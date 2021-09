Củng cố "pháo đài" chống dịch

(GLO)- “Lấy xã, phường, thị trấn là “pháo đài”, người dân là “chiến sĩ”. Đây là nơi dân sinh sống, nơi gần dân nhất, sát dân nhất, hiểu dân nhất và trực tiếp với dân nhiều nhất. Còn người dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể trong phòng-chống dịch”-đó là chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến ngày 5-9 với các địa phương trên cả nước về công tác ứng phó với dịch Covid-19.

Tiếp thu tinh thần chỉ đạo đó, các xã, phường, thị trấn ở Gia Lai đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã thực hiện triệt để phương châm “4 tại chỗ”, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào địa bàn nhằm cắt đứt chuỗi lây nhiễm.

“Lá chắn thép” bảo vệ người dân

Từ khi phường Thắng Lợi (TP. Pleiku) xuất hiện các ca dương tính với SARS-CoV-2, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 phường đã nhanh chóng thành lập 4 chốt kiểm soát cố định, 10 tổ tuần tra lưu động để kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Thành viên của các chốt đều làm việc tích cực, túc trực 24/24 giờ để thực hiện nhiệm vụ kiểm soát toàn bộ người dân ra vào địa bàn. Ông Nguyễn Văn Tùng-Chủ tịch UBND phường, Chỉ huy trưởng Trung tâm phòng-chống dịch Covid-19 phường Thắng Lợi-cho hay: “Để trở thành “pháo đài” chống dịch, mỗi cán bộ, đảng viên đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động phòng-chống dịch. Ban Chỉ đạo đã kích hoạt đường dây nóng để kịp thời nắm bắt thông tin phản ánh của người dân. Ủy ban nhân dân phường đã linh hoạt, chủ động trong tiếp nhận, xử lý công việc trên phần mềm quản lý văn bản để trao đổi thông tin, báo cáo công việc”.

Chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 phường Thắng Lợi (TP. Pleiku) kiểm tra người dân ra, vào địa bàn phường. Ảnh: Phan Lài

Hiện nay, phường Thắng Lợi đang thực hiện phong tỏa 2 khu vực: hẻm 154 đường Âu Cơ (tổ 5) và hẻm 274 đường Lê Duẩn (tổ 7). Nhờ tuyên truyền sâu sát, người dân trong khu vực phong tỏa đều chủ động thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch. Ông Nguyễn Văn Hiển (hẻm 154 đường Âu Cơ) chia sẻ: “22 hộ dân trong hẻm bị phong tỏa vì liên quan đến F0. Chúng tôi thấy việc phong tỏa, lập chốt kiểm soát là cần thiết, giúp khoanh vùng, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng”.

Sau khi phát hiện các ca dương tính với SARS-CoV-2, công tác khoanh vùng, điều tra dịch tễ được xã An Phú (TP. Pleiku) triển khai khẩn trương, quyết liệt. Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 xã đã nhanh chóng truy vết, đưa 83 F1 đi cách ly tập trung, 470 F2 được yêu cầu cách ly tại nhà. Địa phương thành lập 15 chốt kiểm soát tại 9 thôn, làng; phối hợp với các lực lượng liên quan phun khử khuẩn ổ dịch và thành lập các tổ theo dõi sức khỏe của người dân. Các chốt kiểm soát đều mở sổ ghi chép theo dõi người ra vào xã cũng như những người vi phạm quy định phòng-chống dịch. Bà Nguyễn Thị Hiệp-Chủ tịch UBND xã, Chỉ huy trưởng Trung tâm phòng-chống dịch Covid-19 xã An Phú-thông tin: “Số lượng F1 và F2 rất đông, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao nếu không có biện pháp phòng ngừa. Do đó, bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền, xã còn tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm. Vừa rồi, UBND xã đã xử phạt 1 trường hợp không nghiêm túc thực hiện cách ly tại nhà”.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân xã An Phú (TP. Pleiku). Ảnh: Phan Lài

Thị trấn Phú Túc (huyện Krông Pa) cũng đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 thị trấn đã áp dụng các biện pháp cấp bách nhằm khống chế dịch bệnh. Để thực sự trở thành “pháo đài” chống dịch, thị trấn đã lập 5 chốt kiểm soát tại tổ dân phố 5; ngoài ra còn có 4 chốt tại các cửa ngõ ra vào thị trấn. Ông Hồ Văn Thảo-Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 huyện Krông Pa-cho biết: Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 huyện yêu cầu UBND thị trấn Phú Túc phải nâng mức cảnh báo phòng-chống dịch lên cao nhất, siết chặt việc kiểm soát người và phương tiện qua chốt; tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức, hiểu đây là nghĩa vụ, trách nhiệm phải thực hiện nhằm bảo vệ chính bản thân, gia đình và cộng đồng.

