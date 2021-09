Kéo giảm tai nạn giao thông: Còn nhiều thách thức

(GLO)- Mặc dù ngành chức năng đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp, song tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn tỉnh vẫn tăng về số vụ và số người chết. Điều này đặt ra không ít thách thức cho việc thực hiện mục tiêu kéo giảm TNGT từ 5 đến 10% về cả 3 chỉ số.

Trong 9 tháng năm 2021, trên địa bàn tỉnh xảy ra 231 vụ TNGT, làm chết 166 người, bị thương 179 người (tăng 7 vụ, tăng 8 người chết và giảm 26 người bị thương so với cùng kỳ năm ngoái). Tai nạn giao thông xảy ra chủ yếu trên quốc lộ và đường nội thành, nội thị (chiếm 66,23%). Thời gian xảy ra TNGT chủ yếu rơi vào khung giờ 17-22 giờ (chiếm 45% số vụ). Đáng chú ý là TNGT liên quan đến người dân tộc thiểu số vẫn còn chiếm tỷ lệ cao (chiếm 45,45%); có 2 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 7 người, bị thương 1 người.

Ông Phan Hữu Hiếu-Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh-cho hay, nguyên nhân xảy ra TNGT chủ yếu do lỗi chủ quan của người tham gia giao thông như: đi sai làn đường, phần đường, không chú ý quan sát, tránh, vượt, dừng, chuyển hướng sai quy định...

Cũng theo ông Hiếu, từ đầu năm đến nay, qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đã lập biên bản 61.425 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ 9.809 phương tiện và 26.380 giấy tờ các loại. Qua đó, xử phạt vi phạm hành chính 59.193 trường hợp với tổng số trên 28,6 tỷ đồng, tước 2.091 giấy phép lái xe có thời hạn. Cùng với đó, lực lượng chức năng đã xử phạt 1.998 trường hợp vi phạm nồng độ cồn với tổng số 987,45 triệu đồng, tước 50 giấy phép lái xe. Ngoài ra, Công an cấp xã và tổ tự quản an toàn giao thông (ATGT) phối hợp với Cảnh sát Giao thông đã phát hiện và xử phạt 4.167 trường hợp với tổng số hơn 1,8 tỷ đồng, nhắc nhở 12.023 trường hợp. Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) và Công an các địa phương đã vận động cá biệt, gọi hỏi, răn đe 2.508 thanh-thiếu niên thường xuyên vi phạm, gây mất trật tự ATGT.

Hiện trường vụ tai nạn trên quốc lộ 14 (đoạn qua thôn Bak-Kuao, xã Ia Băng, huyện Chư Prông). Ảnh: Lê Anh

Qua đánh giá tình hình TNGT trong 9 tháng năm 2021, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh-cho rằng: Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến lực lượng làm công tác đảm bảo trật tự ATGT phải đảm đương nhiệm vụ phòng-chống dịch nên ảnh hưởng đến công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự ATGT. Dịch bệnh khiến nhiều người hạn chế việc đi lại nhưng TNGT vẫn tăng nguyên nhân là do lỗi chủ quan của người tham gia giao thông.

“Để kéo giảm TNGT trong những tháng cuối năm, các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể và chính quyền địa phương cần tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông. Lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo lồng ghép tuyên truyền giáo dục cho học sinh về Luật Giao thông đường bộ. Đồng thời, các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự ATGT gắn với nhiệm vụ phòng-chống dịch Covid-19. Đặc biệt, huy động lực lượng Công an xã phối hợp tuần tra đảm bảo trật tự ATGT ngay từ cơ sở, góp phần kéo giảm TNGT, nhất là TNGT liên quan thanh-thiếu niên dân tộc thiểu số. Cùng với đó, lực lượng Công an các địa phương phối hợp với chính quyền, gia đình, người có uy tín ở cộng đồng dân cư tiến hành gọi hỏi, răn đe, yêu cầu các thanh-thiếu niên càn quấy, có biểu hiện quá khích khi tham gia giao thông ký cam kết tuân thủ Luật Giao thông đường bộ”-ông Phan Hữu Hiếu đề cập.