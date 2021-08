Truy vết, điều tra dịch tễ người đến Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai trong 10 ngày qua

(GLO)- Sáng 8-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh đánh giá tình hình dịch và triển khai các công tác phòng-chống dịch thời gian tới.

Gia Lai: Sáng 8-8 thêm 11 ca Covid-19, 1 ca là nhân viên Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Như Nguyện



Cuộc họp tập trung đánh giá về tình hình dịch Covid-19 liên quan chùm ca bệnh của phụ lái xe tải (bệnh nhân 181766) lưu trú tại TP. Pleiku. Ngoài ra, đánh giá các điểm dịch tễ liên quan bãi xe (169 Nguyễn Chí Thanh, phường Trà Bá, TP. Pleiku) và Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai (126 Wừu, phường Ia Kring, TP. Pleiku).



Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Gia Lai), từ ngày 26-4-2021 đến 10 giờ ngày 8-8, tổng ca mắc Covid-19 toàn tỉnh là 205 ca. Trong số này, 7 ca đã xuất viện, 198 ca đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Gia Lai. Liên quan đến bệnh nhân 181766, đến nay, có thêm 2 trường hợp là nhân viên (2 trong tổng số 3 trường hợp F1) tại Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai nhiễm Covid-19. Ngoài ra, các F1 liên quan ca bệnh 181766 tại bãi xe đã được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 âm tính với SARS-CoV-2.



Theo ông Nguyễn Đình Tuấn-Phó Giám đốc Sở Y tế, phải đánh giá lại 2 ca là nhân viên Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai để xác định nguồn lây từ bệnh nhân 181766 hay từ nguồn nào khác; có thể đã có tiềm ẩn từ trước, vì nơi đây tiến hành làm test nhanh cho nhiều đối tượng là lái xe, người từ nơi khác, nên khả năng mang dịch từ nơi khác đến rất cao. Vì vậy, ngành chức năng cần phải khoanh vùng rộng để truy vết cho được các trường hợp đến xét nghiệm tại bệnh viện này trong vòng 14 ngày qua; từ đó tìm nguyên nhân để có các giải pháp phòng-chống dịch phù hợp.



Sau khi nghe ý kiến, đề xuất tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đánh giá: Ổ dịch tại TP. Pleiku tiếp tục phức tạp, chưa kiểm soát được; riêng 2 ca tại Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai xét nghiệm lại lần thứ 3 mới phát hiện dương tính. Đối với điểm phong tỏa tại bãi xe (169 Nguyễn Chí Thanh, phường Trà Bá, TP. Pleiku) và các điểm liên quan cần kiểm soát chặt chẽ; đối với các F1, F2, CDC Gia Lai tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm trong ngày 8-8 để có đánh giá. Yêu cầu Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai cung cấp thông tin người đến test nhanh SARS-CoV-2, đến khám bệnh và có ghé nơi này trong vòng 10 ngày; trên cơ sở đó, CDC Gia Lai phối hợp với các lực lượng tại TP. Pleiku tiến hành truy vết toàn bộ, điều tra dịch tễ và lấy mẫu xét nghiệm.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị tổ truyền thông tiếp tục thông báo tìm người đối với Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai. Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Y tế TP. Pleiku và CDC Gia Lai kiểm tra lại điểm phong tỏa tại Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai, nếu không đảm bảo điều kiện thiết lập cách ly tại chỗ thì cho cách ly tập trung theo quy định.

Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai thực hiện phong tỏa để phòng-chống dịch. Ảnh: Như Nguyện



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu Sở Y tế tiếp tục chấn chỉnh công tác thực hiện quy định bệnh viện an toàn, nhất là việc thực hiện các quy trình, tuân thủ nguyên tắc trong phòng-chống lây nhiễm chéo tại bệnh viện; kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo an toàn tại các bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 mới kích hoạt. Đồng thời, lên phương án xử lý chất thải, rác thải, chất thải lỏng theo đúng quy định tại các bệnh viện Covid, khu cách ly; giao CDC Gia Lai xét nghiệm và đánh giá lại các ổ dịch báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh. Cùng với đó, Sở Y tế tiếp tục rà soát, đánh giá lại mức độ an toàn trong các khu cách ly tập trung; tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh kế hoạch tiêm vắc xin.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh, Sở Giao thông-Vận tải phối hợp chấn chỉnh ngay việc quản lý hoạt động vận tải ra vào tỉnh hàng ngày.



NHƯ NGUYỆN