Sau khi xã Ia Hlốp (huyện Chư Sê) ghi nhận 1 trường hợp F0, Chủ tịch UBND huyện Chư Sê đã ban hành lệnh khoanh vùng tạm thời toàn xã, yêu cầu “ai ở đâu ở yên đó”. Đồng thời, ngành Y tế khẩn trương triển khai xét nghiệm 1.043 trường hợp, truy vết 17 F1 và 125 F2, quyết không bỏ sót yếu tố dịch tễ ngoài cộng đồng. Ông Nguyễn Văn Đức-Bí thư Đảng ủy xã Ia Hlốp-cho hay: “Đối với những F2 được cách ly tại nhà, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 xã chỉ đạo dán thông báo cách ly để mọi người biết. Bên cạnh đó, xã tăng cường chuyển tải thông tin phòng-chống dịch Covid-19 trên hệ thống truyền thanh, dùng xe máy chở loa di động đi từng ngõ tuyên truyền, yêu cầu người dân thực hiện tốt quy định 5K của Bộ Y tế”.

Tất cả phương tiện qua địa bàn xã Ia Hlốp (huyện Chư Sê) đều được khử khuẩn. Ảnh: Đinh Yến

Người dân đồng thuận

Thực tế công tác phòng-chống dịch thời gian qua cho thấy: Khi yêu cầu người dân chấp hành thực hiện “ai ở đâu ở yên đó” thì phải đảm bảo an sinh xã hội và đáp ứng nhu cầu thiết yếu cho bà con. Có như vậy, người dân mới thực hiện nghiêm túc các quy định, tuân thủ giãn cách xã hội. Trên tinh thần đó, UBND xã An Phú đã rà soát, nắm rõ từng gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong khu phong tỏa để hỗ trợ kịp thời. Mới đây, UBND xã đã trao 40 suất quà, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku trao 160 suất quà gồm những mặt hàng thiết yếu cho người dân đang cách ly tại nhà, hộ nghèo, gia đình chính sách gặp khó khăn do dịch Covid-19. Bên cạnh đó, hàng ngày, Hội Liên hiệp phụ nữ xã phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nấu khoảng 70 suất cơm cho lực lượng trực chốt. Bà Phạm Thị Bắc-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Phú-chia sẻ: “Mỗi người dân chỉ cần thực hiện nghiêm quy định 5K, “ai ở đâu ở yên đó” là đã chung tay cùng địa phương phòng-chống dịch. Mọi người thể hiện lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết bắt đầu bằng những việc làm nhỏ nhất và thiết thực nhất”.

Quyên góp, ủng hộ gạo cùng các nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân gặp khó khăn tại khu phong tỏa tổ dân phố 5 (thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa). Ảnh: Vũ Chi

Ngay từ khi dịch bùng phát trở lại, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Phú Túc đã vận động các Mạnh Thường Quân, doanh nghiệp cùng Nhân dân chung tay hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân tổ dân phố 5. Sau hơn 1 tuần phát động, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn đã tiếp nhận nhiều nhu yếu phẩm để chuyển tới 72 hộ dân tộc thiểu số ở tổ dân phố 5 và các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn. Ông Phạm Văn Bằng (tổ dân phố 1) bộc bạch: “Cả thị trấn bị phong tỏa, người dân đều ảnh hưởng, nhưng những hộ ở tổ dân phố 5 gặp khó khăn hơn cả. Vì vậy, Hội đồng hương tỉnh Hải Dương và Hưng Yên tại huyện Krông Pa đã cùng nhau đóng góp, chung tay hỗ trợ bà con. Ngày 4-9, Hội đã trao 675 kg gạo cùng 60 suất quà với tổng trị giá gần 14 triệu đồng tới Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Phú Túc để chuyển đến bà con trong khu vực phong tỏa. Chúng tôi ý thức rằng, khi tất cả đồng lòng, chung tay thì dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi”.

Qua 4 ngày thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, hầu hết người dân trên địa bàn xã Ia Hlốp đều chấp hành nghiêm quy định “ai ở đâu ở yên đó”. Cán bộ, đảng viên xung phong “đi chợ giúp dân”. Ông Nguyễn Quang Hùng (thôn 3) chia sẻ: “Gia đình tôi cách ly tại nhà nên luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền địa phương và bà con trong thôn. Vì vậy, gia đình tôi hoàn toàn yên tâm thực hiện tốt các quy định về phòng-chống dịch”.