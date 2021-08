UBND tỉnh Gia Lai sơ kết công tác tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8-2021

(GLO)- Chiều 5-8, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức sơ kết đánh giá công tác tháng 7 và triển khai nhiệm vụ tháng 8-2021. Để đảm bảo công tác phòng-chống dịch Covid-19, hội nghị sơ kết được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 2 phòng họp của UBND tỉnh.

Chủ trì hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Đỗ Tiến Đông, Kpă Thuyên, Nguyễn Thị Thanh Lịch, Hồ Phước Thành. Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Tấn

Trong tháng 7 và 7 tháng của năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng được sự quan tâm của Trung ương và sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ và các hội, đoàn thể, nhất là các lực lương chống dịch ở tuyến đầu, sự đồng lòng ủng hộ của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn, tỉnh Gia Lai đã thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa phòng-chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn. Trong hoàn cảnh khó khăn nhưng giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, thu ngân sách, kim ngạch xuất nhập khẩu... tăng so với cùng kỳ năm 2020.

Theo đó, giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) tháng 7 ước đạt 1.931 tỷ đồng, tính chung 7 tháng đạt 12.797 tỷ đồng, bằng 51,6% kế hoạch, tăng 13,88% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 7 ước đạt 6.500 tỷ đồng, tính chung 7 tháng ước đạt 42.659 tỷ đồng, bằng 50,79% kế hoạch, tăng 11,07% so cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu tháng 7 ước đạt 45 triệu USD, tính chung 7 tháng đạt 360 triệu USD, bằng 59,02% kế hoạch, tăng 22,03% so với cùng kỳ năm 2020. Thu ngân sách trên địa bàn tháng 7 đạt 803,71 tỷ đồng, tính chung 7 tháng năm đạt 4.375,1 tỷ đồng, đạt 96,11% dự toán Trung ương giao và 86,69% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 79,93% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, cùng với dịch Covid-19, các loại dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất của người dân trong tỉnh. Tính đến cuối tháng 7-2021, toàn tỉnh gieo trồng được 188.211 ha cây trồng các loại, đạt 86,7% kế hoạch, bằng 99,46% so với cùng kỳ năm 2020. Qua kiểm tra, trên địa bàn tỉnh hiện có 1.040 ha mì bị nhiễm bệnh khảm lá vi rút; 327,9 ha mía nhiễm bệnh trắng lá, phân bố cục bộ tại các địa phương trong tỉnh.

Đặc biệt, bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò xuất hiện trên địa bàn từ ngày 27-5 gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi trong tỉnh. Đến cuối tháng 7-2021, toàn tỉnh phát hiện 13.572 con bò mắc bệnh viêm da nổi cục của 8.160 hộ tại 149 xã, phường, thị trấn thuộc 14 huyện, thị xã, thành phố; ngành chức năng đã tiêu hủy 700 con (tương đương với 105.568 kg); hiện có 4.170 con bò khỏi bệnh.

Ngoài ra, dịch Covid-19 đã tác động, ảnh hưởng lớn đến các hoạt động kinh doanh du lịch của tỉnh. Trong tháng 7, có 10.000 lượt khách tham quan, du lịch đến tỉnh (trong đó, có 30 khách quốc tế); tính chung 7 tháng năm 2021, ước có 238.000 lượt khách đến tỉnh, giảm 40% so với cùng kỳ năm 2020 (trong đó, khách quốc tế 460 lượt), doanh thu du lịch ước đạt 144 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ năm ngoái.

Quang cảnh hội nghị sơ kết. Ảnh: Quang Tấn

Các lĩnh vực văn hóa-xã hội, y tế tiếp tục có bước phát triển ổn định. Các chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng được các cấp, các ngành thực hiện kịp thời, đầy đủ. An ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Trong công tác phòng-chống dịch Covid-19, từ ngày 28-5 đến 17 giờ ngày 3-8, trên địa bàn tỉnh đã có 12.926 người đi từ vùng dịch về được tổ chức cách ly tại nhà và hàng chục ngàn người được cách ly tại các khu cách ly tập trung (hầu hết là người từ vùng dịch ở các tỉnh, thành đang thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ). Thời gian gần đây, mỗi ngày có từ 400 đến trên 900 người từ các địa phương thực hiện Chỉ thị 16 về tỉnh và trên dưới 1.000 người đi qua địa bàn tỉnh, gây thách thức lớn cho khu cách ly, cơ sở điều trị của tỉnh. Tính từ ngày 26-4-2021 đến sáng 5-8, tỉnh Gia Lai ghi nhận 159 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó đã xuất viện 7 trường hợp, hiện 152 trường hợp đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh và Bệnh viện điều trị Covid-19 cơ sở 3 (Bệnh viện 331).

Tỉnh Gia Lai đã chủ động theo sát, nắm tình hình, phát hiện và triển khai các biện pháp xử lý, kịp thời dập nhanh các ổ dịch mới không để lây lan trong cộng đồng tại các huyện Krông Pa, Ia Pa, Kbang, thị xã Ayun Pa và TP. Pleiku. Đồng thời, tỉnh đã chủ động xây dựng các chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 ở các cửa ngõ vào tỉnh, góp phần kiểm soát ngay từ đầu vào, không để dịch lây lan vào tỉnh và ra cộng đồng. Cùng với đó, công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 4 được tỉnh tập trung thực hiện, đến ngày 3-8 đã tiêm 16.448 người/17.790 liều được cấp, đạt 92,46%; công tác tổ chức tiêm chủng đảm bảo an toàn, đúng đối tượng.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đánh giá cao những kết quả đạt được trong tháng 7 và 7 tháng năm 2021, dù chịu tác động nhiều mặt của đại dịch Covid-19. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo các sở, ngành tập trung thảo luận những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, vướng mắc, đề ra các giải pháp linh hoạt, đồng bộ, đảm bảo vừa phòng-chống dịch, vừa phát triển kinh tế-xã hội, phấn đấu đạt và vượt mục tiêu kế hoạch đề ra. Nhất là thực hiện tốt công tác phòng-chống dịch; đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản, giải ngân vốn đầu tư công; triển khai hỗ trợ người lao động tự do và một số đối tượng đặc thù gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; phòng-chống lụt bão, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi...