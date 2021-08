Pleiku từ 12 giờ ngày 26-8, ngừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết

(GLO)- Ngày 26-8, UBND TP. Pleiku có Công văn hỏa tốc số 3073/UBND-VHXH về việc tiếp tục triển khai một số biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn.





Theo đó, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố hiện nay đang diễn biến phức tạp, xuất hiện 2 chùm ca bệnh tại xã An Phú và tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; việc quản lý xe tải “luồng xanh” lưu thông trên địa bàn Pleiku chưa chặt chẽ... Để kịp thời kiểm soát, triển khai hiệu quả các biện pháp phòng-chống dịch, UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung sau:



Triển khai áp dụng một số biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP. Pleiku cho đến khi có thông báo mới, gồm các nội dung sau: Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2 m giữa người với người tại các địa điểm công cộng.

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: Quang Tấn



Dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng. Tạm thời ngừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết như: dịch vụ karaoke, mát xa, cơ sở làm đẹp, uốn tóc, cắt tóc, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim, sân khấu ca nhạc, các điểm trò chơi điện tử (online, offline), sân vận động, sân bóng đá, hồ bơi, các địa điểm tập luyện các môn thể thao, phòng tập gym, yoga, các điểm và câu lạc bộ bi da; các cơ sở kinh doanh đi kèm các hoạt động quảng cáo chữa bệnh; các điểm di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh; các điểm bán hàng ăn, cà phê, giải khát trên vỉa hè, đường phố, tại chợ đêm...



Các quán, nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn, uống, cà phê, giải khát chỉ được bán mang về, không được tổ chức ăn uống tại chỗ; đồng thời phải thực hiện đúng quy định 5K, quét mã QR, khai báo y tế theo quy định; giữ khoảng cách khi tiếp xúc để phòng-chống dịch. Hạn chế việc di chuyển của người dân; khuyến cáo người dân hạn chế đến nơi công cộng, nơi tập trung đông người, ít ra đường và thay đổi phương thức làm việc, mua bán hàng qua mạng và các hình thức phù hợp khác để tránh lây nhiễm. Tiếp tục dừng các nghi lễ, sinh hoạt tôn giáo tập trung tại các cơ sở tôn giáo, các điểm đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung cho đến khi có thông báo mới theo Công văn số 146/BTG-THHC ngày 17-7-2021 của Ban Tôn giáo tỉnh Gia Lai. Thực hiện các nghi lễ theo hình thức trực tuyến để thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 theo Công văn số 148/BTG-THHC ngày 19-7-2021 của Ban Tôn giáo tỉnh Gia Lai.



Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các xã, phường kịp thời thông báo thực hiện, đồng thời tổ chức kiểm tra, nhắc nhở để thực hiện nghiêm. Chủ tịch UBND thành phố xem xét, xử lý trách nhiệm, kỷ luật đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, xã, phường và cá nhân nếu để xảy ra tập trung đông người.



Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thuộc thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 2995/UBND-TH ngày 21-8-2021 về phòng-chống dịch Covid-19 tại các cơ quan, đơn vị theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16-8-2021. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, phải bình tĩnh, không hoang mang; thực hiện nghiêm thông điệp 5K và theo khuyến cáo của ngành Y tế; tin tưởng, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống dịch; tuyệt đối không chia sẻ, bình luận về thông tin diễn biến tình hình và công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch không phải do cơ quan có thẩm quyền công bố. Nâng cao ý thức của người dân trong việc tự giác khai báo y tế đảm bảo đầy đủ, trung thực, kịp thời, nhất là người dân về từ vùng dịch; đặc biệt, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên phải có trách nhiệm chủ động báo cáo thủ trưởng cơ quan, đơn vị việc đi đến và về từ các địa phương, nhất là địa phương có dịch; tự giác, gương mẫu, trung thực trong khai báo y tế.



Quán triệt sâu sắc tinh thần “Chống dịch như chống giặc” để huy động toàn bộ hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, cùng với sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị và các lực lượng trên địa bàn vào cuộc chống dịch một cách quyết liệt, hiệu quả. Kết hợp linh hoạt, hiệu quả nhiều biện pháp đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về phòng, chống dịch và phát triển kinh tế-xã hội nhằm đảm bảo theo nguyên tắc “an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn”. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, các xã, phường nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên bám nắm tình hình địa bàn, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với Ban Chỉ đạo thành phố thực hiện nghiêm các văn bản liên quan đến công tác phòng-chống dịch; đồng thời vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng-chống dịch bệnh.



Các đơn vị: Phòng Văn hóa-Thông tin, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao, Trung tâm Y tế, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, Phòng Kinh tế, Phòng Nội vụ, Công an thành phố thực hiện đúng theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.



Ủy ban nhân dân các xã, phường tăng cường tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh, Thành ủy, UBND thành phố và Ban Chỉ đạo thành phố; áp dụng nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch. Chỉ đạo Tổ dân phố, Tổ Covid cộng đồng tăng cường trách nhiệm trong việc quản lý, giám sát, kiểm soát chặt chẽ, cập nhật kịp thời số liệu công dân cách ly tại nơi cư trú; phân công cán bộ phụ trách quản lý, giám sát hộ dân cụ thể. Yêu cầu các trường hợp từ địa phương khác đến thành phố phải tự giác, trung thực khai báo y tế và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 theo quy định. Kiên quyết không bỏ sót, bỏ lọt các trường hợp ngoài tỉnh về địa bàn mà chính quyền không nắm.



Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các Tổ quản lý trật tự đô thị ra quân thực hiện giải tỏa dứt điểm, kiên quyết không để người dân tụ tập mua bán, trao đổi hàng hóa tại các điểm họp chợ tạm, vỉa hè, lề đường; tăng cường các biện pháp xử lý, tịch thu tang vật, xử phạt các trường hợp vi phạm nhằm ngăn chặn triệt để, tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 và bảo đảm mỹ quan đô thị. Ban Chỉ đạo thành phố sẽ đi kiểm tra thường xuyên, phường, xã nào để xảy ra tình trạng mất an toàn, không triển khai nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn quản lý thì Chủ tịch UBND phường, xã đó hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố.



Tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh ăn uống, các quán cà phê, các quán vỉa hè, không tụ tập đông người; phân công lực lượng kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tiếp tục giám sát chặt chẽ người về từ vùng dịch, người cách ly tại nhà, người sau cách ly tập trung về địa phương; đề nghị Trung tâm Y tế lấy mẫu xét nghiệm trọng điểm cho các trường hợp kết thúc thời gian cách ly tập trung về cách ly tại nhà theo quy định. Phối hợp các lực lượng chức năng, các đơn vị, đoàn thể trên địa bàn kiểm tra, rà soát, siết chặt công tác quản lý cư trú, tạm trú, tập trung quản lý các cơ sở lưu trú; xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị UBND thành phố xử lý nghiêm minh, kịp thời các trường hợp vi phạm.



QUANG TẤN