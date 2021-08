Pleiku: Từ 12 giờ ngày 11-8, một số hoạt động được thực hiện trở lại

(GLO)-Ngày 11-8, UBND TP. Pleiku có Công văn hỏa tốc số 2785/UBND-VHXH về việc tiếp tục triển khai một số biện pháp trong phòng-chống dịch Covid-19, bảo vệ “vùng xanh”, thực hiện “mục tiêu kép” trên địa bàn thành phố.





Theo đó, để tiếp tục thực hiện tốt các công tác phòng-chống dịch, tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn TP. Pleiku, quan tâm công tác an sinh xã hội; đảm bảo sức khỏe cho người dân và thực hiện “mục tiêu kép”; UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, phường triển khai tiếp tục tạm dừng một số hoạt động lĩnh vực văn hóa, tôn giáo và một số cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu cho đến khi có thông báo mới.



Cụ thể: dừng tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, các sự kiện, các loại hình lễ hội; dịch vụ karaoke, mát xa, cơ sở làm đẹp, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim, sân khấu ca nhạc, các điểm trò chơi điện tử (online, offline), các cơ sở kinh doanh đi kèm các hoạt động quảng cáo chữa bệnh. Tiếp tục dừng tổ chức các tiệc cưới tại nhà hàng, tại gia đình. Chính quyền địa phương khuyến cáo các gia đình lùi thời gian tổ chức tiệc cưới sau dịch hoặc bằng hình thức báo hỷ, chỉ tổ chức trong phạm vi gia đình. Việc tổ chức tang lễ gọn nhẹ, không kéo dài thời gian, đảm bảo yêu cầu 5K và các nguyên tắc phòng-chống dịch theo quy định.

Cơ sở uốn tóc, cắt tóc là một trong một số những hoạt động được thực hiện trở lại kể từ 12 giờ ngày 11-8 nhưng phải đảm bảo quy định về phòng-chống dịch. Ảnh: Như Nguyện



Tiếp tục dừng các nghi lễ, sinh hoạt tôn giáo tập trung tại các cơ sở tôn giáo, các điểm đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung cho đến khi có thông báo mới theo Công văn số 146/BTG-THHC ngày 17-7-2021 của Ban Tôn giáo tỉnh. Thực hiện các nghi lễ theo hình thức trực tuyến để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Công văn số 148/BTG-THHC ngày 19-7-2021 của Ban Tôn giáo tỉnh.



Một số hoạt động được thực hiện trở lại kể từ lúc 12 giờ ngày 11-8-2021 nhưng phải đảm bảo các quy định phòng-chống dịch Covid-19, cụ thể: Các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường hội, họp trực tuyến, triển khai hiệu quả, đồng bộ hơn nữa dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Đối với các hoạt động hội họp, hội nghị quan trọng thực hiện các nhiệm vụ chính trị các cơ quan, đơn vị, địa phương xem xét mức độ cần thiết để chủ động quyết định và chịu trách nhiệm về việc tổ chức; đồng thời, phối hợp với cơ quan y tế để thực hiện đảm bảo các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19.



Khu vui chơi giải trí, các hồ bơi, sân vận động; các điểm tập luyện các môn thể dục thể thao: sân bóng, các câu lạc bộ thể dục thể thao, các phòng tập gym, yoga, các điểm và câu lạc bộ bi da, câu lạc bộ võ thuật, câu lạc bộ sức khỏe được phép hoạt động nhưng phải đảm bảo đúng quy định về phòng-chống dịch bệnh, thực hiện đúng nguyên tắc 5K và không tập trung đông người.



Các cơ sở uốn tóc, cắt tóc được hoạt động trở lại nhưng thực hiện nghiêm các quy định về phòng-chống dịch, nhất là phải đảm bảo khoảng cách, đeo khẩu trang, sát khuẩn, thực hiện đúng nguyên tắc 5K.



Các điểm di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh, khu du lịch, nơi công cộng yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về phòng-chống dịch, nhất là việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách theo quy định của Bộ Y tế và tập trung không quá 20 người tại một địa điểm.



Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cà phê, giải khát phải thực hiện đúng quy định 5K, quét mã QR, khai báo y tế theo quy định; giữ khoảng cách khi tiếp xúc, giữ khoảng cách giữa các bàn tối thiểu 2 m, bố trí người ngồi ghế cách ghế giãn cách tối thiểu 1 m và so le, hạn chế ngồi trực diện; khuyến khích lắp đặt vách ngăn tại các bàn ăn uống, quầy thanh toán...; khuyến khích phương thức bán hàng trực tuyến, giao hàng tại nhà hoặc mua đem về và giảm 50% số lượng phục vụ theo đăng ký; đồng thời phải đảm bảo các biện pháp phòng-chống dịch khác.





Các đơn vị triển khai hiệu quả, đồng bộ hơn nữa dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Ảnh: Như Nguyện

Trách nhiệm của khách hàng: đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu 1 m khi xếp hàng tại lối vào, khi thanh toán. Trách nhiệm của các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống: chịu trách nhiệm thực hiện đúng các quy định nêu trên; đồng thời đảm bảo vệ sinh, khử 3 khuẩn đối với bàn ăn, vách ngăn sau mỗi lượt khách hàng sử dụng; đối với ghế ngồi, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, nút bấm thang máy, các đồ vật, sàn nhà, khu vệ sinh... tối thiểu 2 lần/ngày hoặc khi cần thiết.



Các điểm bán hàng ăn, cà phê, giải khát trên vỉa hè, đường phố, tại các chợ đêm… chỉ được phép bán mang về, không được tổ chức ăn uống tại chỗ để phòng-chống dịch Covid-19.



Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thuộc thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường quán triệt cho công chức, viên chức, giáo viên, nhân viên, người lao động thực hiện nghiêm 5K. Thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn của Bộ Y tế, tự đánh giá và cập nhật trên hệ thống antoancovid.vn.



Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các xã, phường tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung tại Công văn số 2737/UBND-TH ngày 6-8-2021 của UBND thành phố về việc rà soát các phòng trọ, nhà nghỉ, nhà khách, khách sạn, cơ sở lưu trú trên địa bàn TP. Pleiku để đảm bảo công tác phòng-chống dịch Covid-19.



Tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể nhân dân hiểu rõ, an tâm, tuân thủ và đồng thuận các chính sách, biện pháp ứng phó trong phòng-chống dịch, cùng thành phố thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”.



Để bảo vệ “vùng xanh”: Đối với các xã, phường chưa có các trường hợp F0 tập trung phát triển kinh tế-xã hội nhưng phải đảm bảo công tác phòng-chống dịch Covid-19.



Phòng Văn hóa-Thông tin thành phố-Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành thành phố chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND thành phố, Công an thành phố, Trung tâm Y tế thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch kiểm tra các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở công cộng việc thực hiện quét mã vạch QR, khai báo sổ theo dõi điện tử và thực hiện công tác phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn.



Tổng hợp, báo cáo kết quả trước 16 giờ hàng ngày về UBND thành phố (qua Văn phòng HĐND-UBND thành phố), Thường trực Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 TP. Pleiku để chỉ đạo.

Phân công lực lượng kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định trong phòng-chống dịch. Ảnh: Như Nguyện



Ủy ban nhân dân các xã, phường phân công lực lượng kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Nếu địa bàn nào để xảy ra vi phạm thì Chủ tịch UBND xã, phường đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố. Tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh ăn uống, các quán cà phê, các quán vỉa hè, hướng dẫn thực hiện giãn cách, hạn chế tụ tập đông người; đồng thời hướng dẫn người dân thực hiện phòng-chống dịch Covid-19 theo quy định tại Quyết định số 3888/QĐ-BYT ngày 8-9-2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Sổ tay “Hướng dẫn phòng-chống dịch Covid-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới”.



Đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể thành phố và các xã, phường làm tốt công tác giáo dục cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, hội viên tuân thủ nghiêm các quy định về phòng-chống dịch Covid-19; trung thực khai báo khi có các yếu tố tiếp cận các nguồn lây lan, đi về từ vùng có dịch, vận động gia đình, người thân gương mẫu chấp hành. Nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm để làm gương.



Đề nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy các xã, phường nêu cao trách nhiệm, bám sát công tác phòng-chống dịch Covid-19; động viên, hỗ trợ các lực lượng tham gia phòng-chống dịch trên địa bàn.



