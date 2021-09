Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành: Cần tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ

(GLO)- Sáng 24-9, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 20201. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.





Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Quang Tấn

Tham dự hội nghị có đại diện Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh cùng lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố ở 17 điểm cầu.



Trong 9 tháng đầu năm, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng được sự quan tâm của Trung ương và sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền các cấp cùng tinh thần trách nhiệm cao của các lực lượng, nhất là lực lượng tuyến đầu chống dịch, sự đồng lòng ủng hộ, nỗ lực của người dân, doanh nghiệp…, tỉnh đã thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng-chống dịch, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa phát triển kinh tế-xã hội. Theo đó, giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa, thu ngân sách, kim ngạch xuất khẩu... tăng so với cùng kỳ năm ngoái.



Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) 9 tháng đầu năm ước đạt hơn 16.789 tỷ đồng, bằng 67,7% kế hoạch, tăng 11,36% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 54.245 tỷ đồng, bằng 64,58% kế hoạch, tăng 7,16% so cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng ước đạt 450 triệu USD, bằng 73,77% kế hoạch, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2020. Thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2021 ước đạt 5.941,6 tỷ đồng, bằng 130,5% dự toán Trung ương và 117,7% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 90,1% so cùng kỳ năm ngoái. Tổng diện tích gieo trồng 9 tháng đầu năm 2021 ước đạt 547.716 ha, tăng 99,51% kế hoạch; tổng sản lượng lượng thực ước đạt 571.130 tấn, bằng 93,94 kế hoạch… Lĩnh vực văn hóa-xã hội, y tế, giáo dục tiếp tục có bước phát triển. Các chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng được các cấp, các ngành thực hiện kịp thời, đầy đủ. Tình hình an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và giữ vững.



Tuy nhiên, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và khó lường, TP. Pleiku và một số địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã tác động mạnh và làm giảm doanh thu của ngành dịch vụ, du lịch, vận tải. Cùng với đó, dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò chưa được khống chế; xuất hiện dịch tả heo châu Phi tại huyện Ia Pa, Chư Păh; bệnh khảm lá vi rút trên cây mì, trắng lá mía vẫn xảy ra ở một số địa phương trong tỉnh. Ngoài ra, số doanh nghiệp giải thể, tạm dừng hoạt động tăng. Đặc biệt, tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản thấp, đến ngày 20-9, thực hiện giải ngân đạt 1.134,86 tỷ đồng, bằng 44,36% kế hoạch. Tai nạn giao thông 9 tháng đầu năm tăng cả số vụ và số người chết so với cùng kỳ năm 2020.



Trong lĩnh vực phòng-chống dịch Covid-19, từ ngày 29-1 đến 20-9, trên địa bàn tỉnh có 554 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2; trong đó, đợt dịch từ ngày 28-5 đến 20-9, toàn tỉnh phát hiện 528 ca nhiễm Covid-19 (có 82 trường hợp tái dương tính) trên địa bàn 7 huyện, thị xã, thành phố. Hiện còn 312 trường hợp (kể cả các trường hợp tái dương tính) đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viện dã chiến; đã xuất viện 295 trường hợp, tử vong 2 trường hợp. Tổng số vắc xin đã nhận đến ngày 20-9 là 186.990 liều; đến nay đã tổ chức tiêm 139.000 người, đạt 74,3% số vắc xin nhận và đang tiếp tục tổ chức tiêm chủng theo kế hoạch.



Ngoài ra, tỉnh đã triển khai trợ cấp kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Đến nay, tổng kinh phí thực hiện hỗ trợ theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg là hơn 17 tỷ đồng với 44.206 lượt lao động. Triển khai chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động, các địa phương đã phê duyệt hỗ trợ cho 4.455 lao động với số tiền hơn 6,68 tỷ đồng và đã tiến hành chi trả cho 3.587 lao động với số tiền hơn 5,38 tỷ đồng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Quang Tấn



Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã tập trung đánh giá những mặt đạt được cũng như đề ra các giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong 3 tháng còn lại của năm 2021. Trong đó, các đại biểu chủ yếu tập trung thảo luận các vấn đề như: công tác quản lý, bảo vệ rừng và giải pháp để trồng rừng đạt kế hoạch đề ra; công tác phòng-chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; giải pháp tổ chức dạy và học đảm bảo an toàn phòng-chống dịch; giải pháp tăng thu ngân sách; kiềm chế tai nạn giao thông; phòng-chống lụt bão…



Phát biểu kết luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đề nghị các cấp, các ngành, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác tấn công phòng-chống dịch Covid-19; lấy sức khỏe và tính mạng người dân đặt trên hết gắn với thực hiện “nhiệm vụ kép”. Các cấp ủy, chính quyền địa phương cần tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đề nghị Bí thư, Chủ tịch UBND cấp huyện khẩn trương đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn xây dựng cơ bản. Tập trung tháo gỡ vướng mắc các dự án đầu tư trên địa bàn, giám sát chặt chẽ việc thực hiện của các dự án đầu tư. Triển khai đồng bộ các giải pháp để tăng thu ngân sách nhằm đảm bảo cho công tác chi trong năm tới.



Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT cần khẩn trương tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ trồng rừng; khẩn trương xử lý, khống chế, đẩy lùi dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, không để tình trạng năm nào cũng xảy ra bệnh trắng lá mía, khảm lá mì... Đối với lĩnh vực sản xuất công nghiệp, phải đảm bảo điều kiện an toàn trong phòng-chống dịch gắn với đẩy mạnh tiến độ sản xuất. Tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư cũng như tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trên các lĩnh vực. Triển khai sớm các chính sách hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp theo đúng quy định; không được để xảy ra tình trạng người dân thiếu đói, không tiếp cận các dịch vụ y tế với bất kỳ lý do nào. Chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ cho kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.



Trước khi diễn ra hội nghị, UBND tỉnh đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua "Gia Lai đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua vượt qua đại dịch Covid-19". Tại lễ phát động, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đề nghị các cấp, các ngành, chính quyền địa phương cần cụ thể hóa lời kêu gọi này thành các chương trình hành động cụ thể để triển khai phong trào hiệu quả.

QUANG TẤN