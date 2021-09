Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện đi vào địa bàn tỉnh

(GLO)- Ngày 22-9, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai có Công điện số 22/CĐ-UBND về việc tăng cường kiểm soát các phương tiện đi vào địa bàn tỉnh.





Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh tăng cường chỉ đạo các lực lượng Công an toàn tỉnh trong việc kiểm soát, quản lý, giám sát các phương tiện ra vào địa bàn tỉnh. Tổ chức quán triệt, phổ biến quy trình quản lý người và phương tiện ra vào tỉnh của Công an tỉnh để phối hợp tốt, chặt chẽ với các lực lượng chức năng thực hiện đúng quy định. Kiên quyết xử lý các lái xe vi phạm. Lập biên bản xử lý vi phạm và từ chối cho nhập vào địa bàn tỉnh đối với các lái xe vi phạm ở các lần tiếp theo. Tiếp tục rà soát quy trình để điều chỉnh cho phù hợp, hiệu quả hơn.

Công an TP. Pleiku tuần tra lưu động kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm quy định phòng-chống dịch trên đường Phạm Văn Đồng. Ảnh: Bá Bính



Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo lực lượng y tế tại các chốt kiểm soát tăng cường cảnh giác, nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khai báo y tế đầy đủ, chặt chẽ, nhất là đối với người đến từ vùng dịch. Thông tin đến y tế cơ sở để tiếp tục giám sát y tế chặt chẽ các trường hợp đến và về địa phương. Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tầm soát trọng điểm cho các lái xe trong toàn tỉnh. Đồng thời, rà soát để tiêm vắc xin đủ liều cho các lái xe.



Lãnh đạo Sở Giao thông-Vận tải tiếp tục yêu cầu các doanh nghiệp, chủ phương tiện vận tải đã được dán giấy nhận diện có mã QRCode của ngành Giao thông-Vận tải phải cam kết thực hiện các biện pháp chống dịch khi lưu hành trên địa bàn của tỉnh, khai báo y tế trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung khai báo y tế. Đối với các trường hợp người điều khiển phương tiện về từ các địa phương khác (không phải về từ vùng dịch) có lưu trú trên địa bàn tỉnh thì phải thực hiện khai báo y tế với cơ sở y tế gần nhất; cam kết thực hiện 5K, hạn chế tiếp xúc và đăng ký tạm trú với chính quyền địa phương nơi lưu trú tạm thời.



Chủ tịch UBND, Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 cấp huyện, cấp xã chịu trách nhiệm nếu để xảy ra các trường hợp vi phạm phòng-chống dịch để lây lan dịch bệnh trên địa bàn quản lý. Tăng cường thực hiện và chỉ đạo Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng liên quan đến công tác triển khai quản lý, giám sát phương tiện bằng phù hiệu kiểm soát do Công an tỉnh ban hành để tất cả các tầng lớp nhân dân biết, phối hợp với lực lượng Công an, các cấp, các ngành cùng giám sát, thực hiện…



HÀ SỰ