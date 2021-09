Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI (mở rộng): Tập trung "gỡ khó" cho 3 tháng cuối năm

(GLO)- Ngày 29-9, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI (mở rộng) bước vào ngày làm việc đầu tiên. Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng năm 2021, từ đó đề ra nhiều giải pháp “gỡ khó” nhằm triển khai thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm.





Chủ trì hội nghị gồm các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Quang cảnh Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI (mở rộng). Ảnh: Quang Tấn



Nỗ lực thực hiện nhiệm vụ



Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đã trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo tình hình thực hiện công tác 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, song với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả khả quan trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế-xã hội tiếp tục duy trì phát triển ổn định. Một số chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ năm 2020 như: giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 16.789 tỷ đồng (tăng 11,36%); tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 54.245 tỷ đồng (tăng 7,16%); kim ngạch xuất khẩu ước đạt 450 triệu USD (tăng 12,5%); kim ngạch nhập khẩu ước đạt 623,7 triệu USD (tăng gấp 8,66 lần); tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước thực hiện 44.856 tỷ đồng (tăng gấp 2,2 lần); tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ước đạt 5.941 tỷ đồng (bằng 117,7% Nghị quyết, tăng 90,1%)...



Các lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục có bước phát triển; thực hiện kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng. Công tác phòng-chống dịch Covid-19 được triển khai quyết liệt, kịp thời và có hiệu quả. Quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Công tác cải cách hành chính được quan tâm, các vấn đề bức xúc trong xã hội được tập trung tháo gỡ, xử lý.



Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cũng đạt được những kết quả quan trọng, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Công tác tuyên giáo, dân vận, kiểm tra, giám sát có sự đổi mới, chất lượng. Công tác cán bộ tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo đúng quy trình, quy định. Việc tạo nguồn, phát triển đảng viên mới gắn với xây dựng chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy được chú trọng. Trong 9 tháng năm 2021, toàn tỉnh kết nạp được 1.292 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 62.660 người. Tổng số thôn, làng, tổ dân phố có chi bộ là 1.576 (tăng 36 chi bộ so với đầu năm 2021), trong đó có 1.416 chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có chi ủy. Toàn tỉnh có 1.193 trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên (đạt 75,69%); 494 bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố (chiếm 31,35%).

Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Quang Tấn



Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên chỉ rõ: Trên lĩnh vực kinh tế-xã hội, dịch Covid-19 đã tác động mạnh và làm giảm doanh thu của ngành dịch vụ, du lịch, vận tải. Hoạt động của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn; số doanh nghiệp giải thể, tạm dừng hoạt động tăng. Dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi xuất hiện tại một số địa phương nhưng chưa được khống chế kịp thời. Tiến độ trồng rừng chậm so với kế hoạch. Một số dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh chậm triển khai thực hiện nhưng các sở, ngành có liên quan chậm tham mưu xử lý, tạo dư luận bức xúc trong Nhân dân. Công tác phối hợp, nắm vấn đề giữa các cấp, ngành, địa phương trong phòng-chống dịch Covid-19 có lúc, có nơi chưa tốt. Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy cũng băn khoăn khi tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, tai nạn liên quan đến xe máy chiếm hơn 52,8%, tập trung chủ yếu ở lứa tuổi thanh-thiếu niên, nhất là người dân tộc thiểu số. Một số địa phương tai nạn tăng cao cả 3 tiêu chí như: Ia Pa, Mang Yang, Đak Đoa.



“Tôi đề nghị các đồng chí tập trung làm rõ những tồn tại, hạn chế nêu trên. Từ đó, đề xuất các giải pháp khắc phục, góp phần triển khai thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm 2021”-Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.



“Gỡ khó” cho 3 tháng cuối năm



Mặc dù tổng thu ngân sách toàn tỉnh trong 9 tháng đạt 117,7% so với Nghị quyết nhưng một số địa phương vẫn gặp khó ở chỉ tiêu này. Bí thư Thị ủy An Khê Nguyễn Xuân Phước cho hay: “Dịch Covid-19 đã tác động lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn dẫn đến thu ngân sách của địa phương đạt thấp. Hiện thị xã mới thu được 72,75 tỷ đồng, bằng 42,7% so với dự toán HĐND thị xã giao. Để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2021 trong 3 tháng còn lại là tương đối khó. Sắp tới, địa phương sẽ làm việc với Cục Thuế tỉnh và Sở Tài chính để tìm giải pháp tháo gỡ”. Tương tự, theo Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân, thị trường bất động sản trầm lắng, cộng với việc đấu giá đất gặp khó khiến nguồn thu từ các dự án của thành phố giảm đáng kể. Nếu không tính tiền sử dụng đất thì tổng thu ngân sách của thành phố chỉ đạt 77% dự toán.



