Gia Lai tăng cường công tác phòng-chống dịch trong tình hình mới

(GLO)- Chiều 9-9, đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo tỉnh với Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn để triển khai một số công tác phòng-chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh.





Tham gia cuộc họp trực tuyến tại điểm cầu UBND tỉnh có các đồng chí: Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh; Đỗ Tiến Đông-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh; Kpă Thuyên-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Quang cảnh cuộc họp trực tuyến tại điểm cầu UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện



Theo Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh: Từ ngày 28-5 đến chiều 9-9, toàn tỉnh ghi nhận 520 ca nhiễm SARS-CoV-2. Đến thời điểm báo cáo có 218 trường hợp khỏi bệnh xuất viện (có 52 trường hợp tái dương tính). Hiện nay, các chùm ca bệnh, các ổ dịch cơ bản đã được kiểm soát; chỉ còn 4 chùm ca bệnh có yếu tố nguy cơ, hiện đang tiếp tục truy vết, tìm nguồn lây là các chùm ca bệnh liên quan đến chuỗi lây nhiễm 5 công nhân cạo mủ cao su; trường hợp dương tính tại huyện Chư Sê; 1 trường hợp phát hiện dương tính trong khu cách ly đối với công dân tại xã An Phú (TP. Pleiku) và chùm ca bệnh tại thị trấn Phú Túc (huyện Krông Pa).



Tại cuộc họp, các đại biểu đã đóng góp ý kiến về công tác phòng-chống dịch trong tình hình mới. Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, hiện nay, tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục đối diện với nhiều nguy cơ và khó khăn hơn trong công tác phòng-chống dịch. Nhận định trong thời gian tới, tỉnh Gia Lai sẽ đối diện với nhiều nguy cơ trong việc kiểm tra, kiểm soát người về từ vùng dịch, việc phủ vắc xin phòng Covid-19 cũng chưa đầy đủ. Do đó, nếu có ca bệnh nặng sẽ quá tải cho ngành Y tế. Bên cạnh đó, đã có tình trạng kết thúc cách ly tập trung về cách ly tại nhà mới dương tính và các trường hợp tái dương tính sau khi điều trị… là những nguy cơ lây lan dịch bệnh, nếu quản lý kiểm soát không tốt.



Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành nhấn mạnh: Cuộc chiến phòng-chống dịch Covid-19 đã chuyển sang trạng thái mới, vì vậy công tác phòng-chống dịch đòi hỏi phải có sự chỉ đạo xuyên suốt từ cấp Trung ương, đến cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Theo đó, ngoài 17 điểm cầu Ban Chỉ đạo cấp huyện, thị xã, thành phố và 182 điểm cầu xã, phường, thị trấn đã hoàn thiện trung tâm hội nghị trực tuyến cấp xã thì 38 xã còn lại cần nhanh chóng hoàn thiện ngay trong tháng 9-2021 để nắm bắt kịp thời công tác chỉ đạo phòng-chống dịch của tỉnh. Ngoài ra, thời gian tới, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh sẽ tổ chức kiểm tra đột xuất đối với cấp xã trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng-chống dịch tại địa phương.



Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành nhấn mạnh: Cuộc chiến phòng-chống dịch Covid-19 hiện nay chuyển sang tình hình mới, phân chia ra 4 vùng: đỏ, cam, vàng, xanh trong phòng-chống dịch. Trong đó, vùng xanh là vùng an toàn, vùng vàng có nguy cơ, vùng cam là nguy cơ cao và vùng đỏ là vùng có nguy cơ rất cao. Đối với các vùng, cần có phương án ứng xử phòng-chống dịch phù hợp với phương châm: khoanh vùng rộng, phong tỏa hẹp, thần tốc truy vết, có thể 24 giờ 48 giờ và tối đa 72 giờ phải kết thúc để sớm bóc tách F0 (nếu có) ra khỏi cộng đồng và triển khai các biện pháp xử lý dập dịch, chặt đứt nguồn lây lan. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố cần xây dựng phương án bảo vệ vùng an toàn, triển khai các hoạt động kinh tế-xã hội theo phương án “bình thường mới”; đồng thời thực hiện nghiêm việc kiểm tra vùng phong tỏa, giám sát chặt vùng nguy cơ, nguy cơ cao trên địa bàn; xác định phương châm “Lấy xã, phường, thị trấn là “pháo đài”, người dân là “chiến sĩ”; người dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể trong phòng-chống dịch.



NHƯ NGUYỆN