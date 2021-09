An Phú kiên cường chống dịch

(GLO)- Với sự quyết tâm của cán bộ và người dân, dịch bệnh tại xã An Phú (TP. Pleiku) đã được kiểm soát. Tuy nhiên, An Phú là vựa rau của TP. Pleiku nên lưu lượng xe tải qua lại khá lớn. Vì vậy, lực lượng chức năng vừa phải tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức về các biện pháp phòng dịch, vừa kiểm tra, giám sát các tài xế từ địa phương khác hoạt động tại địa bàn.

Truy vết xuyên đêm

Gần 1 tháng nay, tổ truy vết cộng đồng xã An Phú vẫn luôn căng mình làm nhiệm vụ bất kể ngày đêm. Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Tất Thắng nhớ như in những lúc căng thẳng đến nghẹt thở khi dịch bệnh ập đến bất ngờ. Đó là 8 giờ sáng 20-8, khi lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ giám sát người cách ly y tế tại nhà thì nhận tin báo trường hợp tài xế chở rau từng ghé khu vực thôn 3 khi ra TP. Đà Nẵng phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.

“Chúng tôi lập tức tìm số điện thoại liên lạc với tài xế này. Anh ấy nói rằng đã có kết quả dương tính từ ngày 17-8 nhưng phía Đà Nẵng chưa thông báo cho Gia Lai. Do đó, chúng tôi tiếp tục liên hệ với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng thì xác nhận là anh này đã dương tính. Ban đầu, tài xế nói rằng khả năng nguy cơ lây bệnh thấp vì không tiếp xúc trực tiếp những người trong gia đình bà N.T.P. tại thôn 3 mà chỉ ngồi trên xe đợi bốc hàng. Tuy nhiên, chúng tôi không chủ quan mà nhanh chóng truy vết ngay trong ngày 20-8 để đưa các trường hợp F1 đi cách ly tập trung. Riêng bà P. khai là F2 nên yêu cầu cách ly tại nhà”-ông Thắng cho hay.

Người dân tại xã An Phú được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh: Lê Văn Ngọc

Khi bà P. và con gái là chị N.T.L.V. cùng các trường hợp F1 trên địa bàn xã liên quan đến chùm ca bệnh này dương tính, lực lượng chức năng xã An Phú lại bắt tay vào nhiệm vụ mới. Thời gian khá lâu nên nhiều trường hợp F0, F1 đã quên lịch trình cũng như những người từng tiếp xúc.

Thiếu tá Đặng Quốc Khánh-Trưởng Công an xã An Phú-chia sẻ: “Trong quá trình khai thác lịch trình của các F0 và F1, chúng tôi sử dụng các biện pháp nghiệp vụ giúp người dân ổn định tâm lý để truy vết chính xác, triệt để. Một số anh em trong tổ dù chưa được tiêm đủ 2 mũi vắc xin nhưng vẫn xung phong nơi tuyến đầu. Có khi chúng tôi phải vào nhà F0 để trích xuất camera xác định người tiếp xúc. Nhiều đêm, chúng tôi đến gõ cửa từng nhà, làm việc với từng người để có được những thông tin dù là nhỏ nhất. Vì số lượng người liên quan rất nhiều nên anh em phải chia từng tổ làm việc để kịp thời đưa F1 đi cách ly tập trung”.

Ấm lòng mùa dịch

Từ khi dịch Covid-19 tại xã An Phú trở nên căng thẳng, lực lượng làm nhiệm vụ quyết tâm bám trụ với mục tiêu đẩy lùi dịch bệnh. “Tôi chỉ dám đứng ngoài cổng nhìn vào, vợ xếp quần áo vào túi rồi để đó, cũng chỉ nhìn rồi chào vợ con từ xa. Những hình ảnh như thế ở các địa phương khác thấy rất mủi lòng và cảm động, không ngờ chính mình cũng như vậy. Những khi làm việc vất vả, chúng tôi chỉ mong truy vết, khoanh vùng thật nhanh để trở về với gia đình”-Thiếu tá Khánh tâm sự.

Công tác truy vết được triển khai thực hiện suốt đêm nhằm đảm bảo sự kịp thời, nhanh chóng. Ảnh: Lê Văn Ngọc

Trong thời gian thực hiện phong tỏa một số địa điểm và giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch xã An Phú đã thành lập 14 chốt kiểm soát dịch ở địa bàn giáp ranh. “Các chốt vừa kiên quyết ngăn chặn dịch bệnh lây lan, vừa phải tạo điều kiện cho một số người dân chăm sóc, thu hoạch hoa màu với điều kiện đảm bảo an toàn phòng dịch. Do đó, người dân rất cảm thông và ủng hộ từ bó rau, con gà, lon gạo hay những thùng mì tôm cho lực lượng làm nhiệm vụ. Những món quà tuy nhỏ nhưng khiến chúng tôi cảm thấy rất ấm áp”-ông Thắng cho hay.

Bên cạnh đó, nhiều nhà hảo tâm đã ủng hộ trang-thiết bị phòng dịch cho lực lượng nơi tuyến đầu. Anh Võ Phi Hổ bày tỏ: “Tôi thấy anh em đi truy vết đương đầu với nguy cơ lây nhiễm cao trong khi đồ bảo hộ còn hạn chế. Do đó, tôi đã vận động một số Mạnh Thường Quân ủng hộ Công an xã An Phú 30 bộ đồ bảo hộ, 100 kính chắn giọt bắn, 1 máy phun khử khuẩn, bao tay, khẩu trang, thuốc xông, cồn…”.