Vấn đề đảm bảo đời sống người dân, an sinh xã hội trong bối cảnh dịch bệnh cũng được nhiều đại biểu quan tâm. Bí thư Huyện ủy Krông Pa Tô Văn Chánh thông tin: “Hiện nay, toàn huyện có hơn 2 ngàn lao động vào làm việc tại các tỉnh, thành phía Nam bị kẹt lại do dịch, trong đó có hơn 80% lao động là người dân tộc thiểu số. Họ đều là lao động chính của các hộ gia đình nhưng đã thất nghiệp 4 tháng nay, vì thế đời sống kinh tế gặp rất nhiều khó khăn. Mong tỉnh quan tâm có hướng hỗ trợ các lao động này”. Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, giá vật tư nông nghiệp liên tục tăng cao trong khi giá cả các mặt hàng nông sản xuống thấp cũng ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập của người dân. “Dịch Covid-19 làm tắc nghẽn lưu thông hàng hóa khiến nông sản khó tiêu thụ, giá giảm sâu; đặc biệt, giá lúa gạo giảm hơn một nửa so với cùng kỳ năm trước khiến đời sống của nông dân gặp khó. Đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT kết nối với các doanh nghiệp thu mua nông sản cho người dân, tránh tình trạng bị thương lái ép giá”-Bí thư Huyện ủy Phú Thiện Nguyễn Hoàng Phong đề xuất.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Ảnh: Tấn Thi



Liên quan đến vấn đề này, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa cho biết: Sở đã thành lập tổ công tác kết nối với 2 tổ công tác của Bộ Nông nghiệp và PTNT ở phía Bắc và phía Nam nhằm điều phối sản xuất, lưu thông thị trường. Ngoài ra, Sở cũng đã chỉ đạo thành lập tổ công tác ở các huyện, xã để cùng với doanh nghiệp tìm kiếm, kết nối thị trường, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, tiêu thụ nông sản.



Hội nghị cũng đã dành thời gian để làm rõ một số vấn đề về phòng-chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp, Luật Giao thông đường bộ; tiến độ xây dựng nông thôn mới, trồng rừng; tỷ lệ giải ngân vốn các công trình xây dựng cơ bản đạt thấp; chính sách hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho người dân; xử lý vi phạm các quy định về phòng-chống dịch Covid-19; kế hoạch dạy và học ứng phó với dịch bệnh...



Về công tác xây dựng Đảng, vướng mắc trong việc nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố được một số đại biểu đưa ra thảo luận. Bí thư Huyện ủy Đak Đoa Nguyễn Hữu Thọ phân tích: Quá trình triển khai nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm tổ trưởng tổ dân phố tương đối thuận lợi, song lại khó khăn đối với thôn, làng. Bởi vì những đảng viên mới, trẻ thì chưa có đủ uy tín; trong khi đó, đảng viên lớn tuổi, người có uy tín thì lại hạn chế về trình độ học vấn, cùng một lúc đảm đương 2 chức danh sẽ khó hoàn thành nhiệm vụ được giao. Huyện đang quyết tâm chỉ đạo thực hiện chủ trương này, tuy nhiên, có lẽ phải cần nhiều thời gian hơn để hoàn thành.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, song với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Gia Lai đã đạt được nhiều kết quả khả quan trên tất cả các lĩnh vực. Ảnh: Tấn Thi



Thực trạng thiếu nguồn phát triển đảng viên cũng là vấn đề nan giải của nhiều cấp ủy địa phương hiện nay.



Sau khi nghe ý kiến thảo luận tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành yêu cầu các sở, ngành, địa phương quan tâm, phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, nhất là việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đối với các địa phương có tỷ lệ tai nạn giao thông tăng cao trong 9 tháng qua phải chỉ đạo quyết liệt, kéo giảm tình trạng này bằng những giải pháp cụ thể. Sở Công thương phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương làm rõ các nội dung kiến nghị của các doanh nghiệp đầu tư điện mặt trời trên địa bàn tỉnh.



Ngày 30-9, các đại biểu tiếp tục thảo luận, cho ý kiến đối với 4 dự thảo nghị quyết và 1 chương trình hành động của Tỉnh ủy cùng một số nội dung thuộc thẩm quyền.



HỒNG THI - QUANG TẤN