sau:



Cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại cơ quan Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ, tổ chức chính trị-xã hội các cấp; các đơn vị sự nghiệp công lập; cán bộ, công nhân viên, người lao động làm việc trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ công ích, thiết yếu: điện lực, bưu chính-viễn thông, ngân hàng, cấp thoát nước, bảo trì đường bộ, bệnh viện, bảo hiểm, xăng dầu, các siêu thị VinMart và Co.opmart; Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai; cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên các cơ quan báo chí, truyền thông khi tham gia giao thông thì phải mang theo giấy tờ: thẻ công chức, thẻ nhân viên, thẻ ngành (hoặc giấy đi đường do cơ quan cấp) để đảm bảo điều kiện lưu thông qua chốt kiểm soát của các xã, phường hoặc các tổ kiểm tra lưu động của lực lượng Công an thành phố.



Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiêp thực hiện việc sắp xếp, bố trí cán bộ nhân viên của đơn vị làm việc luân phiên, giảm tối đa số người làm việc tập trung tại trụ sở cơ quan, tăng cường thực hiện giải quyết công việc trực tuyến tại nhà theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công điện số 20/CĐ-UBND ngày 27-8-2021.



PHAN KIỀU